Королевская чета разъехались: принц Гарри поехал в Ботсвану без Меган Маркл

Принц Гарри на днях покинул Великобританию и отправился с визитом в африканскую страну Ботсвану, правда, на этот раз без жены Меган Маркл.

Заметим, что Ботсвана имеет особое значение для пары – там Гарри и Меган провели свое третье свидание в 2016 году, также в Ботсване пара отпраздновала 36-летие Меган Маркл. Про последнюю поездку принца Гарри сообщает издание Sunday Express.

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"Представитель Дворца подтвердил, что принц Гарри совершает поездку без жены. Причиной его визита считается "частная рабочая поездка, а не отдых", – говорится в источнике.

Принц прилетел в африканскую страну, чтобы присоединиться к ежегодному собранию организации Защиты носорогов Ботсваны. Принц Гарри неоднократно подчеркивал важность для него борьбы за сохранение носорогов и слонов, которые находятся в опасности.



Принц Гарри



Принц Гарри

Кроме того, во время визита принца Гарри в Африку Меган Маркл запланировала поездку в США.