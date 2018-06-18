Королева Летиция показала изящное платье во время официального мероприятия: фото

Испанская королева Летиция – любимица королевской семьи. Она умело подбирает все наряды, демонстрируя элегантность жены монарха и утонченность своего вкуса. Так, во время официального мероприятия в США королева в очередной раз потрясла прекрасным платьем.

Королева Испании Летиция славится элегантным стилем, который демонстрирует во время каждого выхода. Исключением не стала ее поездка с мужем в Соединенные Штаты Америки. Это первый визит монархов с начала президентства Дональда Трампа. И хоть с самим главой Белого дома сейчас испанские супруги не встретилось, однако король и королева уже путешествуют американскими городами, которые имеют тесные исторические связи с Испанией.

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После Нового Орлеана Филипп VI с Летицией посетили Техас, где успели посетить дворец испанского губернатора в Сан-Антонио. Здание XVIII века является национальным памятником и единственным помещением колониального стиля в штате.

Король Испании и его супруга Летиция в Техасе

Для официального мероприятия королева Летиция подобрала стильное платье с элегантным принтом и V-образным вырезом. К нарядам супруга испанского монарха подобрала яркие туфли на каблуках. Идеальная укладка волос и нежный макияж завершили стильный "лук" королевы Летиции.



Королева Летиция поразила стильным образом



Король и королева Испании в США



Испанские монархи во время визита в Техас