19 мая весь мир будет наблюдать, как британский принц Гарри женится с американской актрисой Меган Маркл. О своей помолвке пара объявила в ноябре 2017 года и приковала к себе внимание мировых СМИ. Подробности свадьбы и онлайн-трансляция церемонии – далее в материале.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония начнется в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Если вам хочется увидеть свадьбу, но вам не повезло быть в списках приглашенных – не огорчайтесь. Транслировать церемонию будут телеканалы ABC, CBS, E!, Fox News, HBO, NBC, PBS, Sky News, TLC. Кроме того, трансляция будет доступна на таких сайтах – ABC, BBC America, BritBox, CBS и The New York Times.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии (смотрите видео):

Кроме того, мы собрали для вас основную информацию о свадьбе и о том, почему за этим событием будет следить весь мир.

Кто женится?

Принц Гарри, внук королевы Елизаветы II и сын принца Уэльского и принцессы Дианы, женится с американской актрисой Меган Маркл. Гарри – шестой в списке наследников британского престола. Меган Маркл известна своей ролью в телесериале "Форс-мажоры". Известно, что Маркл после объявления о помолвке – полностью отказалась от карьеры в кино, больше она не будет появляться на экранах.



Принц Гарри и Меган Маркл

Пара познакомилась в 2016 году благодаря общим друзьям. О своей помолвке Гарри и Меган официально объявили в ноябре 2017 года.

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Когда состоится церемония?

Церемония начнется в 12:00 19 мая по британскому времени, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В Киеве вы сможете посмотреть эту трансляцию в 14:00. Большинство британских и американских СМИ начнут трансляцию раньше – за три часа до начала. После церемонии молодожены проедут по улицам в открытой карете.



Свадебная карета принца Гарри и Меган Маркл

Что будет после церемонии?

После церкви молодожены прибудут в Виндзорский замок, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек. Вечером молодожены отправятся в Фроґмор-гаус (Frogmore House), который расположен неподалеку. Это загородная резиденция королевской семьи, где соберутся 200 ближайших друзей пары.

Реально ли попасть на свадьбу?

Если вы не родственник или друг молодоженов – это нереально. Ведь неприглашенных гостей не просто выставят за дверь, а еще и могут бросить за решетку. Однако поклонники могут увидеть молодоженов, когда они будут ехать по улицам города и возле Виндзорского замка.



Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке

Однако очереди везде будут огромными, на улицах будет много людей, а все гостиничные номера на этот день уже зарезервированы.

Сколько людей будут смотреть трансляцию?

В 2011 году более 24 миллионов британцев смотрели трансляцию бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В єтом году, мы убеждены, цифра будет значительно больше!

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Как будет выглядеть свадебная церемония?

Королева – глава Церкви Англии, которая входит в Англиканское сообщество. Перед свадьбой Меган Маркл крестил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Он же будет и венчать молодоженов. Во время службы будут звучать молитвы, песнопения, а также будут зачитывать отрывки из Библии.



Виндзорский замок

В службе примет участие хор Karen Gibson and The Kingdom Choir, которые исполняют музыку в стиле госпел, также будет традиционный англиканский хор.

Станет ли Меган Маркл принцессой?

После брака официальный титул Меган станет "Ее Королевское Высочество Генри принцесса Уэльская". Принцессой Меган не станет, ведь этот титул могут получить только те, кто родился в королевской семье.

Скорее всего, королева наградит новобрачных герцогством, как она сделала после бракосочетания Уильяма и Кейт, которые стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.

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Кто приглашен на свадьбу?

Мало кто из знаменитостей подтвердил, что их пригласили на свадьбу, но некоторые имена можно угадать. Сэр Элтон Джон отменил два концерта, которые должны состояться на время королевской свадьбы. Мелани Браун намекнула, что она и другие Spice Girls также получили приглашение. К тому же, ходят слухи, что именно Spice Girls будут петь на свадьбе.

О том, будут ли на свадьбе родственники Меган – доподлинно не известно. Ранее сообщалось, что к алтарю ее поведет отец, однако впоследствии он отказался от этого участия.

Чем эта свадьба отличается от свадьбы герцога и герцогини Кембриджских?

В отличие от своего старшего брата, принц Гарри вряд ли унаследует престол, и, соответственно, его свадьба будет менее пышной (в соответствии с королевскими канонами). Обратите внимание, например, на саму дату бракосочетания – принц Уильям женится 29 апреля 2011 года, что вынудило правительство объявить этот день выходным, чтобы народ мог посмотреть свадьбу по телевизору.

На этот раз никаких новых выходных у британцев не будет, потому что свадьба состоится в субботу, 19 мая.

Видео будет доступно позже

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция церемонии (смотрите видео)