Королева вечера: Меган Маркл в роскошном платье посетила официальное мероприятие в Сиднее
После визита в Королевство Тонга, герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Австралию. Там Меган Маркл и принц Гарри посетили очередное официальное мероприятие – церемонию вручения премий Австралийского Географического Общества.
Меган появилась на публике в роскошном черно-белом платье от Oscar de la Renta, которое было украшено узорами в виде птиц. Образ герцогиня дополнила черными туфлями от Aquazzura.
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Меган Маркл и принц Гарри на церемонии вручения премий Австралийского Географического Общества
Меган Маркл и принц Гарри
На мероприятии Маркл провозгласила речь и представила лауреата премии Софию Скарпарис. Она вручила девушке награду как самому молодому защитнику природы года.
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