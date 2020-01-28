18:08
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Публикации Статьи
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Коронавирус из Китая: как новая эпидемия "поразила" мировую экономику

      234 Читати новину українською
      Новый смертельный вирус повлиял на экономику / Getty Images

      Вирус, который появился в Китае, уже унес немало человеческих жизней. Распространение болезни также ударило по экономике.

      Больше всего от коронавируса пострадает Китай, где и появилась эта болезнь. Экономика страны получила первый удар, когда на прошлой неделе ослабла китайская валюта юань. Выгоду сразу ощутила японская иена, поскольку получила сильный рост.

      Читать также: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь идет по миру

      Вместе с тем в Японии дешевеют акции производителей электроники и промышленного оборудования. Стоимость акций Sony снизилась на 0,9%, Sharp – на 3,3%, Panasonic – на 1,3%, Fanuc – на 2,2%.

      Поскольку в Китае из-за вспышки инфекции изменяется потребительское поведение, люди стараются избегать общественных мест, то может пострадать индустрия развлечений, туризма (объем упал уже на 28,8%) и общественного питания, говорится в экспертном заключении американского агентства S&P Global.

      Потребители, скорее всего, избегают общественных мест, чтобы снизить вероятность заражения. Более того, власть Китая сама ограничила движение в этих районах. Больше всего пострадают общественное питание, развлечения и туристические услуги. Поскольку эти сегменты обычно не рассматриваются как предметы первой необходимости,
      – отмечается в сообщении.

      Ограниченное перемещение людей и, в худшем случае, высокий уровень заражения могут сдерживать производство в некоторых отраслях. Это повлияет как на обрабатывающую промышленность, так и на сферы услуг и может вызвать временные сбои производства или падение производственной активности, считают в агентстве.

      Кроме Китая может пострадать весь азиатский регион, особенно те страны, где вирус уже успел распространиться.

      Как коронавирус угрожает мировой экономике?

      Любые экономические отношения, имеющие связь с регионом заражения, автоматически оказываются под риском. Прежде всего это компании, которые зависят от китайского рынка.

      Вирус уже "снизил" цены на китайские акции более чем на 5%. Также падает цена на сырую нефть.


      Эпидемия ​коронавируса уже убила 80 человек / фото: Getty Images

      Самая большая проблема в том, что экономический шок, который могут ощутить на себе огромный промышленный сектор и сфера потребления в КНР, мгновенно начнет сказываться на других странах, учитывая сильные торговые и финансовые связи, образовавшиеся при глобализации, пишут на MarketWatch.

      Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 3,8%, достигнув минимума за последние три с половиной месяца – $ 52,15. Brent подешевела более чем на 3% до трехмесячного минимума в $ 58,68 за баррель.


      Женщина в маске в пустом торговом центре в Китае / фото: Getty Images

      Ранее цены на нефть перешли к росту после подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем.

      Новый смертельный вирус повлиял и на планы Huawei. Компания перенесла большую ежегодную конференцию.

      Фондовый рынок упал

      Как пишет Reuters, индекс MSCI, который отслеживает акции в 47 странах, снизился на 0,42% – до самого низкого уровня с 13 января. Индекс MSCI по азиатско-тихоокеанским акциям за пределами Японии упал на 0,45%.

      Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 1,4% до самого низкого уровня с 14 января.

      Акции горнодобывающих компаний SXPP упали на 3,1% из-за склонности к влиянию на них Китая. Это наибольшее снижение среди основных европейских подсекторов.

      Японский индекс Nikkei 225 на торгах 27 января снизился на 2%, что стало крупнейшим однодневным падением за пять месяцев. Китайский индекс ETAM ChinaAMC CSI 300 упал на 2,2%.

      Кроме того, многие рынки в Азии закрыты в понедельник в связи с празднованием восточного Нового года.

      Медь, железная руда и зерно теряют в цене из-за коронавируса

      Согласно котировке, цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. Медь дешевеет девятый день подряд. В 6:57 по киевскому времени она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.

      Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах в понедельник на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае.


      Работницы магазина в Китае / фото: Getty Images

      К тому же Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, включая металлы.

      Цены на продукцию АПК также снижаются из-за опасений распространения коронавируса. Мартовские фьючерсы на сою и бобы подешевели на 0,8%, до 8,94 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте потеряли в цене 1,8%, снизившись до 5,63 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу подешевели на 1,1%, до 3,83 доллара за бушель.

      Эпидемия, вызванная коронавирусом, ее влияние на спрос и нарушение транспортного сообщения стали ударом для рынка сельхозпродукции. Трейдеры рассчитывали на увеличение закупок сельхозпродукции из США в Китае после подписания соглашения по "первой фазе" торгового договора.

      Читать также: Известно, есть ли в Украине китайский коронавирус

       

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      36109
      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публикации Статьи Коронавирус 2020 Китай Фондовый рынок
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Фриланс и "белые" вакансии: как может измениться закон "О труде"
      Юлія Свириденко 42
      сегодня , 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
      Юлія Девда 210
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      605
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      146
      сегодня , 13:45 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 1267
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук