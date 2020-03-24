Что делать в условиях коронавируса и отсутствия чрезвычайного положения

Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты и представляет огромную опасность.

Парламент, правительство и президент, пытаясь предотвратить распространение инфекции, уже закрыли границу для въезда иностранцев, повысили наказание за нарушение карантина, остановили работу метро в Харькове, Днепре и Киеве и ввели ограничения на количество людей в общественном транспорте.

Но пытаясь действовать осторожно и на опережение, власть обогнала сама себя. Точечные изменения законов, объявление в областях карантинов и чрезвычайных ситуаций без введения чрезвычайного положения выглядят скорее как имитация борьбы с эпидемией. А местная власть вынуждена выполнять новые требования закона, не имея ни полномочий, ни финансовой способности.

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В чем заключаются проблемы, если не ввести чрезвычайное положение? Почему местное самоуправление не всегда подчиняется? И что делать людям?

Что такое местная власть и как государство может на нее влиять



Памятник основателям Киева "призывает" украинцев носить маски / Фото: Владимир Журавель

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не являются составляющими одной системы. Местная власть не контролируется и не отчитывается перед парламентом или правительством, она ответственна только перед территориальной громадой. Однако парламент определяет перечень полномочий и способ их осуществления органами местного самоуправления, а в случае нарушений правительственные институты могут обжаловать незаконные действия руководителей городов в суде.

В идеале, государство и город должны были бы сотрудничать. Но на практике у них разные интересы и задачи: государство должно обеспечить защиту каждого гражданина, неприкосновенность государственных границ, расследование преступлений, рост экономики, производства и тому подобное. Город же больше всего заинтересован в собственном развитии.

Однако государство часто пытается возложить дополнительную ответственность на органы местного самоуправления даже без консультаций с ними. Например, президент поставил задачу мэрам крупных городов увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов. Но откуда взять дополнительные единицы транспорта и водителей президент не уточнил.

Проблему вызывает также и закрытие метрополитена. Последствия от остановки такой важнейшей транспортной артерии все почувствовали сразу: невероятные скопления людей на остановках, огромные очереди на автобусы и многочасовые поездки из одной точки города в другую. Как правило, критикуют за подобные неудобства мэров.

Удивительно, но в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса, законодательные изменения, которые должны уменьшить налоговое давление на малый и средний бизнес, наибольшее влияние оказывают именно на крупный бизнес и олигархов. Власть освободила предпринимателей от уплаты земельного налога и налога на недвижимость на два месяца. Противоречивыми являются по крайней мере два момента: во-первых, малый и средний бизнес почти никогда не являются плательщиками этих налогов; во-вторых, это налоги, которые шли в местные бюджеты, то есть государство пытается решить проблемы за счет денег органов местного самоуправления.

Для того, чтобы понять, какие это потери, можно исследовать бюджеты городов на текущий год. Так, доходы Киева от земельного налога планировались на уровне 2,38 миллиарда гривен, то есть около 200 миллионов гривен ежемесячно. Доходы Днепра с этого же налога должны были составить 640 миллионов гривен, то есть 53 миллиона гривен в месяц. Доходы Харькова – 583 миллиона гривен, то есть 48,5 миллионов гривен в месяц.

При этом, ни президент, ни правительство, ни парламент во время принятия этого решения не советовались с городскими головами. Об этом говорит Даниил Гетманцев, нардеп из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики:

Я подтверждаю, мы не общались с мэрами. Мы советовались с тем бизнесом, который дает рабочие места людям, которые за мэров голосовали.

Поэтому и не удивительно, что руководители городов публично или скрыто критикуют введенные Банковой инициативы, а некоторые их даже саботируют. Откровенно не соглашается с законодательными новациями парламента, правительства и президента городской голова Днепра Борис Филатов, который предоставляет несколько иную информацию относительно потерь города из-за налоговых изменений:

Их "налоговые льготы" изъяли из бюджетов городов (которые и так несут основные расходы за борьбу с эпидемией) в пользу олигархов: Киев – минус 1 миллиард, Днепр – минус 300 миллионов, Кривой Рог – минус 250 миллионов, Каменское – минус 100 миллионов.



