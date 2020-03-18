Новости про коронавирус 18 марта: заболел нардеп Шахов, на Киевщине чрезвычайная ситуация

Подтвержден диагноз коронавируса у надепа Сергея Шахова. В Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию, Киев на очереди. Отменили Евровидение-2020. Последние новости про коронавирус Covid-19 в Украине и мире 18 марта.

Новости про коронавирус в Украине 18 марта

Ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 18 марта в Украине подтверждены 16 случаев коронавируса: 10 – в Черновицкой области, 3 – в Киеве, 1 – в Киевской области, 1 – в Донецкой области и 1 (летальный) – в Радомышле Житомирской области. Среди заболевших трое детей в возрасте 10 лет, год и 10 месяцев и 6 месяцев. В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус, результаты тестов еще ждут. Впервые сообщили о подозрении на коронавирус в ВСУ – у пенсионера Минобороны экспресс-тест показал положительный результат.

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У нардепа Сергея Шахова подтвердили коронавирус. Он вернулся из Женевы 11 марта и успел побывать на заседании своего комитета. На заседаниях Рады его не было. Всех депутатов, которые с ним контактировали, изолировали, у них также взяли пробы на коронавирус.

На оккупированном Донбассе коронавирус возможен у почти 700 человек, однако экспресс-тестов там нет.

В Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Вскоре это ждет и Киев. Не путайте чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение: объясняем, в чем разница.

Украина получила от ВОЗ вторую партию тестов на коронавирус, их хватит на 1600 человек. Комитет Красного Креста будет поставлять медоборудование и лекарства в Украину.

Весенний призыв в Украине приостанавливают на время карантина. В ВСУ ввели ограничительные меры для противодействия коронавирусу.

"Самоизоляция – это новая жизненная философия людей по всему миру", – глава Минздрава Илья Емец в срочном обращении призвал украинцев не пренебрегать с карантином.

Накануне студентов некоторые вузы начали выселять из общежитий. Зеленский заверил: никто не имеет права этого делать. Куда обращаться студентам, которых выселяют. В то же время Минздрав издал приказ, согласно которому все педагоги будут работать из дома.

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Первый день без метро

Отсутствие метро в Киеве вызвало огромные пробки. В общественном транспорте не придерживались требований карантина, в маршрутки заходило более 10 человек, пассажиры ездили без масок. В Одессе из-за ограничений дрались. А на Киевщине протестовали из-за отмены электричек.

Городская власть разрабатывает маршруты шаттлов, которые будут дублировать маршруты метро. А сейчас предоставила список наземного транспорта, который может заменить разные ветки метро.



Киев прожил первый день без метро / Скриншот со страницы Киевского метрополитена

В Черновцах, Ивано-Франковске и Луцке не будет ездить ни один общественный транспорт.

Видео Кернес об Италии: Метро работает, но некому ездить, потому что трупики одни остались

Государственные вопросы

В Раде разрабатывают законопроект, который позволит депутатам работать и голосовать дистанционно. Это на случай, если будет такая потребность во время эпидемии коронавируса.

С такой же целью разрабатывают законопроект, согласно которому Зеленский сможет устанавливать в Украине чрезвычайное положение единолично.

Обращение Зеленского к украинцам 18 марта из-за коронавируса: смотрите видео

За что жить, как покупать товары и услуги

Всем пенсионерам, которые получают меньше 5 000 гривен, с 1 апреля придет надбавка в размере 1 000 гривен. А с 1 мая будет индексация пенсий.

Для пожилых людей заработает доставка еды, этим займутся волонтеры. Пожилым людям категорически не рекомендуется выходить из дома, ведь они находятся в группе риска.

Руководители не имеют права заставлять работников писать заявления на увольнение. В таких случаях нужно писать заявление в полицию.

Кабмин планирует компенсировать украинцам часть коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.

Правительство будет бороться со спекульнтами, которые завышают цены на билеты.

"Приватбанк", Альфабанк перестали выдавать валюту наличными. Обменять можно онлайн. Обратите внимание, что "Приватбанк" вводит санитарный час с 12:30 до 13:30.

Супермаркеты АТБ, "Рукавичка" ввели ограничение на количество товаров в одни руки, чтобы бороться со спекулянтами.

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Украинцы за рубежом

У 12 украинцев за рубежом подтвержден коронавирус. 744 украинца находятся на карантине за пределами Украины.

Власти Украины возвращает украинцев из Вены и Шри-Ланки. В общем 18 марта домой возвращаются более 11 тысяч наших граждан, для которых организовали 57 авиарейсов.

Для эвакуации украинцев из-за границы необходимо выделить почти 4,2 миллиона долларов бюджетных средств.

А как во Львове Во Львове из громкоговорителей напоминают правила карантина: видео

Новости коронавирус в мире за 18 марта

Главное про коронавирус в мире

18 марта в мире зафиксировано более 215 000 случаев коронавируса. Почти 9 000 человек умерли, около 84 000 выздоровели.

Сильнее всего в Европе коронавирус распространяется в Италии (почти 36 000 случаев), на втором месте – Испания (более 13 000 случаев). С 24 марта Испания закрывает все отели и призвала туристов поскорее вернуться домой.

Коронавирус теперь в каждой стране Европы. Последней к списку присоединилась Черногория.

Отменили Евровидение-2020, которое должно было состояться в мае в Нидерландах.

Лишь две страны Европы не отменили свои национальные чемпионаты по футболу – это Турция и Беларусь.

США и Канада закрыли границы друг для друга. В США коронавирус пробрался в каждый штат, официально подтверждены 6 420 случаев инфицирования. Все образовательные заведения идут на карантин.

В Чехии из-за коронавируса запретили выходить из дома без масок. Иначе – штраф в 10 000 крон.

Во Франции ввели специальный формуляр для выхода из дома. Люди должны отчитываться перед полицией о причинах пребывания на улице.

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В Иране от коронавируса вылечили 103-летнюю женщину.

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Исследование коронавируса

В ЕС заявили, что вакцина от коронавируса может появиться осенью.

Более 99% итальянцев, умерших из-за коронавируса, имели и другие проблемы со здоровьем. Почти половина жертв страдала по меньшей мере от трех болезней, а четверть – от одной или двух проблем.