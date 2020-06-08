Коронавирус во Львове обнаружили у судьи, суд остановил работу
В Лычаковском районном суде Львова 9 июня планируют провести дезинфекцию. Дело в том, что у одного из судей подтвердили COVID-19. Сейчас работу суда временно остановили, когда возобновят – сообщат отдельно.
Информацию о закрытии суда и коронавирусе у судьи разместили 7 июня на портале "Судебной власти Украины".
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В сообщении говорится следующее:
- У судьи Лычаковского районного суда Львова обнаружили коронавирус и подтвердили COVID-19.
- Во вторник, 9 июня, суд работать не будет (сейчас он и не работает – из-за праздников).
- О дате возобновления работы сообщат отдельно.
- В помещении суда планируют провести дезинфекцию.
Издание zaxid.net сообщило дополнительно следующее:
- Секретарь и помощник судьи, которые контактировали с инфицированным, уже в самоизоляции.
- Судья почувствовал ухудшение самочувствия вечером 5 июня.
- В тот же день он вел заседание, но все его участники были в масках.
Заметим, 6 июня в Украине зафиксировали 485 новых случаев COVID-19, среди них во Львовской области – 68. Всего в регионе – 2121 случай, Львовщина – третья в Украине после Буковины и Киева.
Собственно, это главная причина, почему в области не ослабляют карантин.