Виталий Кличко раскритиковал "налоговые льготы"

С критикой введенных "налоговых каникул" для бизнеса выступил городской голова Киева Виталий Кличко:

Если в Киеве есть очень много источников наполнения бюджета, то в некоторых городах (земельный налог – прим. ред.) является практически единственным источником наполнения, они сегодня остались абсолютно голыми в финансовом плане. В данном случае, вы приняли решение, спустили его, а нам надо выживать и искать решение.

Относительно ошибочности подобных законодательных новаций выступили и в Ассоциации городов Украины, в письме за подписью Виталия Кличко обратились к президенту Владимира Зеленского не подписывать такие изменения:

Города, поселки, села, ОТГ, которые сегодня выделяют сотни миллионов гривен на борьбу с пандемией, завтра не будут иметь на это ресурсов. Более того: они не смогут выплачивать даже минимальные зарплаты медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!

Особенно на этом фоне выделяется конфликт президента Владимира Зеленского и городского головы Харькова Геннадия Кернеса относительно нежелания последнего закрывать на карантин школы и прекращать работу метро:

Здравый смысл говорит о том, что Кабинет Министров, который принял решение об общенациональном карантине, вопрос закрытия школ и садиков должен был передать на рассмотрение местных властей, которые лучше знакомы с эпидемобстановкой, чем столица. Ситуация с карантином говорит еще и о том, что Украине просто необходима настоящая, а не фейковая, децентрализация.

Городских голов и местные советы выбирают избиратели-члены территориальной общины, а не Владимир Зеленский. Без введения чрезвычайного положения ни президент, ни правительство не могут обязывать местную власть что-то делать. Но в случае, если инфекция распространится или кто-то пострадает, городская власть будет нести перед своими избирателями политическую ответственность, а перед государством – уголовную.

Государственные институты не могут без введения чрезвычайного положения закрыть метро, междугородное сообщение, торговые центры, детские сады и школы, ограничить количество людей в маршрутках и автобусах и тому подобное. Большинство из названных вещей – в сфере полномочий коммунальных предприятий, решение о закрытии или ограничении деятельности которых принимает местная власть.

Действительно, правительство может ввести режим чрезвычайной ситуации, но это не будет иметь последствий ни для местной власти, ни для рядовых граждан. Введение чрезвычайной ситуации не является основанием для ограничения прав человека или полномочий местного самоуправления. Зато, в случае введения чрезвычайного положения органы государственной власти, местного самоуправления и военное командование временно получают дополнительные полномочия для преодоления проблемы, а некоторые права человека на определенный срок можно ограничить.



Ситуация в украинской медицине очень сложная / Фото Украинформ

Также правительство может установить карантинно-ограничительные меры, но это тоже не обязывает местную власть как-то действовать, а людей – сидеть дома. В условиях карантина органы государственной власти и органы местного самоуправления могут разве что устанавливать особый режим въезда и выезда с территории, привлекать предприятия к локализации или ликвидации эпидемии, или временно использовать необходимые для противоэпидемических мероприятий здания, сооружения и оборудование, но нет обязанности как-то действовать.

Но если органы государственной власти или местного самоуправления объявляют чрезвычайную ситуацию или карантин, несмотря на то, что на рядовых граждан это как правило не возлагает дополнительных обязанностей, очень желательно не подвергать себя и своих близких опасности, не выходить без надобности на двор, если есть возможность – работать удаленно.

Что может делать местная власть

Без введения чрезвычайного положения и предоставления органам местной власти дополнительных полномочий, арсенал действий городских голов и местных советов весьма ограничен. Они могут влиять только на коммунальные предприятия – закрыть коммунальные детские сады или школы, изменить расписание или полностью прекратить работу общественного транспорта, закрыть коммунальные кинотеатры, театры, музеи и тому подобное.

