Королевская семья имеет план, как спасти Меган Маркл от скандальных интервью ее отца

После очередных скандальных высказываний отца Меган Маркл королевская семья решила взять ситуацию под свой контроль.

Высказывания Томаса Маркла тревожат не только саму герцогиню Сассекскую, но других членов королевской семьи. Как сообщили близкие к Кенсингтонского дворца источники, терпение королевской семьи вот-вот лопнет, и в дело готова вмешаться сама королева Елизавета II.

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Во дворце даже состоялось несколько встреч, на которых обсуждались возможные пути решения проблемы. Один из вариантов предполагает, что Меган сама встретится с отцом и попытается обо всем с ним договориться.

Королева готова лично вмешаться в ситуацию

Второй вариант – вместо герцогини Сассекской это сделает посредник. Третий вариант может оказаться самым сложным и достаточно радикальным – она прекратит с ним любое общение в надежде на то, что он остановится.

По словам инсайдера издания Mirror, Меган глубоко ранена тем, что ситуация только ухудшается.

Напомним, как только Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала членом королевской семьи, ее отец Томас Маркл охотно рассказывает в интервью подробности своих отношений с дочкой, делая довольно оскорбительные заявления в ее адрес.