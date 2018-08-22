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Королевские лайфхаки: почему Кэт Миддлтон и Меган Маркл не боятся засветить нижнее белье

127 Читати новину українською
Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл и Кейт Миддлтон / tribune.com.pk

Эксперт по королевскому этикету Майка Майер рассказала, какими лайфхаками пользуются герцогини Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Женщина объяснила, почему представительницы королевской семьи не боятся конфузов с юбкой.

Независимо от погодных условий и места проведения мероприятия волшебные герцогини Сассекская и Кембриджская выглядят изумительно. При этом их наряд продолжает элегантно подчеркивать их стройные фигуры, а конфузов с обнажением не возникает.

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Эксперт по королевскому этикету Майка Майер рассказала, что помогает платьям Меган Маркл и Кейт Миддлтон сохранять идеальную форму. Королевские лайфхаки она обнародовала журналистам Harper's Bazaar.

По словам специалиста, герцогини одевают специальное белье, которое не позволяет ткани подниматься вверх. Наряд электризуется, поэтому не обнажает стройные ноги Меган Маркл и Кейт Миддлтон. 

 

Свои лайфхаки имеет королева Елизавета II. Ее Величество наняла специальную портниху, которая прикрепляет к одежде так называемые "весы". В основном швец Стюарт Парвин вшивает в платья, пальто и юбки приспособления для штор. Таким образом даже при сильнейшем ветре королева чувствует себя комфортно.

Однако эти лайфхаки иногда подводят. Так, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон едва удержала свое платье во время одного из эффектных выходов.


Конфуз с участием Кейт Миддлтон

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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