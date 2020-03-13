Коронавирус мог попасть в Госдуму РФ: депутат вернулся из Европы и ходил на работу

В российской Госдуме настоящую панику вызвал депутат "Либерально-демократической партии" Сергей Катасонов, который вернулся из Франции и несколько дней ходил на работу. Дошло до того, что коллеги предлагают лишить безответственного депутата мандата.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился на 14 дней аннулировать пропуск Катасонова в здание парламента, сообщает издание ТАСС .

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Беспокойство о том, что депутат ЛДПР не соблюдал режим самоизоляции, выразил председатель партии Владимир Жириновский. Он настоял на том, чтобы лишить Сергея Катасонова мандата или запретить ему участвовать в выборах.

Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной. Чтобы все знали, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии в нашей стране,

– заявил Жириновский.

Хорошо хоть не предложил линчевать своего коллегу. Как-никак, лидер "Либерально-демократической партии". Кроме того, Жириновский заявил, что Катасонов уже мог заразить десятки людей в российском парламенте.

Спикер Госдумы Володин также предложил изолировать коллег депутата, с которыми тот контактировал в последнее время, его помощников и других депутатов, которые сидят в соседних с Катасоновым рядах.

Что известно о Катасоновом? Сергей Катасонов – российский депутат с 2011 года. С того же времени он является первым заместителем председателя парламентского комитета по вопросам бюджета и налогов.



До прихода в Госдуму Катасонов был депутатом горсовета Оренбурга, откуда он родом, а также депутатом Законодательного собрания области. До 2010 года был членом партии "Единая Россия".

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