Местные власти не могут повлиять на частные заведения. Теоретически, все еще могут действовать частные детские сады, школы, торговые центры или кинотеатры. Местная власть может только рекомендовать, как им действовать, но конечное решение остается за владельцем.

Однако никто не лишает городскую власть возможности общаться с людьми. Это можно осуществлять через местные телеканалы, радиостанции, газеты, или же использовать социальные сети или просто на улице. Так можно успокоить людей, держать их в курсе последних событий в городе или рассказывать, куда обращаться в случае необходимости.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщает о ситуации в городе через видеообращения в сети Фейсбук, выступает на радио и местном телеканале. Конечно, информировать людей ему значительно легче, чем другим мэрам, поскольку заявления о мероприятиях в столице ретранслируют общегосударственные каналы и комментируют высшие должностные лица.



Во Львов прибыли медицинское оборудование и тесты на коронавирус, приобретенные в Китае / Фото ЛГС

Подобным образом действуют и городские головы Львова и Днепра. С жителями города Андрей Садовый коммуницирует через местные телеканалы, видеообращения и сообщения в социальных сетях, открытые встречи. Борис Филатов информирует общину через свои личные страницы в сетях Фейсбук, Ютуб и через местные телеканалы.

Что делать людям

Больше всего от происходящей ситуации страдают рядовые люди. Из-за закрытия метрополитена, установленного дресс-кода и ограничения количества лиц в маршрутках люди вынуждены искать другие пути добирания на свои рабочие места: они либо пользуются общественным транспортом, либо ходят пешком. Это не способствует изоляции и не помогает прекратить распространение коронавируса.

Но здесь нельзя никого осуждать, поскольку далеко не все могут работать удаленно. Не могут работать из дома 119 тысяч полицейских или 74 тысячи работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Только в одном Киеве как-то должны добираться до рабочих мест 35 тысяч врачей. Это если не упоминать о государственных служащих, работниках банков, страховых компаний, супермаркетов, аптек и коммунальных служб.

Неутешительные и другие данные. По информации Государственной службы статистики 40% украинцев не имеют возможности делать сбережения, а 3,5% не хватает средств даже на еду. Поэтому многие не могут себе позволить оставаться дома, поскольку в следующем месяце не будет за что жить.

Не решена основная проблема – каким образом врачи, полицейские или пожарные должны добираться до своих рабочих мест. В социальных сетях уже распространяется информация о приключениях врачей, которые в условиях запрета междугородного сообщения вынуждены окольными путями добираться в больницы.

В такой ситуации людям остается только надеяться на мудрость государственной и местной власти, и что не станет хуже.

Что имеем в итоге

Сейчас выглядит все так, будто государство пытается создать скорее имитацию борьбы с коронавирусом. Точечные изменения в некоторых законах, которые уже проголосовал парламент, являются недостаточными ни для бизнеса, ни для работников, ни для страны. На самом же деле, парламент, правительство и президент должны внедрить действенные механизмы предотвращения распространения инфекций, создать необходимые правовые и экономические условия для работы бизнеса в сложившихся условиях и, самое главное, готовить проект о введении чрезвычайного положения.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал идею: "разработать законопроект, который на время эпидемии даст возможность государственным органам делегировать полномочия для принятия жизненно важных решений". Это в первую очередь касается введения чрезвычайного положения: чтобы в случае неспособности парламента утвердить указ президента, сделать это мог единолично глава государства. Но эта идея противоречит Конституции, где прописан один единственный способ принятия решения о введении чрезвычайного положения.

Однако, только через чрезвычайное положение возможно ограничить право людей на труд, свободу собраний и свободу предпринимательства, принудительно ограничить работу бизнеса, прописать необходимые полномочия для органов местного самоуправления. Но не следует забывать, что все эти меры могут быть только временными.

Введение чрезвычайного положения автоматически не исправит ситуацию. Люди всегда с недоверием будут относиться к подобным инициативам. Но в случае профессионального подхода к решению проблемы, это поможет по крайней мере легитимизировать замысел властей ограничить распространение коронавируса и заставить людей сидеть дома.