В Украине количество инфицированных уже достигло отметки в почти 32,5 тысячи. Первую леди Елену Зеленскую госпитализировали. Из-за сложной эпидситуации ВНО в Украине могут провести в августе. Аэропорты "Киев" и "Львов" отменили международные авиарейсы. В столице Китая Пекине снова ввели жесткий карантин. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 июня.

Новости о коронавирусе в Украина 16 июня

Статистика распространения коронавируса

Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Украине подтвердили 666 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее количество больных коронавирусом составляет 32 476 человек.

Обратите внимание Как быстро можно получить результаты теста на COVID-19: ответ Минздрава

Кроме того, от осложнений в результате коронавирусной инфекции умерли 912 человек, из которых 11 – за прошедшие сутки. Есть и хорошие новости – выздоровели 14 528 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего заболевание подтвердили у 2 402 детей. В госпитализации нуждались 9 215 человек, в подключении к аппарату ИВЛ – 319 пациентов. 23 261 больной находился на амбулаторном лечении.

Где зафиксировали больше всего новых случаев COVID-19:

На Львовщине – 139.

В Ровненской области – 104.

На Волыни – 61.

На Буковине – 54.

На Харьковщине – 53.

В общем проведенных исследований в Украине методом ПЦР было 507 251, методом ИФА – 89 358.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 63 медработников . Следовательно, количество заболевших возросло до 5 600 человек . А это 18,5% от общего количества.



40 инфицированных врачей умерли от осложнений COVID-19.



. Следовательно, количество заболевших возросло до . А это 18,5% от общего количества. от осложнений COVID-19. Не лучше ситуация и в Вооруженных силах. Здесь сегодня коронавирусом болеют 143 человека. К сожалению, с начала эпидемии 4 военных умерли. Зато выздоровели в Вооруженных силах от коронавируса уже 209 человек.



Всего на изоляции находится 541 человек. Количество военных, у которых срок самоизоляции заканчивается в ближайшие трое суток, – 95 человек.

COVID-19 в областях Украины по состоянию 16 июня:

Черновицкая область – 4 013;

г. Киев – 3 985;

Львовская область – 3 072;

Ровненская область – 2 473;

Ивано-Франковская область – 1 809;

Закарпатская область – 1 726;

Тернопольская область – 1 483;

Харьковская область – 1 595;

Киевская область – 2 049;

Винницкая область – 1 455;

Волынская область – 1 499;

Одесская область – 1 133;

Днепропетровская область – 1 004;

Житомирская область – 1 001;

Кировоградская область – 590;

Хмельницкая область – 560;

Запорожская область – 531;

Черкасская область – 562;

Николаевская область – 321;

Черниговская область – 427;

Полтавская область – 279;

Донецкая область – 338;

Сумская область – 228;

Херсонская область – 183;

Луганская область – 60.

По данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В этих регионах ослабление карантина невозможно из-за нарушенной нормы показателя инцидентности. Зато показатели загруженности коек в больницах и количества тестирований здесь, как и в остальных областях, соответствуют требованиям Минздрава.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Коронавирус на Львовщине установил второй антирекорд

За минувшие сутки во Львовской области COVID-19 подтвердили еще у 139 человек, что является вторым антирекордом. Такое же количество новых инфицированных в регионе было зафиксировано за сутки 14 июня.

Утром в больнице находилось 199 больных, из них 137 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 (в частности, 27 медиков), еще 62 – с подозрением на COVID-19 (в частности, 5 медиков). Возрастная категория больных: 78% – 50 лет и старше; 22% – 18 – 50 лет.

COVID-19 в Киеве: обнаружили вдвое меньше новых случаев

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 28 новых случаев заражения коронавирусом. В то же время умерли еще 2 пациента с COVID-19.

По словам столичного мэра Виталия Кличко, такое количество больных за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Он предполагает, причина этому – то, что Киевский лабораторный центр Минздрава Украины делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени.

Елена Зеленская попала в больницу из-за коронавируса

Причиной госпитализации Первой леди стала двусторонняя пневмония средней степени тяжести. Сейчас в искусственной вентиляции легких Зеленская не нуждается, а ее состояние – стабильное. В больнице она находится в изоляции. За ней осуществляют постоянное наблюдение врачи.

Президента Украины Владимира Зеленского и детей супругов повторно протестировали на коронавирус. Инфекции у никого из них не обнаружили.

Добавим, что у Елены Зеленской подтвердили коронавирус 12 июня.

В Минздраве объяснили, почему в Украине высокая заболеваемость COVID-19

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с ростом количества ПЦР-тестов. А виной всему является пренебрежение карантинными ограничениями со стороны населения.

Также он сообщил о некоторых вспышках в определенных населенных пунктах. По его словам, причина этого – проведение праздников без соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Аэропорты "Киев" и "Львов" отменили все международные авиарейсы

Аэропорт "Киев" решил отменить все международные авиарейсы до 3 часов ночи 17 июня. Такое решение было принято с учетом продления карантина в Киеве. А возобновление авиарейсов со Львова состоится не ранее 20 июня. Причина – антирекорды числа больных COVID-19 на Львовщине.

Следует отметить, что в своем решении аэропорт "Киев" ссылается на постановление Кабмина о карантинных мероприятиях. Оно позволяет запускать международное авиасообщение из городов с высоким количеством больных коронавирусом, в частности Киева, только с 22 июня.

Пока нет официального подтверждения от аэропорта во Львове по рейсам перевозчиков Wizz Air и Belavia, а на сайте аэропорта на онлайн табло – отсутствуют все данные. Хотя сейчас билеты на 16 июня на рейсы Belavia все еще в продаже.

Правда, известно, что вечером 15 июня авиакомпания WindRose разослала сообщение, что в связи с карантинными ограничениями во Львовской области старт программы в Львовском аэропорту вынужденно перенесен на 20 июня.

МАУ открыла продажи на первые рейсы за границу

Украина начала восстанавливать международное авиасообщение и впускать иностранцев с 15 июня. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" открыла продажи на первые регулярные рейсы.

Купить билеты можно на рейсы Киев – Амстердам и Киев – Париж. Полеты в Нидерланды начнутся с 16 июня, а во Францию ​​с 17 июня. Сначала рейсы будут выполнять только раз в неделю совместно с авиакомпаниями KLM и Air France.

Заметим, Нидерланды и Франция не открыли свои границы для украинцев. Сейчас страны ЕС разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

ВНО – 2020: отменят ли тестирование

В Минобразования отмечают, что в 2020 году внешнее независимое оценивание обязательно пройдет. Отменять тестирование нет никаких оснований. Но его могут перенести на август.

Сейчас есть два варианта развития событий:

проведение ВНО с 25 июня;

если обострится ситуация с коронавирусом, то с 17 августа.

Окончательное решение должно быть принято 17 июня. Тогда же должно состояться заседание комиссии, которая должна определить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых могут проводить ВНО.

Как будут проводить ВНО во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

На Франковщине снова усилили карантин

В Ивано-Франковской области приостановили работу спортивных залов и фитнес-центров. Также приостановили деятельность других учреждений культуры. Такое решение приняли из-за роста количества подтвержденных случаев COVID-19.

Между тем, под стенами Ивано-Франковского горсовета собрались местные жители, которые выступают против такого усиления карантина. Они отмечают, что решение – несправедливо: в спортивных клубах меньше людей, чем на летних площадках.

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На Львовщине перевозчики без разрешения восстановили междугородные перевозки

Сейчас во Львовской области власти так и не ослабили карантин. Перевозчики даже устроили акцию протеста под Львовской ОГА с требованием восстановить междугородние перевозки. Впоследствии они прекратили протестовать, и самовольно возобновили движение междугородных автобусов, несмотря на запрет.

Как сообщил председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка, с 15 – 16 июня запланировано выпустить на маршруты около 60% автобусов от общего количества. Перевозчики самовольно приняли решение, поскольку областная комиссия ТЭБ и ЧС не прислушивались к их требованиям и не позволили официально возобновить работу.

По его словам, перевозчики пока заключают договоры с предприятиями в районах, селах и поселках, а также с местными властями, чтобы работать легально на основе этого документа. К тому же перевозчики обещают соблюдать все требования Минздрава и не планируют увеличивать тарифы.

Однако заместитель председателя ЛОГА Тарас Грень отметил, что Львовская областная госадминистрация не принимала никаких решений о восстановлении пассажирских перевозок. И добавил, что ЛОГА будет обращаться в контролирующие органы с просьбой отреагировать на эту ситуацию.

Коронавирус в "Карпатах"

Во вторник, 16-го июня, прошло 15 дней после объявления вынужденного карантина в "Карпатах" из-за вспышки заболевания COVID-19. Команда выходит из карантина и готовится к матчу с "Олимпиком".

По состоянию на 16 июня 8 игроков и 5 работников ФК "Карпаты" все еще имеют признаки коронавируса и продолжают оставаться изолированными. В клубе утверждают, что у этих людей не было контактов с другими игроками.

Между тем, футболист "Карпат" Владислав Дубинчак отреагировал на публикацию его фотографии, где он прогуливается в центре Львова. Владислав – один из первых, кто сдал положительный тест на COVID-19 в клубе. По словам игрока, он отбыл двухнедельный карантин дома в полной изоляции и сейчас полностью здоров. В то же время при выходе на улицу он соблюдал все карантинные требования.

