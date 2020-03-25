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      Коронавирус и война: у президента просят помощи у областных глав с питанием

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      Офис Президента Украины обратился ко всем главам областных администраций и Киевской КГГА. Предупреждают, что может возникнуть ситуация, при которой каждая область должна будет помогать военным частям.

      За помощью обращаются из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые предоставляют услуги питания в воинских частях. Соответствующее письмо направила заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко, пишет Интерфакс – Украина.

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      Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию военным частям ВСУ, сообщили в Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить,
      – рассказала Коваленко Интерфаксу.

      Что просит Офис Президента:

      • Совместно с областными военкоматами уточнить перечень воинских частей, дислоцированных на территории областей, которые питаются по системе аутсорсинга.
      • Наладить взаимодействие с командирами воинских частей по ассортименту продуктов, объемам и срокам их поставок.
      • Быть в готовности на бесплатной основе предоставить помощь военным частям в обеспечении продуктами питания, персоналом для приготовления пищи (по необходимости).

      Документ
      Документ с просьбой о помощи военным / Фото из телеграма PavlovskyNews

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Офіс Президента Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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