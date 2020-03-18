Новости про коронавирус 18 марта: заболел нардеп Шахов, на Киевщине чрезвычайная ситуация
Подтвержден диагноз коронавируса у надепа Сергея Шахова. В Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию, Киев на очереди. Отменили Евровидение-2020. Последние новости про коронавирус Covid-19 в Украине и мире 18 марта.
Новости про коронавирус в Украине 18 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- По состоянию на 18 марта в Украине подтверждены 16 случаев коронавируса: 10 – в Черновицкой области, 3 – в Киеве, 1 – в Киевской области, 1 – в Донецкой области и 1 (летальный) – в Радомышле Житомирской области. Среди заболевших трое детей в возрасте 10 лет, год и 10 месяцев и 6 месяцев. В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус, результаты тестов еще ждут. Впервые сообщили о подозрении на коронавирус в ВСУ – у пенсионера Минобороны экспресс-тест показал положительный результат.
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- У нардепа Сергея Шахова подтвердили коронавирус. Он вернулся из Женевы 11 марта и успел побывать на заседании своего комитета. На заседаниях Рады его не было. Всех депутатов, которые с ним контактировали, изолировали, у них также взяли пробы на коронавирус.
- На оккупированном Донбассе коронавирус возможен у почти 700 человек, однако экспресс-тестов там нет.
- В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Вскоре это ждет и Киев. Не путайте чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение: объясняем, в чем разница.
- Украина получила от ВОЗ вторую партию тестов на коронавирус, их хватит на 1600 человек. Комитет Красного Креста будет поставлять медоборудование и лекарства в Украину.
- Весенний призыв в Украине приостанавливают на время карантина. В ВСУ ввели ограничительные меры для противодействия коронавирусу.
- "Самоизоляция – это новая жизненная философия людей по всему миру", – глава Минздрава Илья Емец в срочном обращении призвал украинцев не пренебрегать с карантином.
- Накануне студентов некоторые вузы начали выселять из общежитий. Зеленский заверил: никто не имеет права этого делать. Куда обращаться студентам, которых выселяют. В то же время Минздрав издал приказ, согласно которому все педагоги будут работать из дома.
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Первый день без метро
- Отсутствие метро в Киеве вызвало огромные пробки. В общественном транспорте не придерживались требований карантина, в маршрутки заходило более 10 человек, пассажиры ездили без масок. В Одессе из-за ограничений дрались. А на Киевщине протестовали из-за отмены электричек.
- Городская власть разрабатывает маршруты шаттлов, которые будут дублировать маршруты метро. А сейчас предоставила список наземного транспорта, который может заменить разные ветки метро.
Киев прожил первый день без метро / Скриншот со страницы Киевского метрополитена
- В Черновцах, Ивано-Франковске и Луцке не будет ездить ни один общественный транспорт.
Видео Кернес об Италии: Метро работает, но некому ездить, потому что трупики одни остались
Государственные вопросы
- В Раде разрабатывают законопроект, который позволит депутатам работать и голосовать дистанционно. Это на случай, если будет такая потребность во время эпидемии коронавируса.
- С такой же целью разрабатывают законопроект, согласно которому Зеленский сможет устанавливать в Украине чрезвычайное положение единолично.
Обращение Зеленского к украинцам 18 марта из-за коронавируса: смотрите видео
За что жить, как покупать товары и услуги
- Всем пенсионерам, которые получают меньше 5 000 гривен, с 1 апреля придет надбавка в размере 1 000 гривен. А с 1 мая будет индексация пенсий.
- Для пожилых людей заработает доставка еды, этим займутся волонтеры. Пожилым людям категорически не рекомендуется выходить из дома, ведь они находятся в группе риска.
- Руководители не имеют права заставлять работников писать заявления на увольнение. В таких случаях нужно писать заявление в полицию.
- Кабмин планирует компенсировать украинцам часть коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.
- Правительство будет бороться со спекульнтами, которые завышают цены на билеты.
- "Приватбанк", Альфабанк перестали выдавать валюту наличными. Обменять можно онлайн. Обратите внимание, что "Приватбанк" вводит санитарный час с 12:30 до 13:30.
- Супермаркеты АТБ, "Рукавичка" ввели ограничение на количество товаров в одни руки, чтобы бороться со спекулянтами.
- Чтобы не скучать дома. "Наш Формат" открыл свободный доступ к электронным книгам. OLL.TV предоставляет бесплатный доступ к видеотеке на время карантина.
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Украинцы за рубежом
- У 12 украинцев за рубежом подтвержден коронавирус. 744 украинца находятся на карантине за пределами Украины.
- Власти Украины возвращает украинцев из Вены и Шри-Ланки. В общем 18 марта домой возвращаются более 11 тысяч наших граждан, для которых организовали 57 авиарейсов.
- МИД сформировало 11 хабов для возвращения украинцев из-за границы. В Украину будут летать нерегулярные рейсы по ряду стран, чтобы забрать украинцев. Венгрия предоставит коридор для возвращения украинцев домой. Украинцев из Польши эвакуируют спецпоездами.
- Для эвакуации украинцев из-за границы необходимо выделить почти 4,2 миллиона долларов бюджетных средств.
А как во Львове Во Львове из громкоговорителей напоминают правила карантина: видео
Новости коронавирус в мире за 18 марта
Главное про коронавирус в мире
- 18 марта в мире зафиксировано более 215 000 случаев коронавируса. Почти 9 000 человек умерли, около 84 000 выздоровели.
- Сильнее всего в Европе коронавирус распространяется в Италии (почти 36 000 случаев), на втором месте – Испания (более 13 000 случаев). С 24 марта Испания закрывает все отели и призвала туристов поскорее вернуться домой.
- Коронавирус теперь в каждой стране Европы. Последней к списку присоединилась Черногория.
- Отменили Евровидение-2020, которое должно было состояться в мае в Нидерландах.
- Лишь две страны Европы не отменили свои национальные чемпионаты по футболу – это Турция и Беларусь.
- США и Канада закрыли границы друг для друга. В США коронавирус пробрался в каждый штат, официально подтверждены 6 420 случаев инфицирования. Все образовательные заведения идут на карантин.
- В Чехии из-за коронавируса запретили выходить из дома без масок. Иначе – штраф в 10 000 крон.
- Во Франции ввели специальный формуляр для выхода из дома. Люди должны отчитываться перед полицией о причинах пребывания на улице.
- Facebook выплатит по тысяче долларов всем сотрудникам в качестве компенсации за карантин
- В Иране от коронавируса вылечили 103-летнюю женщину.
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Исследование коронавируса
- В ЕС заявили, что вакцина от коронавируса может появиться осенью.
- Более 99% итальянцев, умерших из-за коронавируса, имели и другие проблемы со здоровьем. Почти половина жертв страдала по меньшей мере от трех болезней, а четверть – от одной или двух проблем.
- В Таиланде разработали новый экспресс-тест, который поможет выявить коронавирус за 30-45 минут.