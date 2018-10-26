Королева вечера: Меган Маркл в роскошном платье посетила официальное мероприятие в Сиднее

После визита в Королевство Тонга, герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Австралию. Там Меган Маркл и принц Гарри посетили очередное официальное мероприятие – церемонию вручения премий Австралийского Географического Общества.

Меган появилась на публике в роскошном черно-белом платье от Oscar de la Renta, которое было украшено узорами в виде птиц. Образ герцогиня дополнила черными туфлями от Aquazzura. Читайте также: Меган Маркл продемонстрировала два волшебных образа в Королевстве Тонга: фото Меган Маркл и принц Гарри на церемонии вручения премий Австралийского Географического Общества Меган Маркл и принц Гарри На мероприятии Маркл провозгласила речь и представила лауреата премии Софию Скарпарис. Она вручила девушке награду как самому молодому защитнику природы года.