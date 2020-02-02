Коронавирус может стать для мировой экономики опаснее, чем кризис в 2008 году, – Moody's
Рейтинговое агентство Moody's считает, что китайский коронавирус может принести мировой экономике более серьезные последствия, чем финансовый кризис 2008-2010 годов.
Аналитики авторитетного агентства считают, что, в отличие от кризиса, который отдельные эксперты предсказывали заранее, эпидемия вируса стала неожиданностью для всех. Это уже негативно повлияло на некоторые важные индикаторы будущего развития экономики. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном на сайте Moody's.
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Специалисты утверждают, что в отличие от обвала на американском ипотечном рынке, до начала 2020 года никто не предвидел появления потенциально опустошительной пандемии.
Государственные деятели в области здравоохранения и экономики могут быть ограничены в своих возможностях противостоять или сдерживать пандемию, которая похожа на испанский грипп в 1918 году.
Кроме непредсказуемости, скорости распространения по миру, аналитики Moody`s уже зафиксировали тревожные сигналы негативного влияния эпидемии цены на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий).
По мнению экспертов, прогнозируемый ранее рост мирового ВВП на 3,3% в 2020 году сомнителен.
Что известно о глобальном финансовом кризисе 2007-2008 годовФинансовый кризис 2007-2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда его называют "большой рецессией").
15 сентября 2008 года Lehman Brothers – крупнейший инвестиционный банк США объявил о банкротстве. С долгом более чем 600 миллиардов долларов банк запустил маховик масштабнейшего финансового кризиса со времен Великой депрессии. Он быстро вырос до мировых масштабов и потянул на дно остальные крупные банки, а вместе с ними и биржевые индексы.
А началось все с ипотечного кризиса в США. Банкиры выдавали кредиты на жилье даже людям с низкими доходами. Выяснилось, что платить по долгам смогли далеко не все. В итоге, пузырь на рынке недвижимости лопнул.
Как коронавирус может повлиять на экономику Украины
О потенциальном воздействии смертельного вируса рассказал министр экономики Тимофей Милованов.
По его словам, вспышка китайского коронавируса не будет существено влиять на экономическую ситуацию в Украине. Пострадать могут только туроператоры, ведь им придется эвакуировать своих клиентов из Китая.
Министр отметил, что в Украине внешний туризм является незначительным. Он составляет примерно 2% от ВВП. Он также добавил, что вспышка вируса не должна повлиять на товарооборот.
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Что известно о негативном влиянии новой пандемии на мировую экономику
- Больше всего от коронавируса пострадал Китай, где и появилась эта болезнь. Экономика страны получила первый удар, когда на прошлой неделе ослабла китайская валюта – юань. Его выгода сразу перешла к японской иене, поскольку она получила сильный рост. В то же время, в Японии дешевеют акции производителей электроники и промышленного оборудования. Стоимость бумаг Sony снизилась на 0,9%, Sharp – на 3,3%, Panasonic – на 1,3%, Fanuc – на 2,2%.
- Кроме Китая может пострадать весь азиатский регион, особенно те страны, где уже вирус успел распространиться. Любые экономические отношения, которые имеют связь с регионом заражения, автоматически оказываются под риском. Прежде всего это компании, которые зависят от китайского рынка.
- Вирус уже "снизил" цены на китайские акции более чем на 5%. Также падает цена на сырую нефть. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 3,8%, достигнув минимума за последние три с половиной месяца – $ 52,15. Brent подешевела более чем на 3% до трехмесячного минимума в $ 58,68 за баррель.
- Новый смертельный вирус повлиял и на планы Huawei. Компания перенесла большую ежегодную конференцию.
- Согласно котировкам, цена меди приближается к наиболее продолжительному снижению с 2014 года. Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае.
- Эпидемия, вызванная коронавирусом, ее влияние на спрос и нарушение транспортного сообщения стали ударом для рынка сельхозпродукции. Трейдеры рассчитывали на увеличение закупок сельхозпродукции из США в Китае после подписания соглашения относительно "первой фазы" торговой сделки.