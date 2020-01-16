Королевский скандал. Победит ли Елизавета ІІ внука Гарри и герцогиню Меган

Скандал с принцем Гарри и его женой поставил британскую монархию перед очередным кризисом. Но королеве не впервой решать такие проблемы.

Перестанут ли герцог и герцогиня Сассекские носить титул "Их Королевских Высочеств"? Кто будет платить за обеспечение их безопасности по обе стороны Атлантики? Как Гарри и Меган могут зарабатывать деньги, чтобы одновременно не скомпрометировать британскую (а также канадскую, австралийскую, новозеландскую и ряд других) монархию?

К слову: Королева Елизавета II одобрила решение принца Гарри и Меган Маркл

Королева не разочарована – она рассержена

Ни на один из этих вопросов ответа пока нет. Официальное заявление королевы Елизаветы говорит о том, что она "разочарована" решением своего внука и его жены фактически перестать выполнять функции членов королевской семьи и переехать жить в Северную Америку. При этом королева хочет облегчить процесс адаптации пары к новой жизни с помощью некоего "переходного периода".

Понимать язык британского официоза и классового общества непросто. Автор этих строк более-менее научился его разбирать за десять лет работы на Би-би-си. Скажем, "разочарована" на самом деле значит "рассержена", а "переходный период" следует понимать как "окончательное решение будет за Нами (как в "Мы, Елизавета Вторая…")", в зависимости от того, как будут себя вести герцог и герцогиня в ближайшие недели и месяцы. Слова "Гарри и Меган останутся членами моей семьи" выражают не только христианскую любовь бабушки к блудному внуку и внучатой американской невестке, но и то, что 93-летняя королева сохраняет за собой право вмешаться в их жизнь в любой момент, если того потребуют высшие интересы династии Виндзоров.

Это не первый скандал почти 68-летнего царствования Елизаветы Второй. Ее дети женились и скандально разводились не один раз, а любимый сын Эндрю, например, слишком тесно общался с покончившим с собой американским миллиардером и любителем девочек-подростков Джеффри Эпштейном.

"Своевременная гибель" принцессы Дианы

Однако нынешний кризис сравним только с одной историей – конфликтом вокруг принцессы Уэльской Дианы – в сущности, последней женщины безупречного аристократического происхождения, вошедшей в королевскую семью.

С 1981-го по 1997-й год были: 1) восторг публики по поводу женитьбы наследника престола принца Чарльза на воспитательнице детского сада; 2) пышная свадьба, транслировавшаяся на весь мир; 3) глобальное помешательство на красивой и импульсивной "Леди Ди"; 4) рождение сыновей Уильяма и Гарри; 5) неспособность принца Чарльза отказаться от своей главной любви – Камиллы Паркер-Боулз и не красящее его "хождение на сторону"; 6) семейные ссоры и конфликт с королевой; 7) бесконечные измены Дианы, то с адъютантом, то с тренером по фитнесу; 8) развод и лишение Дианы титула "Ее Королевского Высочества"; 9) роман с сыном египетского миллионера Доди аль-Файедом; 10) "очень своевременная" гибель в автокатастрофе в Париже вместе с ним, скорее всего, незадолго до объявления о втором браке "народной принцессы". "Своевременная" настолько, что до сих пор многие считают катастрофу подстроенной британскими спецслужбами, хотя никаких подтверждений этому нет.

Читайте также: Меган Маркл осуществила публичный выход в Канаде: фото

Формула Меган: "левая" политкорректность плюс "правые" привилегии

Разведенная Меган Маркл, наполовину афроамериканка, среднего уровня актриса, как и Диана, была с восторгом принята британской публикой два года назад, сразу после свадьбы с сыном Дианы, принцем Гарри. С тех пор, особенно в левой прессе, было много разговоров о "модернизации" монархии, "новом духе толерантности" и "проветривании душных коридоров Букингемского дворца", якобы пропахших расизмом, патриархальностью и прочими грехами белых гетеросексуальных семей – типичным примером которых является семейство Виндзоров.

За пару лет все изменилось. Новоиспеченная герцогиня Меган, с одной стороны, восприняла как должное государственную охрану, ремонт резиденции Сассексов – поместья Фрогмор XVII века под Виндзором – на два с половиной миллиона фунтов из кармана налогоплательщиков, шесть миллионов фунтов вспомоществования из доходов свекра, принца Чарльза, от его личных владений в герцогстве Корнуолльском, и прочие привилегии.

Неизбежная обратная сторона этих привилегий – ответственное отношение к выполнению обязанностей члена королевской семьи. То есть Меган должна была появляться на сотнях публичных мероприятий в год, принимать участие в работе десятков благотворительных проектов, находящихся под королевским патронажем, не делать политических заявлений и улыбаться на камеры, что бы ни происходило в душе.

Вместо этого герцогиня занялась настраиванием принца Гарри против старшего брата Уильяма и остальной семьи. Она при каждом удобном случае давала понять, что королевский протокол ее тяготит и что частью семьи она себя не чувствует. Она также не раз заявляла, что главной целью видит не public service – "служение обществу", а "самореализацию".

Почти истерическая поддержка благотворительных проектов в сфере борьбы с изменением климата и психиатрии давали возможность герцогине Сассекской и ее мужу делать заявления, которые вроде бы и не политические, но на самом деле отражают взгляд на мир леволиберальной интеллигенции по обе стороны Атлантического океана. Меган Маркл решила, что сможет сделать то, что не удалось ее покойной свекрови: за деньги королевской семьи и британских налогоплательщиков стать настоящей "народной принцессой" – конечно, если понимать под народом леворадикальных сторонников Греты Тунберг и трансгендерных туалетов, читателей газеты "Гардиан" и зрителей CNN. В стремлении к самопиару она даже зарегистрировала бренд Sussex Royal – так называется веб-сайт герцогской пары, созданный одним из бывших пиарщиков Хиллари Клинтон.

"А в общем, надо просто помнить долг..."

Но Меган Маркл просчиталась. Ее популярность в Великобритании эти два года неуклонно снижалась. А после скандального заявления об отказе от выполнения обязанностей старших членов королевской семьи она просто рухнула. Людям не нравится ни то, что герцогиня и герцог приняли решение в обход королевы, ни то, что после него Меган и Гарри, похоже, считают, что по-прежнему имеют право на государственную охрану (хотя, возможно, и не на прежнем уровне) и другие привилегии, ни желание сохранить за собой то самое отремонтированное фрогморское поместье, хотя жить в нем они намерены в лучшем случае несколько месяцев в году.

Меган и Гарри оказались самовлюбленными и вдобавок неумными людьми. Они так и не поняли главного: наследственная монархия в век победившей почти повсеместно демократии существует только милостью подданных, готовых ее содержать. А содержат они ее ради трех вещей – и ни одна из них не имеет никакого отношения к эгоистичной "самореализации" изнеженных "миллениалов".

Это, во-первых, сохранение и поддержание исторической преемственности в обществе. Во-вторых, поддержание политической и общественной стабильности – за счет полной деполитизации должности главы государства. И в-третьих, и это главное, наличие зримых символов бескорыстного служения народу – на поле боя, в благотворительности, патронаже наук и искусств. Быть членом британской королевской семьи, равно как и датской, нидерландской, бельгийской и других династий, – значит принимать эти три вещи всерьез.

Разумеется, принцы и принцессы – люди, и совершают ошибки, а иногда и подлости. Но невероятная популярность британской монархии с ее неоспоримой и массовой поддержкой в народе – результат неукоснительного соблюдения этих трех правил Ее Величеством королевой и ее умения убедить (а если нужно, то заставить) членов королевской семьи следовать им. Иногда это значит и наказание, как в случае с лишением принцессы Дианы титула "Королевского Высочества", то есть исключением из семьи.

Совладать с Меган Маркл и ее безвольным подкаблучником-мужем будет непросто. Но Елизавета Вторая в таких вопросах практически никогда не ошибалась. При содействии двух будущих королей – сына, принца Чарльза, и внука, главной надежды дома Виндзоров, принца Уильяма, – она найдет выход и из этого кризиса. Разумеется, при поддержке любящего Ее Величество многонационального народа Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, который лучше Меган и Гарри знает, какая демократия – и какая монархия – ему нужна.

Источник: Сноб

Подробней: Представители королевы объяснили, почему Меган Маркл не была на семейном совещании