Королевская свадьба: Меган Маркл продемонстрировала второй свадебный образ

Меган Маркл выбрала для второго выхода в свет изысканное белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни. В нем она вместе с принцем Гарри отправились в Фрогмор Хауз на ужин принца Уэльского.

Об этом сообщает ТСН.

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Отметим, что для свадебной церемонии Меган Маркл надела элегантное платье, которое значительно отличается от свадебных платьев принцессы Дианы или Кейт Миддлтон. Образ невесты можно назвать классическим, – скромное платье с овальным вырезом было столь элегантным и изящным, что даже умилило жениха, принца Гарри.



Меган Маркл выбрала для второго выхода в свет изысканное белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни