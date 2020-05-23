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Новости о коронавирусе 23 мая: рекордное количество тестирований и ослабление карантина в Киеве

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Коронавирус в мире, Украина – новости 23 мая 2020, статистика
Новости о коронавирусе за 23 мая / Коллаж 24 канала

За прошедшие сутки в Украине осуществили рекордное количество ПЦР-тестов – более 10 тысяч. С 23 мая 12:00 в Киеве стартует второй этап ослабления карантина. За прошедшие сутки в России обнаружили 9 434 новых больных COVID-19. COVID-19 во время беременности может травмировать плаценту. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 23 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 23 мая количество заражений коронавирусом в Украине уже перешагнуло отметку в 20 тысяч. В общем заболели 20 580 человек.

Важно Более 20 тысяч зараженных COVID-19: сколько людей заболели и выздоровели в Украине за сутки

За последние сутки подтвердили 432 новых случая заболевания. На 17 человек возросло число жертв болезни – 605 умерших. Между тем 6 929 больных уже выздоровели.

Главное о распространении коронавируса

  • С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 000 медработников, за последние сутки заболели еще 93 человека. Из них 732 – находятся на госпитализации, остальные – на амбулаторном лечении. Кроме того, 22 медика подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии коронавируса 1 766 медработников смогли побороть болезнь.
  • В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 50 человек. Двое пациентов умерли, однако 89 военным удалось выздороветь.

Распространения коронавируса в Украине по областям:

  • Винницкая область – 853 случая;
  • Волынская область – 759 случаев;
  • Днепропетровская область – 865 случаев;
  • Донецкая область – 143 случая;
  • Житомирская область – 618 случаев;
  • Закарпатская область – 1 042 случая;
  • Запорожская область – 403 случая;
  • Ивано-Франковская область – 1 274 случая;
  • Кировоградская область – 466 случаев;
  • Киев – 2 569 случаев;
  • Киевская область – 1 375 случаев;
  • Львовская область – 1 285 случаев;
  • Луганская область – 43 случая;
  • Николаевская область – 280 случаев;
  • Одесская область – 821 случай;
  • Полтавская область – 266 случаев;
  • Ровненская область – 1 368 случаев;
  • Сумская область – 166 случаев;
  • Тернопольская область – 1 108 случаев;
  • Харьковская область – 892 случая;
  • Херсонская область – 177 случаев;
  • Хмельницкая область – 329 случаев;
  • Черновицкая область – 2 964 случая;
  • Черкасская область – 387 случаев;
  • Черниговская область – 127 случаев.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 22 мая

Рекорд по количеству тестирований на COVID-19

За прошедшие сутки в Украине осуществили рекордное количество ПЦР-тестов – более 10 тысяч. Однако Минздрав не собирается останавливаться на этом. Цель министерства – максимально увеличить количество тестирований в Украине, в том числе и методом ПЦР.

Степанов отметил, что впервые в Украине количество тестирований превысило 10 248 исследований методом ПЦР. Со слов Степанова, Минздрав привлекает дополнительное оборудование и лаборатории.

Які бувають тести на коронавірус

Какие бывают тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала

Какие рынки работают в Киеве

По состоянию на 23 мая в Киеве могут работать более 40 агропродовольственных рынков. Все они выполнили противоэпидемические требования.

Торговые площадки должны предоставить работникам средства защиты. А также обеспечить масочный режим, дистанционную термометрию для посетителей и работников.

Рынки обязаны обеспечить дистанцию в 3 метра между торговыми местами, дистанцию в 1,5 метра между посетителями. Работники рынка должны проводить дезинфекцию поверхностей каждые три часа.

Более Полный список рынков, которые работают в Киеве

Ослабление карантина в столице

С 23 мая 12:00 в Киеве стартует второй этап ослабления карантина. В частности, снова возобновят работу, общественный транспорт, некоторые магазины, все рынки и ярмарки. Кроме того, готовятся к открытию заведения высшего и дошкольного образования, школы.

Що запрацює в Києві з 23 травня

Что заработает в Киеве с 23 мая / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире за 23 мая

Всего в мире 5 327 469 человек заболели коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 340 411 человек. Между тем 2 175 058 больных уже выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

  • США – 1 645 353;
  • Россия – 335 882;
  • Бразилия – 332 382;
  • Испания – 281 904;
  • Великобритания – 254 195.

Главное о коронавирусе в мире

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Киева Новости Украины Тесты на коронавирус исследования
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