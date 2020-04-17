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      Коронавирус еще раз довел, что Россия должна завершить бессмысленную войну с Украиной, - Кулеба

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      Кулеба напомнил России, что именно она ответственна за борьбу с коронавирусом на оккупированных территориях / censor.net.ua

      Министерство иностранных дел Украины призвало Россию обеспечить безопасность украинских граждан на оккупированных агрессором территориях, к которым только она и имеет доступ. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Россия должна обеспечить защиту жизни и здоровья украинцев на тех территориях как государство-оккупант.

      Это должны быть простые шаги, которые агрессор вполне в состоянии выполнить. В частности, предоставить доступ к оккупированным территориям врачам. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью "Радио Свобода".

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      Россия должна допустить врачей, чтобы они могли проводить квалифицированное медицинское обследование и лечение. Дать доступ незаконно заключенным гражданам Украины к надлежащему медицинскому обеспечению,
      – заявил глава МИД.

      Более того, отметил он, что это касается не только украинцев на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, но и политзаключенных в тюрьмах на территории России.

      "Они должны предоставить наконец беспрепятственный и безопасный доступ представителям международных мониторинговых миссий и Красному кресту. Россия должна обеспечить предоставление гуманитарной помощи", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

      По его словам, ситуация с пандемией коронавируса еще раз продемонстрировала, что Россия не придерживается никаких норм международного права. Тем временем территории, где царит беззаконие, во времена пандемии могут превратиться в бомбу замедленного действия.

      В общем это все в очередной раз обнажает простую суть: России уже давно пора наконец прекратить эту бессмысленную военную агрессию, которая не достигла своей стратегической цели,
      – заявил министр.

      Что об этом говорит международное право?
      Согласно международному праву, именно государство-оккупант несет полную и единоличную ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной ею территории.

      Поэтому Россия будет отвечать за борьбу с коронавирусом в Крыму и на оккупированных частях Донбасса или до завершения пандемии, или до возвращения Украине суверенитета над этими территориями.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Коронавирус в Украине Новости политики Оккупированные территории Аннексия Крыма МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости
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