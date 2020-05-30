Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19. Коронавирусом заболели футболисты "Карпат". В мире – новый рекорд случаев коронавирусной инфекции. Меркель не поедет на саммит G7 из-за пандемии. Итальянцам впервые за три месяца разрешат путешествовать по стране. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 мая.

Новости о коронавирусе в Украине 30 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

По состоянию на 30 мая в Украине COVID-19 заболели 23 204 человека. За последние сутки зафиксировано 393 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 9 311 человек выздоровели после инфицирования коронавирусом. Среди них – 377 человек за предыдущие сутки. За все время зафиксировано 696 летальных случаев. За сутки 29 мая умерли 17 человек.

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Главное о распространении коронавируса

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию обнаружили у 4 475 медработников , за сутки 29 мая заболели 64 медика.

, за сутки 29 мая заболели 64 медика. В Вооруженных силах Украины COVID-19 сейчас болеют 107 человек. Трое пациентов умерли, однако 111 военным удалось выздороветь.

Сколько человек заболели COVID-19 в областях

Черновицкая область – 3 306;

Киев – 2 904;

Ровненская область – 1 680;

Львовская область – 1 619;

Киевская область – 1 556;

Ивано-Франковская область – 1 379;

Закарпатская область – 1 171;

Тернопольская область – 1 160;

Харьковская область – 1 025;

Винницкая область – 958;

Днепропетровская область – 933;

Одесская область – 887;

Волынская область – 883;

Житомирская область – 699;

Кировоградская область – 506;

Запорожская область – 440;

Хмельницкая область – 432;

Черкасская область – 401;

Николаевская область – 288;

Полтавская область – 268;

Херсонская область – 178;

Сумская область – 168;

Донецкая область – 159;

Черниговская область – 158;

Луганская область – 46.

Главные новости о коронавирусе в Украине за 30 мая

Украина готова ко второй волне эпидемии

Украина готова ко второй волне эпидемии COVID-19 – уверены в правительстве, поэтому в случае ее возникновения медицинская система сможет справиться с большим количеством больных. О готовности Украины заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что на этой неделе Кабмин более чем на 100 увеличил количество медучреждений первой очереди, которые в случае необходимости смогут принять больных. Кроме того, правительство будет придерживаться системы локальных карантинов.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В течение 29 мая в Киеве зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 7 медиков. По состоянию на 30 мая в Киеве обнаружили 2 904 больных COVID-19.

По данным мэра Виталия Кличко, в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – находятся на самоизоляции, под контролем врачей. За сутки 29 мая умер один пациент. Так, общее число умерших от COVID-19 в Киеве – 66.

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На Закарпатье таки ослабят карантин

В Украине с 22 мая начали второй этап ослабления карантинных ограничений. Начали все регионы, за исключением 7 областей, среди которых была и Закарпатская. Впрочем, уже с 1 июня самая западная область Украины таки ослабит карантин.

Что разрешат в Закарпатской области с 1 июня:

регулярные и нерегулярные рейсы междугородного, межобластного и международного значения;

проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек;

проведение религиозных мероприятий, при участии не более 1 одного человека на 10 квадратных метров площади;

работу гостиниц;

работу заведений физкультуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров в группах не более 10 человек;

посещение учебных заведений в группах не более 10 человек.

Обсервацию отменили для участников ВНО из-за границы

Тем, кто приедет в Украину сдавать ВНО из-за границы, не нужно будет отбывать обсервацию или самоизоляцию. Это касается и абитуриентов из временно оккупированных территорий. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.



Рекомендации для проведения ВНО / Инфографика 24 канала

Заразились футболисты "Карпат"

У футболистов и персонала львовских "Карпат" – положительный тест на COVID-19. Игроки львовян распущены по домам и ждут повторного тестирования на коронавирус. Матч с "Мариуполем" 31 мая не состоится.

По информации журналистов, COVID-19 обнаружили у трех игроков "Карпат". Вирус в команду мог принести один из защитников, который тяжело переносит инфекцию.

Новости о коронавирусе в мире за 30 мая

Общая информация о коронавирусе в мире

По состоянию на 30 мая в мире зафиксирован 6 049 021 случай инфицирования COVID-19. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 367 229 человек. В то же время выздоровели 2 673 085 человек.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 1 793 530;

Бразилия – 468 338;

Россия – 396 575;

Испания – 285 644;

Великобритания – 271 222.



График новых случаев коронавируса и смертности в мире / Скриншот с www.worldometers.info

Главное о коронавирусе в мире

Рекорд новых случаев COVID-19 в мире

За сутки 29 мая в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Всего за 24 часа подтвердили 125 тысяч 511 случаев заболевания.

Согласно данным Worldometers, предыдущим рекордом был день, когда в мире подтвердили 116 304 новых случая COVID-19. Наибольшее количество больных обнаружили в Бразилии – 29 526. В США – 25 069, в России – 8 371.

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Меркель не поедет на саммит G7 из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель не приняла приглашение президента США Дональда Трампа посетить саммит "Большой семерки" из-за пандемии коронавируса. Президент США хочет провести встречу уже в июне. Меркель поблагодарила Трампа за его приглашение на саммит G7 в Вашингтоне, однако отказалась.

Противостояние США и ВОЗ

Трамп заявил, что в распространении коронавируса стоит обвинять власть Китая и Всемирную организацию здравоохранения. Ранее глава Белого дома заявил, что разрывает отношения с ВОЗ и прекращает финансирование организации.

Актуально Трамп объявил, что США разрывают отношения с ВОЗ

Итальянцам разрешат путешествовать по стране

Италия готовится к смягчению коронавирусных ограничений. С 3 июня итальянцы смогут свободно путешествовать из одного региона в другой. Почти по всей стране количество новых случаев уменьшается. В течение почти трех месяцев путешествие по Италии разрешалась только при крайней необходимости.

Исследование коронавируса

Новый эффективный препарат

Исследование показало, что 90% взрослых с тяжелой формой коронавируса, получавшие лечение препаратом от детской аутоиммунной болезни, начали восстанавливаться в течение двух недель. Препарат Руксолитиниб продемонстрировал свою эффективность.



Руксолитиниб показал хороший результат / Фото unsplash.com

Руксолитиниб используется для лечения гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза – тяжелого системного воспалительного синдрома у детей, который может быть фатальным.