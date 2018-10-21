12:21
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Королевские запреты: какие правила вынуждена соблюдать беременная Меган Маркл

      376 Читати новину українською
      Меган Маркл и принц Гарри
      Меган Маркл и принц Гарри / Getty images

      Герцогиня Сассекская, видимо, уже привыкла к тому, что отныне она должна соблюдать четкие правила, действующие в королевской семье. Но для беременности семья Ее Величества тоже имеет немало канонов, которые должна знать Меган Маркл.

      То, что британская королевская семья до сих пор придерживается консервативных правил, введенных еще в прошлом веке, знает каждый. Особое внимание семья монарха уделяет рождению ребенка, поэтому Меган Маркл, ожидающая появления первенца, вынуждена будет следовать многим правилам.

      Читайте также: Меган Маркл очаровала элегантным нарядом на торжественном открытии "Игр непокоренных": фото

      Как сообщает The Sun, герцогиня не может рассекречивать пол ребенка до его рождения. Только после родов Меган Маркл и принцу Гарри будет позволено рассказать всему миру, кто у них родился – девочка или мальчик. Такое же табу действует и на имя младенца, поэтому в СМИ только предполагают, каким оно может быть.

      Кроме этого, королевская семья не одобряет зарубежные поездки, если супруги ожидают появления ребенка. Исключением стало анонсированное путешествие герцогов Сассекских в страны Содружества наций, ведь об этом пара сообщила за несколько месяцев. Все потому, что королева Елизавета II убеждена: беременная представительница Букингемского дворца не должна покидать Великобританию на случай, если ей понадобится помощь медиков.


      Принц Гарри и Меган Маркл в Австралии / Getty Images

      Меган Маркл вынуждена будет отказаться и от традиционной в Штатах вечеринки накануне родов. Из-за этого так называемый праздник baby shower герцогиня Сассекская не сможет устроить ни при каких обстоятельствах, ведь он считается моветоном.

      Королевская семья очень обеспечена. Роскошный праздник baby shower будет выглядеть очень неуместно. Нет ничего такого, что бы они не могли позволить себе купить,
      – объяснила знаток королевского этикета Виктория Арбитер.

      В семье британского монарха есть одно крайне важное условие – все представительницы Букингемского дворца должны были рожать младенцев дома. Однако дочь Елизаветы II нарушила это правило, а вслед за ней и принцесса Диана.

      Вероятно, как и Кейт Миддлтон, Меган Маркл будет рожать в больнице Святой Марии в Лондоне. На родах, по традиции, будут не только врачи, но и акушерки.

      Напомним, Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3 – 4 месяце беременности. На новость уже отреагировал отец герцогини – Томас Маркл. Мужчина заявил, что его дочь будет замечательной мамой.

      Теги: Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 21 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На моих глазах убили семерых, – журналист рассказал жуткие подробности теракта в отеле Кабула
       22 января , 15:03
      В Турции произошло серьезное ДТП, много погибших и пострадавших: фото
       2 сентября , 17:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук