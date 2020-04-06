Коронавирус – самое серьезное испытанием за всю историю ЕС – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания Евросоюза. Все страны-члены должны работать над защитой экономики ЕС.

О том, что пандемия коронавируса ощутимо влияет на экономику мира, а в частности и Европы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Обратите внимание Меркель вышла из самоизоляции и продолжает работать

По моему мнению, Евросоюз стоит перед самым серьезным испытанием с момента основания,

– отметила Меркель.

По словам канцлера, пандемия несет "угрозу для здоровья людей" такую ​​же, как и природные катастрофы.

Меркель отметила, что теперь нужно показать, что ЕС готов защищать собственную экономику. Поэтому все страны-члены должны действовать скоординировано.

Что известно о ЕС?

Экономический и политический союз, объединяющий 27 независимых государств-членов, расположенных в Европе. Ведет свое начало от образования Европейского сообщества угля и стали и Европейского экономического сообщества, которые состояли из шести стран в 1957 году.

Коронавирус в мире: основное

По состоянию на 6 апреля в мире зафиксировали более 1 миллиона 300 тысяч случаев заражения коронавирусом . Умерли более 72 тысячи человек выздоровели – более 275 тысяч.

. Умерли более 72 тысячи человек выздоровели – более 275 тысяч. Пандемия началась с китайского Уханя, а затем распространилась на территорию Европы и всего мира. В Китае же пик заболевания прошел, там регистрируют единичные случаи болезни.

Сейчас сильнее всего коронавирус охватил США . Там почти 350 тысяч человек заболели, 10 тысяч – умерли, выздоровели – более 19 тысяч.

. Там почти 350 тысяч человек заболели, 10 тысяч – умерли, выздоровели – более 19 тысяч. Среди европейских стран от недуга больше всего страдает Испания – более 135 тысяч клинически подтвержденных заражений, Италия – более 132 тысяч и Германия – более 101 тысячи.

– более 135 тысяч клинически подтвержденных заражений, – более 132 тысяч и – более 101 тысячи. Для предотвращения распространения коронавируса страны ввели карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, закрыли границы.



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