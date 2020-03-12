Коронавирус и церковь: какие будут ограничения в Украине

ПЦУ и УГКЦ рассказали о мерах безопасности во время эпидемии коронавируса. Священнослужители рекомендуют верующим из группы риска воздержаться от посещения богослужений, а также в храмах использовать средства дезинфекции.

ПЦУ усилила меры безопасности в храмах

Из-за вспышки коронавируса ПЦУ рекомендовала местным церквям усилить меры безопасности и использовать средства дезинфекции – особенно в отношении икон и других святынь. Чтобы уберечь верующих от угрозы заражения во время причастия, могут использоваться одноразовые стаканы.

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В Православной церкви считают, что при соблюдении всех рекомендаций необходимости отменять богослужения нет. Однако людям с признаками заболевания или тем, что находились в контакте с больным, следует остаться дома. Как сообщил 24 каналу протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко, относительно коронавируса церковь будет распространять только те установки, которые рекомендуют специалисты.

Как верующие люди, мы надеемся на молитву и Бога. Как ответственные граждане, должны призвать верующих следовать всем советам врачей. Ответственность – главный предохранитель. Церковь не будет устанавливать заборы,

– говорит Георгий Коваленко.

Из-за ситуации с Covid-19 на следующей неделе соберется Священный Синод ПЦУ, после заседания которого и опубликуют документ о деятельности церкви в условиях карантина.

Рекомендации ПЦУ в условиях карантина:

людям с признаками заболевания не посещать богослужения;

использовать средства дезинфекции;

уважение к святыням проявлять в виде поклона, а не поцелуя;

временно не переносить святыни;

для запивки после Причастия использовать одноразовые стаканы.

УГКЦ советует "группе риска" домашние молитвы

Отреагировали на трехнедельный карантин и в Украинской греко-католической церкви. Глава УГКЦ Святослав на время эпидемии призвал прихожан, особенно пожилых людей и родителей с детьми, отдавать предпочтение домашним молитвам вместо богослужений в храмах. Могут пригодиться видеотрасляции литургий.

В это время Великого поста придерживаемся домашнего молитвенного правила. Можно пользоваться трансляциями богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных лицах,

– отметил Блаженнейший Святослав.

Рекомендации УГКЦ в условиях карантина:

пожилым людям или родителям с детьми лучше предпочесть домашние молитвы;

слушать видеотрансляции богослужений;

соблюдать правила личной гигиены в храмах;

не касаться и не целовать иконы.

Важно! С 12 марта по 3 апреля в Украине действует общенациональный карантин: остановлен учебный процесс в детсадах, школах и вузах, запрещены массовые собрания более 200 человек. В Минздраве отметили, что невыполнение условий карантина грозит уголовной ответственностью.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала