Коронавирус из Китая: как новая эпидемия "поразила" мировую экономику

Вирус, который появился в Китае, уже унес немало человеческих жизней. Распространение болезни также ударило по экономике.

Больше всего от коронавируса пострадает Китай, где и появилась эта болезнь. Экономика страны получила первый удар, когда на прошлой неделе ослабла китайская валюта юань. Выгоду сразу ощутила японская иена, поскольку получила сильный рост.

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Вместе с тем в Японии дешевеют акции производителей электроники и промышленного оборудования. Стоимость акций Sony снизилась на 0,9%, Sharp – на 3,3%, Panasonic – на 1,3%, Fanuc – на 2,2%.

Поскольку в Китае из-за вспышки инфекции изменяется потребительское поведение, люди стараются избегать общественных мест, то может пострадать индустрия развлечений, туризма (объем упал уже на 28,8%) и общественного питания, говорится в экспертном заключении американского агентства S&P Global.

Потребители, скорее всего, избегают общественных мест, чтобы снизить вероятность заражения. Более того, власть Китая сама ограничила движение в этих районах. Больше всего пострадают общественное питание, развлечения и туристические услуги. Поскольку эти сегменты обычно не рассматриваются как предметы первой необходимости,

– отмечается в сообщении.

Ограниченное перемещение людей и, в худшем случае, высокий уровень заражения могут сдерживать производство в некоторых отраслях. Это повлияет как на обрабатывающую промышленность, так и на сферы услуг и может вызвать временные сбои производства или падение производственной активности, считают в агентстве.

Кроме Китая может пострадать весь азиатский регион, особенно те страны, где вирус уже успел распространиться.

Как коронавирус угрожает мировой экономике?

Любые экономические отношения, имеющие связь с регионом заражения, автоматически оказываются под риском. Прежде всего это компании, которые зависят от китайского рынка.

Вирус уже "снизил" цены на китайские акции более чем на 5%. Также падает цена на сырую нефть.



Эпидемия ​коронавируса уже убила 80 человек / фото: Getty Images

Самая большая проблема в том, что экономический шок, который могут ощутить на себе огромный промышленный сектор и сфера потребления в КНР, мгновенно начнет сказываться на других странах, учитывая сильные торговые и финансовые связи, образовавшиеся при глобализации, пишут на MarketWatch.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 3,8%, достигнув минимума за последние три с половиной месяца – $ 52,15. Brent подешевела более чем на 3% до трехмесячного минимума в $ 58,68 за баррель.



Женщина в маске в пустом торговом центре в Китае / фото: Getty Images

Ранее цены на нефть перешли к росту после подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем.

Новый смертельный вирус повлиял и на планы Huawei. Компания перенесла большую ежегодную конференцию.

Фондовый рынок упал

Как пишет Reuters, индекс MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, снизился на 0,42% – до самого низкого уровня с 13 января. Индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии упал на 0,45%.

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,4% до самого низкого уровня с 14 января.

Акции горнодобывающих компаний SXPP упали на 3,1% из-за склонности к влиянию на них Китая. Это наибольшее снижение среди основных европейских подсекторов.

Японский индекс Nikkei 225 на торгах 27 января снизился на 2%, что стало крупнейшим однодневным падением за пять месяцев. Китайский индекс ETAM ChinaAMC CSI 300 упал на 2,2%.

Кроме того, многие рынки в Азии закрыты в понедельник в связи с празднованием восточного Нового года.

Медь, железная руда и зерно теряют в цене из-за коронавируса

Согласно котировке, цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. В 6:57 по киевскому времени она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.

Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах в понедельник на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае.



Работницы магазина в Китае / фото: Getty Images

К тому же Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, включая металлы.

Цены на продукцию АПК также снижаются из-за опасений распространения коронавируса. Мартовские фьючерсы на сою и бобы подешевели на 0,8%, до 8,94 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте потеряли в цене 1,8%, снизившись до 5,63 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу подешевели на 1,1%, до 3,83 доллара за бушель.

Эпидемия, вызванная коронавирусом, ее влияние на спрос и нарушение транспортного сообщения стали ударом для рынка сельхозпродукции. Трейдеры рассчитывали на увеличение закупок сельхозпродукции из США в Китае после подписания соглашения по "первой фазе" торгового договора.

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