Короли в Кабрини-Грин: как лидер из-за решетки контролировал мощную банду

Чикаго 1942 год. В разгаре строительство масштабного социального проекта под названием Кабрини-Грин. Согласно плану, до начала 60-х, 3607 квартир должны были приютить солдат после войны. Заодно дать крышу над головой для малообеспеченных.

Инфраструктуре вокруг Кабрини-Грин можно только позавидовать: школы, детские сады, магазины, а рабочие места обеспечивали местные фабрики и заводы. В том же 42-м пригодными для жизни было почти 600 квартир. Район понемногу заселялся людьми.

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Но масштабный проект, который обещал быть успешным, довольно быстро пошел на дно. В начале 50-х из-за недостатка рабочих мест начался массовый отток людей. Кабрини-Грин из райского уголка превратился в район, населенный беднейшими слоями американского общества.

Это же все начиналось с идеи помощи бедным. Дать им шанс встать на ноги и держаться на плаву. А после – жить нормальной жизнью,

– рассказал полицейский Эрик Дэвис.

Получилось так, что в Кабрини-Грин съезжались все, кто не мог найти своего места в обществе. Преимущественно афроамериканцы. Они жили на социальную помощь и фактически "зарабатывали" на своих детях. И чем больше потомков – тем больше денежная помощь со стороны правительства.

Мы говорим о таких этнических группах, которые прибывали из Миссисипи или Арканзаса. Это очень бедные люди, у которых не было даже образования. А теперь представьте, что они приехали в район, который из-за отсутствия работы оставили все – это хаос,

– добавил Эрик Дэвис.

До 69-го Кабрини-Грин превратился в помойку. Дома стали похожи на руины: выбиты окна, забиты мусоропроводы, сломаны лифты и гигантские свалки прямо на детских площадках. Точнее на их остатках. Вместо того, чтобы сделать с этим хоть что-то, власть просто достраивала новые и новые блоки. Кабрини-Грин становился похожим на гетто.



Что известно о Кабрини-Грин

Такие условия быстро привлекли внимание темнокожих уличных группировок. Они поделили между собой здания и каждая банда контролировала свой кусочек территории. Бывало и такое, что на одной улице работало по пять разных банд. Наркотики там были на каждом шагу с самым разнообразным ассортиментом.

Большинство из них при выборе такого образа жизни думали так: "Хэй, мы тут пытались найти работу, но общество на нас внимания не обращает. Что же, мы создадим свое подпольное общество со своей экономикой",

– отметил полицейский Эрик Дэвис.

На самом же деле, они сами отвергали любые попытки вернуться к нормальной жизни. В 1970-м в Кабрине-Грин для наблюдения отправили двух полицейских: Энтони Ризатто и Джеймса Северина.



Застреленные полицейские

Летним вечером они направились к полям неподалеку домов. Как только копы вышли на открытую территорию, их расстреляли снайперы с верхних этажей.



Цитата из статьи издания 2CBS CHICAGO

В 73-м на горизонте появляется Ларри Хувер. Уличный бандит, который за два года превратит темнокожих гангстеров из Кабрини-Грин в мощное формирование под названием Gangster Disciples, что в дословном переводе – "Последователи Ганстеров". А весь контроль и логистика будут происходить из стальной клетки.



Арест Хувера

Заключение в тюрьме помогло Хуверу 78-го создать банду, которая получит название Folk Nation. Это группировка объединит в себе десятки разнообразных уличных и тюремных банд разных рас. Все они будут подчиняться Gangster Disciples - в то время одному из крупнейших уголовных формирований США.

Ларри Хувер писал записки и через посетителей передавал указания своим "солдатам", где четко и по пунктам расписывал каждый шаг для того, чтобы банда росла и развивалась. Цель: стать королями в Кабрини-Грин.

Первый шаг – монополия на продажу наркотиков в районе. Те, кто хотели сбывать свой продукт, должны платить налог – 70% от выручки за день. Такую ренту брали не с целой банды, а с каждого ее дилера.

"Ларри Хувер был боссом всех боссов. У него есть банда, которая работает на него. А той у банды есть другая, которая тоже работает на них. И так до самого низа. При том, что каждая группа имеет своего лидера. Эти ребята из Gangster Disciples прекрасно знали, как надо работать. Они как машины", – рассказал полицейский Эрик Дэвис.

А еще Хувер придумал кодекс банды, в который входило 16 пунктов. Например, некоторые из них:

Не воровать у своих. Не употреблять наркотики. Уважать других членов группировки. Хранить секретность. Не работать с копами.



Еще были так называемые "Правила пяти P"

"Насилие и дисциплина. Эти два понятия они использовали как и в банде так и за ее пределами. Особенно это касалось вражеских банд. Запугивания и страшные избиения – это то, без чего Gangster Disciples просто не выжили бы", – сообщил агент ATF Джим Нидлс.

Если же находились смельчаки, которые нарушали кодекс и правила, то вариантов наказания было несколько. Один из методов назывался 50 in the chest – нарушителя 50 раз били в грудь кулаками. Если же это кто-то из вражеской банды – били ножом. Еще один вид расправы называется Pumpkin head Deluxe.

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