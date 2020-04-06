Коронавирус – самое серьезное испытанием за всю историю ЕС – Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания Евросоюза. Все страны-члены должны работать над защитой экономики ЕС.
О том, что пандемия коронавируса ощутимо влияет на экономику мира, а в частности и Европы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Обратите внимание Меркель вышла из самоизоляции и продолжает работать
По моему мнению, Евросоюз стоит перед самым серьезным испытанием с момента основания,
– отметила Меркель.
По словам канцлера, пандемия несет "угрозу для здоровья людей" такую же, как и природные катастрофы.
Меркель отметила, что теперь нужно показать, что ЕС готов защищать собственную экономику. Поэтому все страны-члены должны действовать скоординировано.
Что известно о ЕС?
Экономический и политический союз, объединяющий 27 независимых государств-членов, расположенных в Европе. Ведет свое начало от образования Европейского сообщества угля и стали и Европейского экономического сообщества, которые состояли из шести стран в 1957 году.
Коронавирус в мире: основное
- По состоянию на 6 апреля в мире зафиксировали более 1 миллиона 300 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 72 тысячи человек выздоровели – более 275 тысяч.
- Пандемия началась с китайского Уханя, а затем распространилась на территорию Европы и всего мира. В Китае же пик заболевания прошел, там регистрируют единичные случаи болезни.
- Сейчас сильнее всего коронавирус охватил США. Там почти 350 тысяч человек заболели, 10 тысяч – умерли, выздоровели – более 19 тысяч.
- Среди европейских стран от недуга больше всего страдает Испания – более 135 тысяч клинически подтвержденных заражений, Италия – более 132 тысяч и Германия – более 101 тысячи.
- Для предотвращения распространения коронавируса страны ввели карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, закрыли границы.
Читайте также
-
История об упущенном шансе для Украины, или Реформа без реформысегодня , 13:30
-
Масштабные пожары в Чернобыле: есть задержанный, полиция расследует 2 производствасегодня , 17:06
-
В Запорожье закрыли остров Хортицу, но общественный транспорт работаетсегодня , 13:56
-
Гончаренко подал в суд на решение правительства относительно карантинасегодня , 17:39
-
В ДТП на Львовщине погибли двое молодых полицейских: фотосегодня , 14:17
-
В Польше рассказали, когда ждут пик эпидемии коронавирусасегодня , 15:21