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      Королева вечера: Меган Маркл в роскошном платье посетила официальное мероприятие в Сиднее

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      Меган Маркл
      Меган Маркл / Getty Images

      После визита в Королевство Тонга, герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Австралию. Там Меган Маркл и принц Гарри посетили очередное официальное мероприятие – церемонию вручения премий Австралийского Географического Общества.

      Меган появилась на публике в роскошном черно-белом платье от Oscar de la Renta, которое было украшено узорами в виде птиц. Образ герцогиня дополнила черными туфлями от Aquazzura.

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      Меган Маркл и принц Гарри на церемонии вручения премий Австралийского Географического Общества

      Меган Маркл и принц Гарри

      На мероприятии Маркл провозгласила речь и представила лауреата премии Софию Скарпарис. Она вручила девушке награду как самому молодому защитнику природы года.

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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