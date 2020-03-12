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      Коронавирус и церковь: какие будут ограничения в Украине

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      ПЦУ и УГКЦ рассказали о мерах безопасности во время эпидемии коронавируса. Священнослужители рекомендуют верующим из группы риска воздержаться от посещения богослужений, а также в храмах использовать средства дезинфекции.

      ПЦУ усилила меры безопасности в храмах

      Из-за вспышки коронавируса ПЦУ рекомендовала местным церквям усилить меры безопасности и использовать средства дезинфекции – особенно в отношении икон и других святынь. Чтобы уберечь верующих от угрозы заражения во время причастия, могут использоваться одноразовые стаканы.

      К теме По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

      В Православной церкви считают, что при соблюдении всех рекомендаций необходимости отменять богослужения нет. Однако людям с признаками заболевания или тем, что находились в контакте с больным, следует остаться дома. Как сообщил 24 каналу протоиерей ПЦУ Георгий Коваленко, относительно коронавируса церковь будет распространять только те установки, которые рекомендуют специалисты.

      Как верующие люди, мы надеемся на молитву и Бога. Как ответственные граждане, должны призвать верующих следовать всем советам врачей. Ответственность – главный предохранитель. Церковь не будет устанавливать заборы,
      – говорит Георгий Коваленко.

      Из-за ситуации с Covid-19 на следующей неделе соберется Священный Синод ПЦУ, после заседания которого и опубликуют документ о деятельности церкви в условиях карантина.

      Рекомендации ПЦУ в условиях карантина:

      • людям с признаками заболевания не посещать богослужения;
      • использовать средства дезинфекции;
      • уважение к святыням проявлять в виде поклона, а не поцелуя;
      • временно не переносить святыни;
      • для запивки после Причастия использовать одноразовые стаканы.

      УГКЦ советует "группе риска" домашние молитвы

      Отреагировали на трехнедельный карантин и в Украинской греко-католической церкви. Глава УГКЦ Святослав на время эпидемии призвал прихожан, особенно пожилых людей и родителей с детьми, отдавать предпочтение домашним молитвам вместо богослужений в храмах. Могут пригодиться видеотрасляции литургий.

      В это время Великого поста придерживаемся домашнего молитвенного правила. Можно пользоваться трансляциями богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им Таинства Исповеди и Причастия дома, особенно когда речь идет о больных лицах,
      – отметил Блаженнейший Святослав.

      Рекомендации УГКЦ в условиях карантина:

      • пожилым людям или родителям с детьми лучше предпочесть домашние молитвы;
      • слушать видеотрансляции богослужений;
      • соблюдать правила личной гигиены в храмах;
      • не касаться и не целовать иконы.

      Важно! С 12 марта по 3 апреля в Украине действует общенациональный карантин: остановлен учебный процесс в детсадах, школах и вузах, запрещены массовые собрания более 200 человек. В Минздраве отметили, что невыполнение условий карантина грозит уголовной ответственностью.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Религия УГКЦ Православная церковь Украины
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