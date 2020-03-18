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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Новости про коронавирус 18 марта: заболел нардеп Шахов, на Киевщине чрезвычайная ситуация

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      Подтвержден диагноз коронавируса у надепа Сергея Шахова. В Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию, Киев на очереди. Отменили Евровидение-2020. Последние новости про коронавирус Covid-19 в Украине и мире 18 марта.

      Новости про коронавирус в Украине 18 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • По состоянию на 18 марта в Украине подтверждены 16 случаев коронавируса: 10 – в Черновицкой области, 3 – в Киеве, 1 – в Киевской области, 1 – в Донецкой области и 1 (летальный) – в Радомышле Житомирской области. Среди заболевших трое детей в возрасте 10 лет, год и 10 месяцев и 6 месяцев. В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус, результаты тестов еще ждут. Впервые сообщили о подозрении на коронавирус в ВСУ – у пенсионера Минобороны экспресс-тест показал положительный результат.

      Важно знать Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

      • У нардепа Сергея Шахова подтвердили коронавирус. Он вернулся из Женевы 11 марта и успел побывать на заседании своего комитета. На заседаниях Рады его не было. Всех депутатов, которые с ним контактировали, изолировали, у них также взяли пробы на коронавирус.
      • "Самоизоляция – это новая жизненная философия людей по всему миру", – глава Минздрава Илья Емец в срочном обращении призвал украинцев не пренебрегать с карантином.

      Нужно знать каждому Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

      Первый день без метро


      Киев прожил первый день без метро / Скриншот со страницы Киевского метрополитена

      Видео Кернес об Италии: Метро работает, но некому ездить, потому что трупики одни остались

      Государственные вопросы

      • В Раде разрабатывают законопроект, который позволит депутатам работать и голосовать дистанционно. Это на случай, если будет такая потребность во время эпидемии коронавируса.

      Обращение Зеленского к украинцам 18 марта из-за коронавируса: смотрите видео 

       

      За что жить, как покупать товары и услуги

      • Всем пенсионерам, которые получают меньше 5 000 гривен, с 1 апреля придет надбавка в размере 1 000 гривен. А с 1 мая будет индексация пенсий.
      • Для пожилых людей заработает доставка еды, этим займутся волонтеры. Пожилым людям категорически не рекомендуется выходить из дома, ведь они находятся в группе риска.
      • Кабмин планирует компенсировать украинцам часть коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.

      Ознакомьтесь Как вести себя дома и на работе во время карантина, чтобы не заболеть коронавирусом

      Украинцы за рубежом

      • Для эвакуации украинцев из-за границы необходимо выделить почти 4,2 миллиона долларов бюджетных средств.

      А как во Львове Во Львове из громкоговорителей напоминают правила карантина: видео

      Новости коронавирус в мире за 18 марта

      Главное про коронавирус в мире

      • Сильнее всего в Европе коронавирус распространяется в Италии (почти 36 000 случаев), на втором месте – Испания (более 13 000 случаев). С 24 марта Испания закрывает все отели и призвала туристов поскорее вернуться домой.
      • Коронавирус теперь в каждой стране Европы. Последней к списку присоединилась Черногория.
      • Отменили Евровидение-2020, которое должно было состояться в мае в Нидерландах.
      • Лишь две страны Европы не отменили свои национальные чемпионаты по футболу – это Турция и Беларусь.
      • США и Канада закрыли границы друг для друга. В США коронавирус пробрался в каждый штат, официально подтверждены 6 420 случаев инфицирования. Все образовательные заведения идут на карантин. 
      • Во Франции ввели специальный формуляр для выхода из дома. Люди должны отчитываться перед полицией о причинах пребывания на улице.

      К теме Фавипиравир против коронавируса: почему возникают сомнения в эффективности препарата

      Исследование коронавируса

      • Более 99% итальянцев, умерших из-за коронавируса, имели и другие проблемы со здоровьем. Почти половина жертв страдала по меньшей мере от трех болезней, а четверть – от одной или двух проблем.

       

      Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости политики Новости Киева Сергей Шахов
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