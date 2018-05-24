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Королевская свадьба или порно: у Pornhub упал трафик в день свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

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У PornHub упал трафик на 10%. во время королевской свадьбы
У PornHub упал трафик на 10%. во время королевской свадьбы / Фото из открытых источников

У крупнейшего порносайта PornHub мировой трафик упал на 10% во время трансляции церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

Об этом сообщается на сайте портала.

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До начала свадебной церемонии Меган Маркл и принца Гарри количество запросов из Великобритании уменьшилось на 21%.


Анализ трафика Pornhub в день королевской свадьбы

Кроме того, в исследовании отмечается, что на территории Англии от просмотра порно отвлеклись 19% пользователей, а в Северной Ирландии – 14%. Наибольший интерес во всем мире к королевской семье проявили во Франции: трафик упал на 23%. 


Анализ трафика Pornhub в день королевской свадьбы

Также за свадебной церемонией пристально следили в Чили (минус 20% от привычной аудитории), Италии (19%), в частности, и в Новой Зеландии, Нидерландах и Турции (по 18%).

Напомним, грандиозная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Среди гостей было много знаменитостей: звезд шоу-бизнеса и спорта.

Теги: LifeStyle Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Порно Великобритания
Источник: 24 Канал
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