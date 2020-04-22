Коронавирус и выборы: кто из депутатов хочет подкупить медиков

Коронавирус стал хорошей возможностью для политиков попиариться накануне местных выборов. Что на самом деле скрывается за тоннами гуманитарной помощи, которую отправляют медикам и нуждающимся – читайте дальше.

В условиях вспышки коронавируса трансформировалось так называемое гречкосейство украинских политиков. Если раньше раздавали продуктовые наборы и строили детские площадки, то теперь каждый политик пытается показать, как именно он помогает бороться со смертоносным недугом. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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Например, фонд Петра Порошенко на Пасху поздравлял воинов. А Виктор Медведчук и фонд Рината Ахметова передали социальную помощь пенсионерам. Кроме того, фонд Александра Вилкула предоставил медикам городской больницы Кривого Рога средства защиты, в которых невыносимо работать. Медсестра той больницы опубликовала видео на своей странице в фейсбуке, где показала эту помощь.

Часто помощь раздают в партийных накидках и обязательно в брендированных пакетах. Эксперты говорят, что такая политическая активность связана с местными выборами, которые должны состояться осенью.

Понятно что депутаты, мэры и кандидаты в мэры стремятся о себе напомнить точечно, раздавая гречку и помощь, но при этом создавая огромный пиар. Они готовят основу к возможным ближайшим выборам,

– отметил журналист Дмитрий Гнап.

Справка. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие в выборах смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

По словам экспертов, это лишь ситуативное реагирование на проблему и фальшивое благотворительности. Ведь именно эти политики имели бы на законодательном уровне уже давно позаботиться об обеспечении медиков.

Что известно о коронавирусе у врачей?По состоянию на 22 апреля в Украине подтвердили 6 592 случаев заражения коронавирусом. За сутки обнаружили 467 новых случаев инфицирования.



Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине за последние сутки 21 апреля коронавирус обнаружили еще у 107 медиков. В целом в Украине уже 1245 работников медицинской сферы заболели COVID-19.