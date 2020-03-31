Коронавирус бьет по кошелькам: большинство украинцев ощутили финансовые потери из-за карантина

Лишь 40% украинцев надеются пережить вспышку коронавируса без значительных финансовых потерь. Почти 70% граждан Украины уже ощутили последствия карантина на своих бюджетах.

Опрос проводила компания Info Sapinens 25 – 29 марта. Участие в опросе по телефону приняли граждане в возрасте от 18 лет.

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Как повлиял карантин на финансы украинцев:

69% украинцев ощутили негативные последствия карантина;

60% – ощутили ухудшение финансового положения;

40% – планируют пережить карантин без значительных финансовых потерь;

38% – ощутили негативные последствия вспышки коронавируса, доход их семей уменьшился;

16% – вообще потеряли доход;

14% – потеряли работу.​

Чего больше всего боятся украинцы во время пандемии:

43% – заражения коронавирусом;

34% – снижения дохода;

33% – непредоставления медицинской помощи;

29% – полной потери дохода;

26% – неправильных решений власти;

23% – потери работы;

7% – не боятся ничего.

Обучение и работа во время карантина:

43% украинцев регулярно посещают место работы или учебы;

12% – работают и учатся без посещения места работы и учебного заведения;

41% – перестали посещать работу и учебу сразу после начала карантина.

Выборка исследования составила 809 респондентов, максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Общенациональный карантин в Украине продолжается с 12 марта по 24 апреля. По состоянию на 31 марта коронавирус диагностировали у 549 человек, 13 человек скончались, 8 – выздоровели.





Облегчение во время карантина / Инфографика 24 канала