В России мужчина с криками "коронавирус" бил лопатой по автобусам: видео
В Кемерово пьяный мужчина устроил дебош на дороге и лопатой разбил стекло в не менее двух автобусах. Выгнал его на дорогу не зеленый змей, а якобы "борьба против коронавируса".
Мужчина вышел на проезжую часть и начал лопатой махать перед общественным транспортом. При этом за ним наблюдала толпа людей, среди которых некоторые даже подговаривали неадеквата, пишет местное издание AltaPress.
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Коронавирус! Куда ты ломишься?
– кричал человек во время своих "профилактических" действий.
В конце концов закончилось действо тем, что приехала полиция и забрала хулигана с собой.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика – видео 18+
Как мужчина с лопатой в Кемерово "боролся" с коронавирусом
В УМВД России в Кемерово рассказали, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, пишет сайт A42.RU. По предварительным данным, он повредил два автомобиля. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством, – рассказали в ведомстве.
Сильно вколотил лопатой / Фото: AltaPress
Где находится Кемерово
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