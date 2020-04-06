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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В России мужчина с криками "коронавирус" бил лопатой по автобусам: видео

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      Мужчина с лопатой проводил "антикоронавирусные" меры / Скриншот с видео

      В Кемерово пьяный мужчина устроил дебош на дороге и лопатой разбил стекло в не менее двух автобусах. Выгнал его на дорогу не зеленый змей, а якобы "борьба против коронавируса".

      Мужчина вышел на проезжую часть и начал лопатой махать перед общественным транспортом. При этом за ним наблюдала толпа людей, среди которых некоторые даже подговаривали неадеквата, пишет местное издание AltaPress.

      Ранее Российская пропагандистка заявила, что в РФ от коронавируса умерли 40 тысяч человек

      Коронавирус! Куда ты ломишься?
      – кричал человек во время своих "профилактических" действий.

      В конце концов закончилось действо тем, что приехала полиция и забрала хулигана с собой.

      Осторожно! Присутствует ненормативная лексика – видео 18+

      Как мужчина с лопатой в Кемерово "боролся" с коронавирусом

      В УМВД России в Кемерово рассказали, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, пишет сайт A42.RU. По предварительным данным, он повредил два автомобиля. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством, – рассказали в ведомстве.


      Сильно вколотил лопатой / Фото: AltaPress

      Где находится Кемерово

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Алкоголь Транспорт Новости России Курьезные новости
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