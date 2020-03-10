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      БЛОГ Анатолий Амелин
      Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

      Коронавирус и кризис: как Украина может этим воспользоваться и остаться в выигрыше?

      -
      Кризис – это и о новых возможностях / AP

      Кризис – это еще и крутые возможности. Но только для тех, у кого есть яйца, и кто имеет критическое мышление.

      Если вы любознательны, могли докопаться, что коронавирус не опаснее многих заболеваний и эпидемий за последние десятилетия.

      Волна паники разогнана СМИ и страшным названием вируса. Великолепный маркетинговый ход!

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      Визуальный ряд и рефлексия – все сработало в сторону формирования панических настроений.

      Этим воспользовались и финансовые спекулянты, которые два года ждали повода заработать на кризисе. Рынки были перегреты, но никто не знал, где рванет. И тут такой медийный черный лебедь.

      Итак, кризис это и возможности, что хорошего:

      Для экономки

      1. Спровоцированный коронавирусом кризис – долгожданный и ожидаемый всеми последние два года. Пузыри сдаются. Да, будут финансовые потери, но глобальная экономика оздоровится и получит новые импульсы к развитию.

      2. Падение цен на нефть снизит цены и на газ. Это совокупно снизит издержки для глобальной экономики.

      3. Слабые производители энергоресурсов уйдут с рынка. Откроется место для молодых дерзких компаний.

      Для государств

      1. Кризис, вызванный коронавирусом, также позволит многим государствам реструктуризировать долги на более выгодных условиях. Первые дефолты уже пошли. Их будет больше.

      2. Многие экономики сильно просядут, но кто-то и выиграет. Даже очень.

      3. Государства будут вести более прагматичную, даже протекционистскую экономическую политику.

      4. Изменится система государственного управления, все больше будут проявляться инструменты, показанные в Китае, где государство может ограничивать граждан в правах на время кризиса.

      Да, граждане могут быть временно ограничены в правах, но система антикризисного менеджмента точно появится. Граждане от этого только выиграют.

      Для бизнеса

      1. Снижаются издержки для бизнеса. Дистанционная работа сотрудников, уменьшение логистических временных и финансовых затрат оздоровят бизнес и повысят эффективность работы.

      2. Все большую роль в организации работы получат новые технологии, алгоритмы, автоматизация производства и процессов, процессы виртуальной реальности.

      3. Вырастет производительность труда и маржинальность производств.

      4. Слабые и неэффективные компании уйдут с рынка. Он оздоровится.

      Для людей

      1. Люди (массово) озаботились своим здоровьем. Множество рекомендаций, люди укрепляют иммунитет, моют руки, следят за собой.

      2. Вероятность заболеть не только коронавирусом, но и другими болезнями снижается.

      3. Изменятся подходы к здравоохранению. Скрининг станет массовым и регулярным, помимо искомого вируса будут выявлять другие заболевания на ранней стадии.

      4. Появится больше возможностей для дистанционной работы и дистанционного обучения.

      Что может выиграть Украина

      1. Кризис – хорошая возможность реализовать прагматичный антикризисный план, предусматривающий строительство транспортной и иной инфраструктуры, создания условий для привлечения капитал в энергетический сектор и достижение Украиной энергетической независимости.

      2. Кризис – хорошая возможность сделать стресс-тест финансовой системы и изменить KPI, в частности, в банковском регулировании:

      – стимулировать не спекулятивные операции с госбумагами, а кредитование экономики,

      – на фондовом рынке – создание условий для прихода капитала, а не его ограничения,

      – в монетарном регулировании главный KPI должен быть – рост экономки, а не сдерживание инфляции (при чем одно не исключает второго);

      3. Кризис – хорошая возможность для реструктуризации долгов, в частности VRI.

      4. Кризис – база для стимулирования внутреннего производителя. Вспомните 2014 год, сколько появилось крутых украинских брендов! Этот тренд нужно поддержать и усилить.

      5. Кризис приведет к возврату 20%-25% трудовых мигрантов. Людей с иным опытом и качеством работы. Часть из них – готовые предприниматели с новыми идеями. Их нужно только поддержать.

      6. Кризис изменит модель работы в Украине, вырастет роль электронных сервисов, в том числе государственных, это повысит эффективность всех процессов, а значит и экономики.

      7. Кризис – хорошая возможность заявить о себе, показав рост экономики выше, чем соседи и привлечь внимание новых глобальных инвесторов и игроков.

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      8. Ну и, конечно, кризис – это возможность обновить не только власть, но и систему власти, отказавшись от совка, реорганизовав все до единой госинституции, сконцентрировавшись на функциях, что нужны гражданам, а не чиновникам.

      Не бойтесь. Кризис – это всегда и возможности.

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      Автор: Анатолий Амелин
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Новости политики Публикации Коронавирус Covid-19 Обвал цен на нефть Коронавирус в Украине Работа
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