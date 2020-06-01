В Украине на коронавирус заболели 24 012 человек, в том числе 340 новых случаев. И далее самой проблемной ситуация остается на Буковине и в Киеве. Более того, в столице обнаружили новую вспышку. В мире из известных людей COVID-19 заразились премьер Армении Никол Пашинян и российская юмористка Елена Воробей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 1 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 1 июня

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 1 июня в Украине коронавирусом заболели 24 012 человек. За последние сутки зафиксировали 340 новых случаев. Всего от начала эпидемии в результате осложнений, спровоцированных COVID-19, умерли 718 человек. Правда, есть и хорошие новости – выздороветь удалось 9 690 пациентам.

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Традиционно наибольшее количество инфицированных остается на Буковине, в Киеве и Киевской области, а также на Ровненщине со Львовщиной.

Количество больных коронавирусом по регионам

Черновицкая область – 3 377;

Киев – 3 043;

Ровненская область – 1 770;

Львовская область – 1 700;

Киевская область – 1 600;

Ивано-Франковская область – 1 420;

Закарпатская область – 1 206;

Тернопольская область – 1 176;

Харьковская область – 1 083;

Винницкая область – 1 005;

Днепропетровская область – 942;

Одесская область – 896;

Волынская область – 932 ;

Житомирская область – 742;

Кировоградская область – 514;

Запорожская область – 447;

Хмельницкая область – 454;

Черкасская область – 406;

Николаевская область – 294;

Полтавская область – 270;

Херсонская область – 178;

Сумская область – 170;

Донецкая область – 163;

Черниговская область – 177;

Луганская область – 47.

В то же время рейтинг по числу смертей возглавляют Черновицкая, Ивано-Франковская области и Киев. Также значительную смертность вследствие COVID-19 можно наблюдать на Львовщине и Харьковщине.

Смертность от коронавируса в Украине: список по регионам

Черновицкая область – 144 (+4);

Ивано-Франковская область – 81 (+2);

Киев – 68 (+2);

Львовская область – 55 (+1);

Харьковская область – 47 (+2);

Ровненская область – 38 (+1);

Киевская область – 35 (+1);

Закарпатская область – 28;

Тернопольская область – 26;

Волынская область – 26;

Кировоградская область – 25;

Днепропетровская область – 21 (+1);

Черкасская область – 16;

Винницкая область – 16;

Одесская область – 17 (+1);

Житомирская область – 14;

Запорожская область – 13;

Полтавская область – 13;

Хмельницкая область – 11 (+1);

Николаевская область – 7;

Черниговская область – 6;

Сумская область – 4;

Донецкая область – 4;

Херсонская область – 3;

Луганская область – 0.

Важно! В статистике не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированного Крыма, в частности Севастополя.

Главное о распространении коронавируса

От начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 621 медработника, в частности за сутки заболели 79 медиков. Выздоровели 2 354 медработника, а 36 человек, к сожалению, умерли от осложнений COVID-19.

Кроме того, заболели 1 725 детей. Сейчас 1 443 несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении. 663 ребенка уже выздоровели.

Всего на амбулатории лечатся 16 650 пациентов. Всего нуждались в госпитализации от начала эпидемии 7 362 человека, из них 282 ребенка и 864 медика. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 283 человека, в частности 1 ребенок и 26 медиков.

В то же время за последние сутки в Вооруженных силах Украины новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано не было. Таким образом, по состоянию на 1 июня, болеют 118 военных. К сожалению, от коронавируса умерли уже 4 человека.

Сейчас на изоляции находится 451 военнослужащий. Количество тех, у кого заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток – 148 человек.

Ситуция с коронавирусом в Украине по состоянию на 1 июня / Данные и инфорграфика Минздрава

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Главные новости о коронавирусе в Украине за 1 июня

Ситуция в Киеве

В течение суток 31 мая в столице обнаружили 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 11 больных – это медики. К сожалению, умер еще один житель Киева, увеличив таким образом количество летальных случаев от осложнений коронавируса до 68.

В целом по состоянию на 1 июня в Киеве обнаружили 3 043 больных COVID-19. За сутки поправились в столице 11 человек. Всего коронавирус преодолели 648 жителей Киева.

Новая вспышка коронавируса в столице

В Киеве за 31 мая коронавирус обнаружили у 22 монахинь Свято-Вознесенского Фроловского женского монастыря. Последний стал новым эпицентром инфекции в столице.

В общем в монастыре за последние несколько дней подтверждены 26 случаев инфекции. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

Коронавирус в "Карпатах": известно имя одного из больных

Футболист львовского футбольного клуба Владислав Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на COVID-19. Он является одним из трех игроков "Карпат", у которого заподозрили коронавирус. Играет Дубинчак во львовской команде на правах аренды.

