Коронавирус может стать для мировой экономики опаснее, чем кризис в 2008 году, – Moody's

Рейтинговое агентство Moody's считает, что китайский коронавирус может принести мировой экономике более серьезные последствия, чем финансовый кризис 2008-2010 годов.

Аналитики авторитетного агентства считают, что, в отличие от кризиса, который отдельные эксперты предсказывали заранее, эпидемия вируса стала неожиданностью для всех. Это уже негативно повлияло на некоторые важные индикаторы будущего развития экономики. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном на сайте Moody's.

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Специалисты утверждают, что в отличие от обвала на американском ипотечном рынке, до начала 2020 года никто не предвидел появления потенциально опустошительной пандемии.

Государственные деятели в области здравоохранения и экономики могут быть ограничены в своих возможностях противостоять или сдерживать пандемию, которая похожа на испанский грипп в 1918 году.

Кроме непредсказуемости, скорости распространения по миру, аналитики Moody`s уже зафиксировали тревожные сигналы негативного влияния эпидемии цены на промышленные металлы (медь, никель, цинк, алюминий).

По мнению экспертов, прогнозируемый ранее рост мирового ВВП на 3,3% в 2020 году сомнителен.

Что известно о глобальном финансовом кризисе 2007-2008 годовФинансовый кризис 2007-2008 годов начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису (иногда его называют "большой рецессией").



15 сентября 2008 года Lehman Brothers – крупнейший инвестиционный банк США объявил о банкротстве. С долгом более чем 600 миллиардов долларов банк запустил маховик масштабнейшего финансового кризиса со времен Великой депрессии. Он быстро вырос до мировых масштабов и потянул на дно остальные крупные банки, а вместе с ними и биржевые индексы.



А началось все с ипотечного кризиса в США. Банкиры выдавали кредиты на жилье даже людям с низкими доходами. Выяснилось, что платить по долгам смогли далеко не все. В итоге, пузырь на рынке недвижимости лопнул.

Как коронавирус может повлиять на экономику Украины

О потенциальном воздействии смертельного вируса рассказал министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, вспышка китайского коронавируса не будет существено влиять на экономическую ситуацию в Украине. Пострадать могут только туроператоры, ведь им придется эвакуировать своих клиентов из Китая.

Министр отметил, что в Украине внешний туризм является незначительным. Он составляет примерно 2% от ВВП. Он также добавил, что вспышка вируса не должна повлиять на товарооборот.

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Что известно о негативном влиянии новой пандемии на мировую экономику