15:56
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус и выборы: как пандемия повлияет на Украину и мир

      - Читати новину українською

      Пандемия коронавируса повлияла не только на мировую экономику, но и на политические процессы в странах. Некоторые уже объявили о переносе выборов. В каких странах могут быть отложены выборы и перенесут ли местные выборы в Украине, – в материале 24 канала.

      Оснований для переноса выборов в Украине нет

      Как отметил в комментарии 24 каналу глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, нет никаких оснований для переноса местных выборов в Украине из-за пандемии коронавируса, которые должны состояться 25 октября.

      Читайте также в Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро

      Согласно закону, местная кампания в Украине стартует за два месяца до голосования. То есть это будет в последние дни лета. Итак, у нас почти полгода до начала. А, как показывает слаженный опыт работы Китая в борьбе с коронавирусом, за несколько недель болезнь пошла резко на убыль,
      – говорит Алексей Кошель.

      Ограничения из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      В то же время, отмечает политолог, из-за пандемии коронавируса и принятия законов для налаживания отношений с МВФ, принятие закона о выборах отойдет на второй план. А этот закон некачественный. По его словам, так и не решены ключевые вопросы избирательной реформы: ограничение политической рекламы, прозрачность избирательных средств.

      Если закон о местных выборах оставить в старой редакции, то есть существенные риски. В частности, ошибки в голосовании десятков (!) процентов избирателей, которые не разберутся в очень сложном бюллетени. А голоса будут подсчитываться очень долго. Будет не ночь подсчета, а полный хаос,
      – убежден Кошель.

      Внимание Правительство готово к введению чрезвычайного положения в случае необходимости, – Шмыгаль

      Как пандемия коронавируса повлияет на выборы в Украине

      По мнению экспертов, тема коронавируса скажется на избирательном местной кампании – сыграет на повышение или понижение рейтингов партий. Как отмечает Алексей Кошель, две недели назад над власью смеялись из-за ситуации в Новых Санжарах. Сегодня голосование в парламенте касательно принятия комплекса экстра-мероприятий для предотвращения распространения пандемии может дать плюс властным рейтингам.

      Избиратель будет оценивать не программы партий и кандидатов в мэры, обещания, инфраструктурные проекты, а реальные действия касательно проблемы коронавируса. Это будет одним из главных показателей при голосовании 25 октября,
      – уверен Кошель.


      Кличко включился в избирательную кампанию на теме коронавируса / Фото Getty

      В частности, отмечает он, некоторые потенциальные кандидаты в мэры уже включились в избирательную кампанию в формате преодоления коронавируса. Кличко, раньше всех объявил о введении ряда мер из-за коронавируса, можно сказать, уже сделал половину своей кампании.

      Читайте также Коронавирус уже в Киеве: что известно

      "Городские мэры от Каменца-Подольского до Мукачево, от Киева до Одессы скопировали успешный опыт европейских городов. А мэр Харькова Кернес, если эпидемия распространится в городе, превратится в политического пенсионера. Он поставил интересы политических игр выше общества", – считает глава КИУ.

      Какие страны могут переносты выборы из-за коронавируса?

      Франция

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что второй тур муниципальных выборов отложен в связи с пандемией коронавируса минимум до середины июля.


      Макрон перенес муниципальные выборы / Фото The jakartapost

      Макрон также объявил о закрытии границ и ограничении поездок между странами ЕС на 30 дней. Во Франции зафиксировано более 5,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли более ста французов.

      Польша

      Бывший глава Европейского совета Дональд Туск предложил перенести выборы президента в Польше из-за вспышки коронавируса. Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая.

      В Польше зафиксировано сегодня 177 случаев коронавирусной инфекции. Четверо умерли. Польша закрыла границы для иностранцев.

      США

      Суд в штате Огайо отказал перенести первичные выборы (праймериз) на его территории с 17 марта на 2 июня по просьбе губернатора Майкла Девайн. Суд считает, что проведение выборов в июне не снижает риск заражения для жителей штата. Президентские выборы в США пройдут в ноябре.


      Выборы в США пока переносить не будут / Фото Getty

      По состоянию на 16 марта в США зафиксировано более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 70 человек.

      Россия

      По информации СМИ, Путин планирует выступить с обращением, в котором объявит о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса с апреля на июнь.


      Путин может перенести реферндум об изменениях в Конституцию? / Фото Getty

      По словам Алексея Кошеля, перенос референдума касательно изменений в Конституции России – их частная история, которая не интересна Украине. В свою очередь политический эксперт Серий Постоловский отмечает: в связи с пандемией коронавируса в России могут возникнуть проблемы на международной арене.

      Россия как авторитарная страна замалчивает реальную ситуацию с коронавирусом. Учитывая близость к ее границам Китая, размер территории, масштабность миграции – внутренней и внешней, коронавирус окажет негативные последствия для России. Рано или поздно мир об этом узнает. Поэтому снимать санкции и развивать экономические отношения со страной, которая потенциально может стать наиболее уязвимой к болезни, глупо,
      – подчеркивает Постоловский.

      Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
      сегодня
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Статьи Новости политики Владимир Путин Геннадий Кернес Местные выборы 2020 Виталий Кличко Эммануэль Макрон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:09 Коронавирус и выборы: как пандемия повлияет на Украину и мир
      Інна Жолобович
      сегодня , 14:10 Российский спецназовец показал, как он воюет на Донбассе: фотодоказательства
      Михайло Макарук
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 14:00 Как мировой кризис изменит Украину и мир
      Анатолій Амелін
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук