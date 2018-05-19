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Королевская свадьба: Меган Маркл продемонстрировала второй свадебный образ

152 Читати новину українською
Королевская свадьба: Меган Маркл продемонстрировала второй свадебный образ
/ tsn.ua

Меган Маркл выбрала для второго выхода в свет изысканное белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни. В нем она вместе с принцем Гарри отправились в Фрогмор Хауз на ужин принца Уэльского.

Об этом сообщает ТСН.

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Отметим, что для свадебной церемонии Меган Маркл надела элегантное платье, которое значительно отличается от свадебных платьев принцессы Дианы или Кейт Миддлтон. Образ невесты можно назвать классическим, – скромное платье с овальным вырезом было столь элегантным и изящным, что даже умилило жениха, принца Гарри.


Меган Маркл выбрала для второго выхода в свет изысканное белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни


Меган Маркл продемонстрировала второй свадебный образ
 

Теги: LifeStyle Великобритания Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королевская свадьба
Источник: 24 Канал
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