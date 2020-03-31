15:13
31 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус бьет по кошелькам: большинство украинцев ощутили финансовые потери из-за карантина

      - Читати новину українською
      14% украинцев уже потеряли работу / GettyImages

      Лишь 40% украинцев надеются пережить вспышку коронавируса без значительных финансовых потерь. Почти 70% граждан Украины уже ощутили последствия карантина на своих бюджетах.

      Опрос проводила компания Info Sapinens 25 – 29 марта. Участие в опросе по телефону приняли граждане в возрасте от 18 лет.

      К теме: Милованов дал советы украинцам, как удержаться на работе во время кризиса

      Как повлиял карантин на финансы украинцев:

      • 69% украинцев ощутили негативные последствия карантина;
      • 60% – ощутили ухудшение финансового положения;
      • 40% – планируют пережить карантин без значительных финансовых потерь;
      • 38% – ощутили негативные последствия вспышки коронавируса, доход их семей уменьшился;
      • 16% – вообще потеряли доход;
      • 14% – потеряли работу.​

      Чего больше всего боятся украинцы во время пандемии:

      • 43% – заражения коронавирусом;
      • 34% – снижения дохода;
      • 33% – непредоставления медицинской помощи;
      • 29% – полной потери дохода;
      • 26% – неправильных решений власти;
      • 23% – потери работы;
      • 7% – не боятся ничего.

      Обучение и работа во время карантина:

      • 43% украинцев регулярно посещают место работы или учебы;
      • 12% – работают и учатся без посещения места работы и учебного заведения;
      • 41% – перестали посещать работу и учебу сразу после начала карантина.

      Выборка исследования составила 809 респондентов, максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

      Общенациональный карантин в Украине продолжается с 12 марта по 24 апреля. По состоянию на 31 марта коронавирус диагностировали у 549 человек, 13 человек скончались, 8 – выздоровели.


      полегшення карантин
      Облегчение во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Работа Мировой кризис 2020 Бюджет
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:46 В Польше одобрили масштабную антикризисную программу: что изменится для украинцев
      Новини України 4219
      сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
      Традиції 92714
      сегодня , 14:22 В Туркменистане отлавливают людей в масках: власти запретили слово "коронавирус"
      Новини світу 2808
      сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      Новини культури 77409
      сегодня , 09:49 Получил флешку и решил, что нужно ее обнародовать: Лерос о пленках Ермака
      Новини України 3083
      сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
      Новини України 2923
      сегодня , 08:20 Главные новости 30 марта: новые главы Минздрава и Минфина и закон о рынке земли
      Головні новини 5556
      сегодня , 09:13 Люди должны зарабатывать деньги: Шмыгаль прогнозирует ослабление карантина
      Новини України 9842
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Закон о рынке земли: какие возможности и риски создал парламент
      Юрій Бутусов
      сегодня , 08:30 Карантин – время атаки на коронавирус: рекомендации от ВОЗ
      Павло Ковтонюк
      30 марта , 18:08 Незапланированные каникулы: чем занять детей во время карантина
      Михайло Года
      Залиште відгук