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      Королева выбирает красный: Летиция с мужем-королем на торжественном приеме

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      Королева Летиция
      Королева Летиция / GettyImages

      Испанская королева Летиция с мужем Филиппом VI организовали торжественный обед для президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жене Эльке Бюденбендер в Королевском дворце в Мадриде.

      Для выхода в свет Летиция, которую считают иконой моды в Испании, в очередной раз потрясла стильным выбором наряда. Испанская королева подготовила эффектный образ, который смог превзойти роскошный вид первой леди Германии.

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      46-летняя супруга короля Испания надела юбку и блузку насыщенного красного цвета. Свой look Летиция дополнила туфлями на высоком каблуке в тон и жемчужным ожерельем.

      Королева Летиция и король Филипп VI / Getty

      Также Летиция примерила изысканные жемчужные серьги и сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глаза.


      Королева Летиция / Getty

      Первая леди Германии Эльке Бюденбендер подготовила также элегантный образ: белое платье прямого силуэта, темно-синий атласный плащ и туфли-лодочки темного цвета.

      Эльке Бюденбендер, Франка-Вальтера Штайнмайера с королевой Летицией и Филиппом VI / Getty

      Испанская королевская семья встретилась с президентом Германии и его женой в Мадриде / Getty

      Теги: LifeStyle
      Источник: 24 канал
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