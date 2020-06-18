В Одесской области коронавирус не отступает. Крупнейшие вспышки болезни зафиксировали в Одессе, Подольском и Болградском районах. Последний – на усиленном карантине.

В Одесской области – три вспышки коронавируса

В Одессе выявили 291 случай коронавируса, в Болградском районе – 84, в Подольском 447. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в фейсбуке.

Важно Новый антирекорд: в Украине за сутки 829 новых больных COVID-19

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Болградском районе на карантин закрыты села Дмитровка и Криничное, в Измаильском районе – село Первомайское. Вскоре там начнет работу наша группа экспертов-эпидемиологов,

– сообщил Куцый.

Болградский район – на карантине

Тем временем, с 18 июня во всем Болградском районе усилили меры по противодействию коронавирусу. Об этом информирует пресс-служба РГА.

Какие ограничения установили:

с 18 июня запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки;

с 22 июня запретили работу продовольственных и непродовольственных рынков;

с 22 июня запретили работу ресторанов, кафе, летних площадок, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры.

Разрешено:

торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, семенами и садовым материалом;

производство банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики;

деятельность автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,

оказание услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов.

В Минздраве советовали Одесскую область для отдыха

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко называл Одесскую область одним из четырех регионов Украины, в которые можно поехать на летний отдых. Также критериям Минздрава отвечали Херсонская, Запорожская и Николаевская области.

Подробнее Куда поехать в летний отпуск в Украине: рекомендация Ляшко

Какая ситуация с коронавирусом в Одесской области?

По состоянию на 18 июня в Одесской области зафиксированы 1 188 больных коронавирусом, 19 человек умерли, 481 больной выздоровел. В целом в Украине COVID-19 диагностировали у 34 063 человек, 966 – умерли, 15 447 – выздоровели. За последние сутки количество новых случаев коронавирус было рекордным – 829.

Смотрите на карте, где расположен Болградский район: