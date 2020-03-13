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      Коронавирус мог попасть в Госдуму РФ: депутат вернулся из Европы и ходил на работу

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      В российской Госдуме настоящую панику вызвал депутат "Либерально-демократической партии" Сергей Катасонов, который вернулся из Франции и несколько дней ходил на работу. Дошло до того, что коллеги предлагают лишить безответственного депутата мандата.

      Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился на 14 дней аннулировать пропуск Катасонова в здание парламента, сообщает издание ТАСС.

      К слову  Коронавирус в России: умер первый больной

      Беспокойство о том, что депутат ЛДПР не соблюдал режим самоизоляции, выразил председатель партии Владимир Жириновский. Он настоял на том, чтобы лишить Сергея Катасонова мандата или запретить ему участвовать в выборах.

      Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной. Чтобы все знали, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии в нашей стране,
      – заявил Жириновский.

      Хорошо хоть не предложил линчевать своего коллегу. Как-никак, лидер "Либерально-демократической партии". Кроме того, Жириновский заявил, что Катасонов уже мог заразить десятки людей в российском парламенте.

      Спикер Госдумы Володин также предложил изолировать коллег депутата, с которыми тот контактировал в последнее время, его помощников и других депутатов, которые сидят в соседних с Катасоновым рядах.

      Что известно о Катасоновом? Сергей Катасонов – российский депутат с 2011 года. С того же времени он является первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам бюджета и налогов.

      До прихода в Госдуму Катасонов был депутатом горсовета Оренбурга, откуда он родом, а также депутатом Законодательного собрания области. До 2010 года был членом партии "Единая Россия".

      Коронавирус во Франции: коротко

      Франция вместе с Италией и Испанией входит в тройку стран Европы, которые наиболее пострадали из-за эпидемии коронавируса. Во Франции в общем подтвердили почти 3 тысячи случаев заболевания, а умер из-за коронавируса 61 человек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Жириновский Новости России Коронавирус Covid-19
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