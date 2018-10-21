Королевские запреты: какие правила вынуждена соблюдать беременная Меган Маркл

Герцогиня Сассекская, видимо, уже привыкла к тому, что отныне она должна соблюдать четкие правила, действующие в королевской семье. Но для беременности семья Ее Величества тоже имеет немало канонов, которые должна знать Меган Маркл.

То, что британская королевская семья до сих пор придерживается консервативных правил, введенных еще в прошлом веке, знает каждый. Особое внимание семья монарха уделяет рождению ребенка, поэтому Меган Маркл, ожидающая появления первенца, вынуждена будет следовать многим правилам.

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Как сообщает The Sun, герцогиня не может рассекречивать пол ребенка до его рождения. Только после родов Меган Маркл и принцу Гарри будет позволено рассказать всему миру, кто у них родился – девочка или мальчик. Такое же табу действует и на имя младенца, поэтому в СМИ только предполагают, каким оно может быть.

Кроме этого, королевская семья не одобряет зарубежные поездки, если супруги ожидают появления ребенка. Исключением стало анонсированное путешествие герцогов Сассекских в страны Содружества наций, ведь об этом пара сообщила за несколько месяцев. Все потому, что королева Елизавета II убеждена: беременная представительница Букингемского дворца не должна покидать Великобританию на случай, если ей понадобится помощь медиков.



Принц Гарри и Меган Маркл в Австралии / Getty Images

Меган Маркл вынуждена будет отказаться и от традиционной в Штатах вечеринки накануне родов. Из-за этого так называемый праздник baby shower герцогиня Сассекская не сможет устроить ни при каких обстоятельствах, ведь он считается моветоном.

Королевская семья очень обеспечена. Роскошный праздник baby shower будет выглядеть очень неуместно. Нет ничего такого, что бы они не могли позволить себе купить,

– объяснила знаток королевского этикета Виктория Арбитер.

В семье британского монарха есть одно крайне важное условие – все представительницы Букингемского дворца должны были рожать младенцев дома. Однако дочь Елизаветы II нарушила это правило, а вслед за ней и принцесса Диана.

Вероятно, как и Кейт Миддлтон, Меган Маркл будет рожать в больнице Святой Марии в Лондоне. На родах, по традиции, будут не только врачи, но и акушерки.

Напомним, Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3 – 4 месяце беременности. На новость уже отреагировал отец герцогини – Томас Маркл. Мужчина заявил, что его дочь будет замечательной мамой.