Коронавирус бьет по кошелькам: большинство украинцев ощутили финансовые потери из-за карантина
Лишь 40% украинцев надеются пережить вспышку коронавируса без значительных финансовых потерь. Почти 70% граждан Украины уже ощутили последствия карантина на своих бюджетах.
Опрос проводила компания Info Sapinens 25 – 29 марта. Участие в опросе по телефону приняли граждане в возрасте от 18 лет.
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Как повлиял карантин на финансы украинцев:
- 69% украинцев ощутили негативные последствия карантина;
- 60% – ощутили ухудшение финансового положения;
- 40% – планируют пережить карантин без значительных финансовых потерь;
- 38% – ощутили негативные последствия вспышки коронавируса, доход их семей уменьшился;
- 16% – вообще потеряли доход;
- 14% – потеряли работу.
Чего больше всего боятся украинцы во время пандемии:
- 43% – заражения коронавирусом;
- 34% – снижения дохода;
- 33% – непредоставления медицинской помощи;
- 29% – полной потери дохода;
- 26% – неправильных решений власти;
- 23% – потери работы;
- 7% – не боятся ничего.
Обучение и работа во время карантина:
- 43% украинцев регулярно посещают место работы или учебы;
- 12% – работают и учатся без посещения места работы и учебного заведения;
- 41% – перестали посещать работу и учебу сразу после начала карантина.
Выборка исследования составила 809 респондентов, максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.
Общенациональный карантин в Украине продолжается с 12 марта по 24 апреля. По состоянию на 31 марта коронавирус диагностировали у 549 человек, 13 человек скончались, 8 – выздоровели.
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