По словам футболиста, в целом он сдал два теста вместе с командой. И собственно последний оказался положительным.

Дубинчак уточнил, что в клубе решили 1 июня сдать повторно анализ, чтобы выяснить, действительно ли у него есть вирус. Игрок львовян утверждает, что ранее никаких симптомов COVID-19 не было обнаружено. И сам он придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня жил в полной изоляции.

В ОХМАТДЕТ передали тесты на выявление коронавируса

Детская больница ОХМАТДЕТ получила от Министерства здравоохранения трехмесячный запас тестов полимеразной цепной реакции и тесты иммуноферментного анализа для определения коронавирусной инфекции. Произошло это после соответствующего обращения в Минздрав со стороны медучреждения.

В Минздраве добавили, что эти тест-системы можно использовать для тестирования детей и родителей, находящихся в детской больнице.

Раньше в детском отделении ОХМАТДЕТ онкобольных детей отправляли тестироваться на наличие коронавирусной инфекции за свой счет, а родители такой возможности не имели. Впоследствии в Минздраве объяснили, что это единичные случаи, а тестирование нужно проводить исключительно по направлению врача и обязательно бесплатно.

Из Фонда для борьбы с коронавирусом уже потратили почти половину

Из 65 миллиардов гривен, которые Украина выделила на борьбу с коронавирусом, уже освоили более 28 миллиардов. Прозрачность использования средств проверяют аудиторы.

Так, на 27 миллиардов гривен принято решений на безвозвратной основе, еще на 1,3 миллиарда – на возвратной.

Украину ожидает активный внутренний туризм, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает активного развития внутреннего туризма в Украине. Из-за этого в направлениях курортов возрастет количество поездов.

В то же время он отметил, что сейчас есть уникальная возможность изучать Украину с помощью внутреннего туризма.

Министр добавил, что с 15 июня Украина планирует запустить регулярные международные сообщения. Однако количество стран, которые откроют, будет ограниченным.

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Новости о коронавирусе в мире за 31 мая

Общая информация о коронавирусе в мире

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 1 июня в мире зафиксированы 6 193 548 случаев инфицирования COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 372 479 человек. В то же время выздоровели 2 656 267 пациентов.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 790 191 (104 383 умерли);

Бразилия – 514 849 (29 314 умерли);

Россия – 414 878 (4 855 умерли);

Великобритания – 276 156 (38 571 умер);

Испания – 239 479 (27 127 умерли).



Распространение коронавируса в мире / Данные Университета Джонса Хопкинса

Главное о коронавирусе в мире

Премьер Армении Пашинян заболел коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 мая получил положительный результат теста на коронавирус. По словам политика, вместе с ним COVID-19 заразилась вся его семья.

Чиновник добавил, что у него нет явных симптомов и температуры. Поэтому он продолжит работать, но будет делать это удаленно из своей резиденции, чтобы не заразить других родственников и коллег.

В Армении по состоянию на 1 июня зафиксированы 9 282 случая заболевания коронавирусной инфекцией. К сожалению, от болезни 131 человек умер.

Еще одно громкое заражение в России

Актриса эстрады и юмористка Елена Воробей объявила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. Она рассказала, что сначала симптомы у нее проявлялись в легкой форме (глубокий кашель и истощение), однако уже на следующий день она не могла спать от боли в мышцах.

52-летняя женщина добавила, что о положительном результате теста узнала еще три дня назад, однако не могла решиться раскрыть свой диагноз из-за проблем с сердцем у отца и из-за того, что "всех вирус достал до тошноты".

Исследования коронавируса

Инфекции из птицеферм могут быть опаснее COVID-19

Ученые спрогнозировали новую пандемию, которая может иметь значительно худшие последствия, чем COVID-19. Новым вероятным источником вспышки болезни могут стать птицефабрики.

Предупредил о потенциальной опасности птицеферм британский исследователь Майкл Грегор. По его словам, из-за плохих санитарных условий птицефабрик могут возникнуть и распространиться серьезные инфекции, которые приведут к гибели половины человеческого населения.

Ученый считает пандемию COVID-19 "легкой репетицией". Ведь это ничто, если сравнивать с потенциальной опасностью, которая исходит от бройлеров.

Какая группа населения легче всего относится к коронавирусу

Пожилые мужчины подвергаются большему риску заражения COVID-19. Потому что они более легкомысленно относятся к заболеванию. Со своей стороны, это вызывает беспокойство, поскольку пожилые люди – более склонны к риску тяжелых или смертельных случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое обнародовал журнал Journals of Gerontology. Чтобы проверить уровни тревожности и защитного поведения, ученые провели онлайн-опрос, оценивающий восприятие COVID-19 и изменения поведения.