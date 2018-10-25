Королева выбирает красный: Летиция с мужем-королем на торжественном приеме

Испанская королева Летиция с мужем Филиппом VI организовали торжественный обед для президента Федеративной Республики Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жене Эльке Бюденбендер в Королевском дворце в Мадриде.

Для выхода в свет Летиция, которую считают иконой моды в Испании, в очередной раз потрясла стильным выбором наряда. Испанская королева подготовила эффектный образ, который смог превзойти роскошный вид первой леди Германии.

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46-летняя супруга короля Испания надела юбку и блузку насыщенного красного цвета. Свой look Летиция дополнила туфлями на высоком каблуке в тон и жемчужным ожерельем.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty

Также Летиция примерила изысканные жемчужные серьги и сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глаза.



Королева Летиция / Getty

Первая леди Германии Эльке Бюденбендер подготовила также элегантный образ: белое платье прямого силуэта, темно-синий атласный плащ и туфли-лодочки темного цвета.

Эльке Бюденбендер, Франка-Вальтера Штайнмайера с королевой Летицией и Филиппом VI / Getty

Испанская королевская семья встретилась с президентом Германии и его женой в Мадриде / Getty