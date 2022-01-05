Три сценария пандемии в Украине, показатели смертности: новости о коронавирусе 5 января

В Украине возросло суточное количество больных коронавирусом – вчера инфицировались 4,5 тысячи человек. Высокой остается смертность и показатель госпитализаций. Аналитики представили сценарии развития пандемии для Украины. В США учительница самовольно вакцинировала подростка, ее арестовали. Новые данные о вакцинации беременных. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 4 января, в Украине зарегистрировали 4 571 больного COVID-19. В больницы госпитализировали 1 366 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

К сожалению, от коронавируса за сутки умерли 273 жителя страны. В то же время выздоровели 8 439 пациентов.

Днем ранее Новые схемы вакцинации, бустерная доза в Украине: новости о коронавирусе 4 января

За прошедшие сутки в стране провели 65 768 тестов на коронавирус разными методами. В частности, методом ПЦР – 30 291, методом ИФА – 3 773, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 704.

Статистика коронавируса в областях: суточный показатель

Киев – 1 344;

Винницкая область – 156;

Волынская область – 25;

Днепропетровская область – 169;

Донецкая область – 126;

Житомирская область – 71;

Закарпатская область – 148;

Запорожская область – 148;

Ивано-Франковская область – 130;

Киевская область – 199;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 103;

Львовская область – 210;

Николаевская область – 102;

Одесская область – 209;

Полтавская область – 273;

Ровненская область – 104;

Сумская область – 129;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 178;

Херсонская область – 111;

Хмельницкая область – 169;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 85;

Черниговская область – 91.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 682 659 человек больных коронавирусом, 3 491 793 из которых уже выздоровели. Но, к сожалению, из жизни ушли 96 709 инфицированных.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Статистика вакцинации против COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 4 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 102 478 человек. Первую дозу получили 26 502 человека, вторую дозу – 73 536 человек, дополнительную дозу получили 597 человек, бустерную дозу – 1 843 человека.

Сценарии COVID-19 в Украине в 2022 году

С начала вакцинальной кампании 14 748 322 человека получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. 13 835 698 человек – две дозы, 4 756 – дополнительную дозу, 7 556 – бустерную дозу.

Источник: РБК-Украина

Аналитики Украинского центра здравоохранения (UHC) во главе с Павлом Ковтонюком прогнозируют, что летом заболеваемость в Украине пойдет на спад. Но осенью нас может накрыть новая волна заболеваемости, которая будет развиваться по одному из трех сценариев:

Первый – адаптация: со временем вирус адаптируется к своему носителю. Какой бы штамм не доминировал осенью, его приспособление к "хозяину" приведет к большему количеству заражений, легкому течению болезни и спаду летальности.

– адаптация: со временем вирус адаптируется к своему носителю. Какой бы штамм не доминировал осенью, его приспособление к "хозяину" приведет к большему количеству заражений, легкому течению болезни и спаду летальности. Второй – стагнация: адаптация вируса не произойдет, но и более опасных штаммов не появится. В таком случае новая волна заболеваемости будет похожей на осеннюю волну 2021 года. Но уровень вакцинации среди населения будет выше, что поможет несколько снизить госпитализацию и смертность.

– стагнация: адаптация вируса не произойдет, но и более опасных штаммов не появится. В таком случае новая волна заболеваемости будет похожей на осеннюю волну 2021 года. Но уровень вакцинации среди населения будет выше, что поможет несколько снизить госпитализацию и смертность. Третий – обострение: появление более заразного, агрессивного и летального штамма.

Закончится ли пандемия в этом году Павел Ковтонюк считает, что пандемия COVID-19 в 2022 году не закончится. Так, вирус со временем станет эндемичным, то есть станет привычным для человечества, к примеру как грипп. "Но для большинства стран мира это произойдет не в 2022 году".

Новости о коронавирусе в мире 5 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 5 января в мире обнаружили более 295 миллионов больных коронавирусом и более 5,45 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней составляют: Великобритания, Франция, Испания, Италия и Германия.

В США учительница без разрешения родителей вакцинировала школьника

Источник: The New York Times

Американская преподавательница самовольно сделала прививку от коронавируса 17-летнему школьнику. Педагог вакцинировала ребенка у себя дома и без разрешения его родителей. За такие действия ее ждет суд по уголовным делам.

Отметим, что учительница не уполномочена вводить вакцину. Поэтому откуда она взяла препарат для укола – пока неизвестно. Как и то, что ребенок делал в доме преподавательницы.

Исследования о коронавирусе

Вакцинация беременных против коронавируса: новые данные о безопасности

В штате Нью-Йорк вакцинация против COVID-19 для школьников не является обязательной. Но некоторые частные школы требуют вакцинацию, а Нью-Йорк требует ее для определенных видов спорта и внеклассных занятий.

Источник: MedicalXpress

Новое исследование, которое рассматривало более 40 000 беременных, добавляет новые доказательства, подтверждающие безопасность вакцинации против COVID-19 во время беременности.