Кабмин хочет ужесточить наказание за нарушение масочного режима

Правительство объявило о намерении усилить ответственность за несоблюдение масочного режима. В то же время они могут пересмотреть вопрос ношения масок на улицах. Речь идет прежде всего об усилении административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и в общественном транспорте.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это нужно из-за роста количества больных COVID-19 в Украине. Глава Кабмина подчеркнул, что ответственность за недопущение резкого роста количества больных COVID-19 будет лежать на главах ОГА. А у них есть достаточно полномочий для этого.

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Новости о коронавирусе в мире за 16 июня

Статистика заболевания

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире 8 056 492 человека заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 437 412 человек. Зато 3 892 757 больных выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 2 114 026 (116 127 смертей)

Бразилия – 888 271 (43 959 смертей)

Россия – 544 725 (7 274 смерти)

Индия – 343 091 (9 900 смертей)

Великобритания – 298 315 (41 821 смерть).

Новости о COVID-19

Украинцев могут не впустить в Грецию в аэропорту Афин

Греция ранее открыла аэропорты в Афинах и Салониках для граждан ЕС и третьих стран с требованием сдать тест на коронавирус и отбыть карантин при необходимости. Однако теперь аэропорт Афин заявил о закрытии границы до 29 июня. Въезд будет закрытым для граждан третьих стран, кроме некоторых исключений.

Исключения применяются только к таким категориям путешественников:

члены семей граждан стран ЕС;

пассажиры, путешествующие транзитом, и экипажи самолетов;

граждане стран Шенгенской зоны и их семьи;

граждане третьих стран, имеющие длительный вид на жительство или визу страны ЕС или Шенгенской зоны;

граждане третьих стран, прибывающие по насущным семейным и рабочим вопросам, если они получили соответствующее разрешение от представительств Греции;

медики и исследователи здравоохранения, сотрудничающие с органами здравоохранения Греции;

члены правительств третьих стран, дипломаты, персонал международных организаций, военные и работники гуманитарных миссий, прибывающие в рамках выполнения обязанностей.

Это означает, что украинцы не могут попасть в Грецию на авиарейсах, если не входят в категории-исключения.

Коронавирус в Пекине

Накануне в Китае на рынке Пекина произошла вспышка нового коронавируса. Он оказался еще более опасным, чем COVID-19. Вирус очень легко передается от человека к человеку. В частности, по словам ученых, новый штамм вируса очень быстро эволюционирует и его характеристики постоянно меняются.

Между тем власти китайской столицы вводят новые карантинные ограничения и массовое тестирование людей на коронавирус после новой вспышки COVID-19 на рынке. Так, здесь перекрыли часть города заборами, установили пропускные пункты, чтобы люди не смогли покинуть город. Кроме того, в Пекине закрыли все развлекательные и спортивные площадки в помещениях.

Исследования коронавируса

Почему коронавирус не вредит детям

Ученые выяснили, что иммунная система детей привыкла к контакту с коронавирусами, поскольку часто сталкивается с обычной простудой. Поэтому дети переносят новый вирус гораздо легче взрослых.

Так, оказалось, их тела привыкли бороться с различными типами простуды. Она может провоцироваться четырьмя безвредными типами коронавируса, и обычный среднестатистический человек простужается от 2 до 4 раз в год. А ребенок переносит до 12 простуд в год, и ученые считают, что в результате этого у него есть повышенная резистентность к COVID-19, которой не обладают взрослые.

Ученые Оксфордского университета считают, что реакция организма на COVID-19 зависит от уже имеющегося иммунитета ко всем коронавирусам. Есть предположение, что многие дети и молодые люди имеют в организме Т-клетки, которые уже встречались с коронавирусом. Они обеспечивают дополнительную защиту от патогенов. Но после 30-35 лет количество подобных клеток, которые привыкли атаковать коронавирусы, резко снижается.

В детском организме вирус воспринимается, как нечто совершенно новое. Т-клетки набрасываются на него и уничтожают до тех пор, пока он не вызвал каких-либо серьезных последствий.

Во сколько раз хронические заболевания увеличивают риск смерти от COVID-19

Если у человека есть какое-то хроническое заболевание, то риск смертности от коронавируса повышается в 12 раз. Поэтому таким людям важно соблюдать все меры безопасности. Такой вывод сделали эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Оказалось, что больные коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями значительно чаще сталкиваются с тяжелыми осложнениями. Наличие диабета или болезней легких вроде ХОБЛ увеличивает риск смерти от коронавируса в 12 раз.

Эти выводы эксперты сделали на основе анализа более 1,7 миллиона случаев COVID-19, зарегистрированных с 22 января по 30 мая. Из этого количества у 287 320 пациентов или 22% были какие-либо хронические расстройства здоровья на момент заражения.

Среди самых распространенных болезней, которые повышают риск смерти, – сердечно-сосудистые заболевания, диабет и болезни легких. У 32% были сердечные нарушения, у 30% – диабет и примерно у 20% – больные легкие. К менее распространенным хроническим болезням относились заболевания печени и иммунной системы, а также неврологические расстройства.



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