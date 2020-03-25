Коронавирус и война: у президента просят помощи у областных глав с питанием

Офис Президента Украины обратился ко всем главам областных администраций и Киевской КГГА. Предупреждают, что может возникнуть ситуация, при которой каждая область должна будет помогать военным частям.

За помощью обращаются из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые предоставляют услуги питания в воинских частях. Соответствующее письмо направила заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко, пишет Интерфакс – Украина.

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Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию военным частям ВСУ, сообщили в Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить,

– рассказала Коваленко Интерфаксу.

Что просит Офис Президента:

Совместно с областными военкоматами уточнить перечень воинских частей, дислоцированных на территории областей, которые питаются по системе аутсорсинга.

Наладить взаимодействие с командирами воинских частей по ассортименту продуктов, объемам и срокам их поставок.

Быть в готовности на бесплатной основе предоставить помощь военным частям в обеспечении продуктами питания, персоналом для приготовления пищи (по необходимости).



Документ с просьбой о помощи военным / Фото из телеграма PavlovskyNews