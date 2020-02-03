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      БЛОГ Светлана Залищук
      Бывший народный депутат, сооснователь движений Центр UA, Чесно, РПР

      Коронавірус – випробування для світу

      81
      Лише початок: як коронавірус вплине на світ / Getty Images

      Великі шанси, що саме коронавірус і стане тим підступним фактором глобальної рецесії, про яку всі говорять останній рік.

      Минулий тиждень у світі виглядав так: імпічмент, Брекзіт, відхилений новий мирний план від Трампа для Близького Сходу. Але ні, не ці історичні події, а щось, що ми навіть не здатні побачити неозброєним оком, найбільше вплине на хід подій у світі у найближчому майбутньому – коронавірус.

      Зверніть увагу! Не коронавірусом єдиним, або Справжня небезпека ближче

      Експерти кажуть, що якщо криза в Китаї затягнеться ще на місяць, це може з'їсти до 2% китайської економіки. І здавалося б, де вона, та китайська економіка, а де ми. Але, ні. Такий він глобальний світ, по суті глобальне село.

      Великі шанси, що саме коронавірус і може стати тим підступним фактором глобальної рецесії, про яку всі говорять останній рік. І Україні треба бути готовій не лише до боротьби з інфекцією, але й до наслідків епідемії для світової економіки.

      Лише маленький факт. Таїланд, наприклад, уже зменшив прогноз зростання національного ВВП на $1.6 млрд через очікування падіння потоку туристів з Китаю.

      І що цікаво. Лише наші північні сусіди в усіх ситуаціях залишаються послідовними. Спочатку екстремістські сайти, а тепер Ізвєстія та інші мейнстрімівські видання поширюють історію, що спалах коронавірусу – це спецоперація американців. Старі гебешні хвороби погано лікуються.

      У будь-якому разі. Коронавірус – випробовування світової економіки і світової системи охорони здоров'я. І треба розуміти, що ми зараз лише на першому етапі.

      Тому принаймні… мийте руки з милом.

      Будьте в курсі: Коронавірус з Китаю: останні новини

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      Автор: Светлана Залищук
      Теги: Новости политики Публикации Коронавирус 2020
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      сегодня , 17:00 Коронавірус – випробування для світу
      Світлана Заліщук 81
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