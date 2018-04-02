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Королевская семья готовит Меган Маркл свадебный подарок: детали

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Меган Маркл получит уникальный подарок
Меган Маркл получит уникальный подарок

Невеста принца Гарри – голливудская актриса Меган Маркл – уже получила немало подарков от королевской семьи. В частности, это и разрешение королевы Елизаветы II на свадьбу, апартаменты в Кенсингтонском дворце и гражданство Великобритании. Однако это не все привилегии, которые получит Меган Маркл после бракосочетания.

Как известно, сразу после замужества с принцем Гарри актриса получит свой королевский титул принцессы или герцогини. Соответствующее решение примет британский монарх Елизавета II. Но Меган Маркл ждет еще один подарок, который нельзя купить за любые деньги.

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Семья Меган Маркл получит свой уникальный королевский герб. Эта традиция берет начало еще со времен Средневековья. Обычно престижный подарок вручают главе семьи сразу после свадьбы, однако Томас Маркл на церемонии венчания может и не присутствовать. Поэтому сейчас королевская семья работает над изготовлением герба.

На символе изображают что-то особенное для семьи, незначительные символы и детали, характеризующие быт семьи. Так, в свое время отец герцогини Кембриджской получил герб с изображением трех желудей, что символизировало трех детей в семье. Сам плод был избран потому, что у семьи Майкла Миддлтона было имение в Баклбери, где растет много дубов.

Семейный герб семьи Миддлтон

Пока неизвестно, что именно будет изображено на семейном гербе Меган Маркл. Однако традиционный подарок актриса все же получит.

Теги: LifeStyle Королевская свадьба Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: The Daily Mail
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