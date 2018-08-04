Королевские табу: как изменился стиль Меган Маркл после замужества (фотосравнение)

Сегодня, 4 августа, очаровательная жена принца Гарри Меган Маркл празднует 37-летие. Герцогиня Сассекская всегда выглядит элегантно и привлекательно, что подтверждают самые требовательные эксперты. Поэтому 24 канал подобрал фотофакты, как Меган изменила свой стиль на королевский.

Сразу после бракосочетания с британским принцем Меган Маркл получила не только престижный статус герцогини Сассекской, но и много обязательств и табу, которые действуют в королевской семье. В частности, речь идет о внешнем виде. И все строгие запреты, которых тщательно придерживается семья Елизаветы II, делают образы элегантными и по-короливсьому роскошными. Поэтому LifeStyle 24 подобрал 5 советов, которые помогут выглядеть в стиле Меган Маркл.

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Длина платья

После свадьбы очаровательная Меган Маркл полностью отказалась от мини одежды. Это касается юбок, шорт и платьев. Герцогиня Сассекская взамен каждый раз поражает элегантными миди-платьями, которые очень ей к лицу. Такой наряд выглядит элегантно и одновременно эффектно.

Цвет одежды

Принты, которые выбирает теперь Меган Маркл, считают классическими. В то же время герцогиня Сассекская любит одевать яркие платья, в частности, трендового желтого цвета. Однако от разноцветной одежды с геометрическими рисунками роскошная Меган отказалась, предпочтя однотонный наряд.

Декольте

Члены королевской семьи тщательно подбирают свой наряд, предпочитая одежду со скромным вырезом. И хотя до замужества с принцем Гарри Меган Маркл любила засветить соблазнительное декольте, теперь герцогиня не нарушает это правило.

Однако своим образам герцогиня Сассекская любит добавить игривости. Так, на праздновании второго или так называемого "официального" дня рождения королевы Елизаветы II Меган Маркл надела платье со стильным вырезом, который открывал ее плечи.

Допис, поширений Meghan Markle (@meghan_markle) 9 Чер 2018 р. о 4:08 PDT

Обувь

Залогом роскошного вида Меган Маркл является роскошная обувь на каблуках, которую она тщательно подбирает к каждому образу. Если до замужества герцогиня любила выйти в кроссовках и рваных джинсах, то теперь она выбирает костюмы с туфлями-лодочками.

Шляпы

С появлением в королевской семье Меган Маркл не могла обойти волшебной традиции надевать элегантные шляпы. Поэтому обычные будничные кепки, которые герцогиня любила надевать во время обычных выходов, теперь поменялись на элегантные головные уборы. Именно шляпы добавляют ее образам аристократичности и дополняют ее статус.