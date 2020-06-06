В Украине зафиксировали 26 тысяч 514 случаев заражения коронавирусом. На Житомирщине усиливают карантин. В Киеве за сутки госпитализировали рекордное количество больных. В мире более 6,8 миллиона больных. ВОЗ кардинально изменила рекомендации по ношению защитных масок. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 июня.

Новости о коронавирусе в Украине 6 июня

Статистика распространения коронавируса

По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 26 тысяч 514 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки обнаружили 550 новых больных.

Важно В Украине обнаружили 26 514 больных коронавирусом COVID-19

В Украине уже третий день подряд фиксируют больше 500 случаев заражения коронавирусом. Однако рекордное количество инфицирований COVID-19 подтвердили в течение 3 июня – 588 новых случаев.

Побороть инфекцию удалось 11 812 больным, за последние сутки – 440.

Распространение коронавируса в Украине по регионам:

Винницкая область – 1 166 (721 выздоровели);

Волынская область – 1 037 (297 выздоровели);

Днепропетровская область – 965 (484 выздоровели);

Донецкая область – 203 (121 выздоровели);

Житомирская область – 870 (500 выздоровели);

Закарпатская область – 1 301 (568 выздоровели);

Запорожская область – 488 (286 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 1 533 (916 выздоровели);

Кировоградская область – 546 (416 выздоровели);

Киев – 3 375 (888 выздоровели);

Киевская область – 1 748 (533 выздоровели);

Львовская область – 2 053 (506 выздоровели);

Луганская область – 52 (43 выздоровели);

Николаевская область – 307 (195 выздоровели);

Одесская область – 986 (368 выздоровели);

Полтавская область – 273 (255 выздоровели);

Ровненская область – 2 014 (1 082 выздоровели);

Сумская область – 192 (158 выздоровели);

Тернопольская область – 1 255 (977 выздоровели);

Харьковская область – 1 222 (491 выздоровел);

Херсонская область – 179 (165 выздоровели);

Хмельницкая область – 509 (321 выздоровел);

Черновицкая область – 3 585 (1108 выздоровели);

Черкасская область – 448 (336 выздоровели);

Черниговская область – 257 (77 выздоровели).

Лидерами по количеству зараженных остаются

город Киев;

Черновицкая область;

Львовщина;

Ровненская область.

Больше всего выздоровевших за сутки 5 июня

на Буковине;

на Ровненщине;

в Тернопольской области;

в Ивано-Франковской области.

Рост показателя смертности

Показатель смертности вырос до 3%. От недуга в общем умерли 777 больных, в течение 5 июня – 15.

От коронавируса умерли жители

Львовщины – 4;

Волыни, Закарпатье, Киева – по 2;

Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черкасской и Сумской областей – по одному.

Главное о распространении эпидемии

Украине за последние сутки увеличилось количество медиков, у которых диагностировали коронавирус. В целом недуг подтвердили уже у 5 016 работников медицинской сферы. Из них 935 нуждались в госпитализации, остальные – лечились амбулаторно. Кроме того, 29 медиков подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии умерли 39 медработников, а 2 781 – выздоровели.



Из них 935 нуждались в госпитализации, остальные – лечились амбулаторно. Кроме того, 29 медиков подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии ​В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 135 человек. Четверо пациентов умерли, однако 142 военным удалось выздороветь.

На Житомирщине усилили карантин

В Житомирской области решили усилить карантин. Особенно во время выходных и праздничных дней. Причина – рост уровня заболеваемости коронавирусом. В частности, с 1 до 4 июня включительно в области зафиксировали 123 новых случая.

Усиленные меры на Житомирщине будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

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В Киеве госпитализировали рекордное количество больных

В течение 5 июня в столице обнаружили 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 11 медиков. По состоянию на 6 июня в Киеве обнаружили 3 375 инфицированных COVID-19 лиц.

К сожалению, в течение последних суток два человека умерли.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. По слова мэра Виталия Кличко, это наибольшее количество за время эпидемии.

А с 8 июня в столице заработает городская электричка

Правда, возобновит движение она только частично. Поезда будут курсировать в часы пик, а также каждую субботу и воскресенье. Ездить будут по направлениям:

Станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна

Станция Почайна – станция Троещина-2 – станция Троещина.

Новости о коронавирусе в мире за 6 июня

В целом в мире 6 869 136 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли 398 587 человек. Между тем 3 363 594 больных уже выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 965 912;

Бразилия – 646 006;

Россия – 458 689;

Испания – 288 058;

Великобритания – 283 311

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Главное о коронавирусе в мире

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России обнаружили 8 855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, количество больных на территории РФ выросло до 458 689 человек.

Президент Бразилии угрожает выйти из ВОЗ

Жаир Болсонару заявил, что рассматривает вопрос выхода страны из ВОЗ. Поводом стало предупреждение организации о чрезмерной поспешности в ослаблении карантина.

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Греция открывает для Украины границы

Украина и Греция договорились возобновить авиасообщение с 1 июля. Однако это станет возможно исключительно в случае стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Увольнение министра на Мадагаскаре

Министр образования Мадагаскара Ридзасоа Андриаманану заявил, что планирует закупить для детей леденцы на более чем два миллиона долларов. Конфеты должны были бы перебить вкус неподтвержденной настойки, которую они принимают от коронавируса.

Президент Анри Радзуэлин является сторонником настойки, которую не рекомендуют в ВОЗ. Когда он узнал о намерении министра, то уволил его.

Исследования коронавируса

ВОЗ изменила рекомендации относительно ношения масок

Медицинские или другие защитные маски носить нужно не все время и не везде, но нужно. В ВОЗ рекомендуют пользоваться средством защиты там, где есть угроза ускоренного "активного массового распространения" коронавируса и нет возможности соблюдать дистанцию.

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G20 выделят деньги на борьбу с COVID-19

"Большая двадцатка" вместе с приглашенными странами координируют усилия для борьбы с пандемией. Они выделят свыше 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19.

Деньги пойдут на диагностику вакцины, на терапию, а также на исследования и разработки в медицинской сфере.