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      Королевский выход: где купить свадебное платье за 45 долларов, как у Меган Маркл

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      Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
      Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / www.gettyimages.in

      Королевская свадьба Меган Маркл и принца Гарри спровоцировала большой ажиотаж среди СМИ и соцсетей. После происшествия 19 мая с прилавков магазинов начали быстро "сметать" платья, которые были хоть чуточку похожими на образ герцогини Сассекской. Но для заядлых поклонниц теперь появился бюджетный вариант.

      На официальном сайте американского производителя Fashion Nova появилась в платье, которое почти полностью повторяет второй свадебный наряд Меган Маркл.

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      Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
      Второе свадебное платье Меган Маркл

      Теперь каждая невеста сможет почувствовать себя настоящей королевской особой, если приобретет волшебное платье The Royal Debut Dress всего за 45 долларов. Крой, цвет и даже ткань очень похожи на орининальное платье Меган Маркл от именитого британского дизайнера Stella McCartney. Стоит добавить, что второй свадебный выход Меган критики оценивают в 157 тысяч долларов.


      На Fashion Nova выпустили похожее свадебное платье, как у Меган Маркл

      Если вы давний приверженец стиля герцогини Сассекской и хотите сделать собственную свадьбу в похожем стиле, то такое платье вполне подойдет, ввиду его демократичной цены.

      Теги: LifeStyle Мода Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Королівська сім'я
      Источник: Refinery
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