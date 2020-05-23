Новости о коронавирусе 23 мая: рекордное количество тестирований и ослабление карантина в Киеве

За прошедшие сутки в Украине осуществили рекордное количество ПЦР-тестов – более 10 тысяч. С 23 мая 12:00 в Киеве стартует второй этап ослабления карантина. За прошедшие сутки в России обнаружили 9 434 новых больных COVID-19. COVID-19 во время беременности может травмировать плаценту. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 23 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 23 мая количество заражений коронавирусом в Украине уже перешагнуло отметку в 20 тысяч. В общем заболели 20 580 человек.

Важно Более 20 тысяч зараженных COVID-19: сколько людей заболели и выздоровели в Украине за сутки

За последние сутки подтвердили 432 новых случая заболевания. На 17 человек возросло число жертв болезни – 605 умерших. Между тем 6 929 больных уже выздоровели.

Главное о распространении коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 000 медработников , за последние сутки заболели еще 93 человека. Из них 732 – находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса 1 766 медработников смогли побороть болезнь.

, за последние сутки заболели еще 93 человека. Из них 732 – находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса 1 766 медработников смогли побороть болезнь. ​В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 50 человек. Двое пациентов умерли, однако 89 военным удалось выздороветь.

Распространения коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 853 случая;

Волынская область – 759 случаев;

Днепропетровская область – 865 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 618 случаев;

Закарпатская область – 1 042 случая;

Запорожская область – 403 случая;

Ивано-Франковская область – 1 274 случая;

Кировоградская область – 466 случаев;

Киев – 2 569 случаев;

Киевская область – 1 375 случаев;

Львовская область – 1 285 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 280 случаев;

Одесская область – 821 случай;

Полтавская область – 266 случаев;

Ровненская область – 1 368 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1 108 случаев;

Харьковская область – 892 случая;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черновицкая область – 2 964 случая;

Черкасская область – 387 случаев;

Черниговская область – 127 случаев.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 22 мая

Рекорд по количеству тестирований на COVID-19

За прошедшие сутки в Украине осуществили рекордное количество ПЦР-тестов – более 10 тысяч. Однако Минздрав не собирается останавливаться на этом. Цель министерства – максимально увеличить количество тестирований в Украине, в том числе и методом ПЦР.

Степанов отметил, что впервые в Украине количество тестирований превысило 10 248 исследований методом ПЦР. Со слов Степанова, Минздрав привлекает дополнительное оборудование и лаборатории.



Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Какие рынки работают в Киеве

По состоянию на 23 мая в Киеве могут работать более 40 агропродовольственных рынков. Все они выполнили противоэпидемические требования.

Торговые площадки должны предоставить работникам средства защиты. А также обеспечить масочный режим, дистанционную термометрию для посетителей и работников.

Рынки обязаны обеспечить дистанцию в 3 метра между торговыми местами, дистанцию в 1,5 метра между посетителями. Работники рынка должны проводить дезинфекцию поверхностей каждые три часа.

Более Полный список рынков, которые работают в Киеве

Ослабление карантина в столице

С 23 мая 12:00 в Киеве стартует второй этап ослабления карантина. В частности, снова возобновят работу, общественный транспорт, некоторые магазины, все рынки и ярмарки. Кроме того, готовятся к открытию заведения высшего и дошкольного образования, школы.



Что заработает в Киеве с 23 мая / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире за 23 мая

Всего в мире 5 327 469 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 340 411 человек. Между тем 2 175 058 больных уже выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 645 353;

Россия – 335 882;

Бразилия – 332 382;

Испания – 281 904;

Великобритания – 254 195.

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