ВОЗ спрогнозировала конец пандемии, Минздрав закупил вакцины: новости о коронавирусе 21 декабря
Источник:24 канал
В Украине в течение суток заболели коронавирусом около 6 тысяч человек. Известно, что инфицированный штаммом Омикрон украинец выздоровел. Сообщили, сколько вакцин закупил Минздрав на 2022 год. В США впервые зафиксировали смерть от Омикрона. В ВОЗ считают, что пандемия закончится в ближайшее время. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За предыдущие сутки, 20 декабря, в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заболевания COVID-19. К сожалению, от болезни умерли еще 346 украинцев. В больницы попал 1 061 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Выздоровели от инфекции – 18 850 человек.
Важно Омикрон оказал влияние на эффективность вакцин, но не все потеряно, – ЕМА
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 496;
- Винницкая область – 147;
- Волынская область – 279;
- Днепропетровская область – 118;
- Донецкая область – 413;
- Житомирская область – 39;
- Закарпатская область – 282;
- Запорожская область – 344;
- Ивано-Франковская область – 80;
- Киевская область – 275;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область – 165;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 602;
- Ровненская область – 183;
- Сумская область – 122;
- Тернопольская область – 84;
- Харьковская область – 155;
- Херсонская область – 32;
- Хмельницкая область – 236;
- Черкасская область – 266;
- Черновицкая область – 101;
- Черниговская область – 111.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Общая картина заболеваемости! По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировали 3 616 716 больных COVID-19. По состоянию на 21 декабря 3 357 405 пациентов уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, умерли 93 608 больных.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
33% тех, кто легко переболел COVID-19, не имеют антител к вирусу, – Кузин
Источник: 24 канал
У трети пациентов, которые легко перенесли COVID-19, вообще не обнаружили антител к вирусу. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря отметил, что естественный иммунитет не защитит от коронавируса.
В то же время полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела.
Кроме этого люди, которые перенесли COVID-19 и затем вакцинировались, имеют в 2,5 раза ниже риск заболеть, чем те, кто просто переболел.Напомним! Вакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.
В Украине выздоровел первый больной штаммом Омикрон
Источник: 24 канал
В Украине на выходных зафиксировали первый случай штамма Омикрон. По состоянию на 21 декабря больной выздоровел, ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин на брифинге 21 декабря.
Что касается случая Омикрона, обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно,
– отметил Игорь Кузин.
13 миллионов украинцев полностью вакцинированы: какие препараты выбирали
Источник: Минздрав
За понедельник, 20 декабря, против коронавируса вакцинировали 110 740 человек. Первую дозу получили 36 056 человек. Тогда как полностью иммунизированы – 74 605 человек.
С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека, из них:
- получили первую дозу – 14 422 441 человек;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек;
- получили дополнительную дозу – 171 человек.
В целом сделали 27 484 089 прививок (и первой, и второй дозой).
В Украину скоро прибудут 45 миллионов доз вакцин
Источник: 24 канал
Украина имеет договоренности на поставку 45 миллионов доз вакцины против COVID-19 в течение 2022 года. Этого должно хватить для ревакцинации против коронавирусной болезни 70% взрослого населения.
Речь идет о таких препаратах:
- 25 миллионов доз вакцины Pfizer;
- 6,5 миллионов доз вакцины CoronaVac;
- 10 миллионов доз по механизму COVAX.
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Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 21 декабря в мире обнаружили свыше 275 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.
В ВОЗ предложили способы окончания пандемии в 2022 году
Источник: The Guardian
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 2022 год должен стать годом окончания пандемии коронавируса. В частности, в организации рассказали о необходимости разработки вакцин второго и третьего поколения
В США зарегистрировали первую смерть человека, который болел Омикроном
Источник: ABC News
В США зафиксировали летальный случай у человека со штаммом коронавируса Омикрон. Это первая известная зарегистрированная смерть от этого варианта в стране.
Жертвой стал мужчина в возрасте 50 лет. Он не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.Внимание! По официальным данным, вариант коронавируса Омикрон уже стал доминирующим в стране.
Исследования коронавируса
Вакцинированные тоже болеют COVID-19, стоит ли делать прививку
Источник: Annals of Internal Medicine
Целевое испытательное исследование мРНК-вакцин против коронавируса показало, что эффективность препаратов против симптоматического течения болезни со временем снижается. Но на самом деле это не причина отказываться от вакцинации.
- Ученые обнаружили, что эффективность вакцины через 7 или больше дней после введения второй дозы вакцины составила 69% для инфекции SARS-CoV-2.
- Эффективность снижалась с увеличением возраста и тяжести сопутствующих заболеваний.
- Несмотря на это, вакцина все еще защищала от смерти вследствие переноса болезни в 86% случаях.
- Эффективность вакцины не снизилась, когда период наблюдения был продлен с 31 марта до 30 июня 2021 года.
Испытания двух препаратов с треском провалились
Источник: Communications Medicine
Клинические испытания, в котором тестировали 2 препарата против COVID-19 легкой степени, провалились. Конечно, с одной стороны это не слишком хорошо, но исследователи видят в этом и положительные стороны – это доказывает жизнеспособность модели дистанционного исследования, в которой потенциальные аритмичные побочные эффекты лекарств надежно и эффективно отслеживаются.
Детали Испытания двух новых COVID-лекарств с треском провалились, но принесли хорошую новость