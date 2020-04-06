В России мужчина с криками "коронавирус" бил лопатой по автобусам: видео

В Кемерово пьяный мужчина устроил дебош на дороге и лопатой разбил стекло в не менее двух автобусах. Выгнал его на дорогу не зеленый змей, а якобы "борьба против коронавируса".

Мужчина вышел на проезжую часть и начал лопатой махать перед общественным транспортом. При этом за ним наблюдала толпа людей, среди которых некоторые даже подговаривали неадеквата, пишет местное издание AltaPress.

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Коронавирус! Куда ты ломишься?

– кричал человек во время своих "профилактических" действий.

В конце концов закончилось действо тем, что приехала полиция и забрала хулигана с собой.

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Как мужчина с лопатой в Кемерово "боролся" с коронавирусом

В УМВД России в Кемерово рассказали, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, пишет сайт A42.RU. По предварительным данным, он повредил два автомобиля. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством, – рассказали в ведомстве.



Сильно вколотил лопатой / Фото: AltaPress

Где находится Кемерово