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      Коронавирус на австрийском курорте: более 400 человек будут судиться с властями

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      Коронавирус на курорте Ишгль / dw.com

      Сразу 400 человек решили объединиться и подать иск в суд за то, что курорт в Австрии, на котором они отдыхали, не закрыли вовремя из-за коронавируса.

      Речь идет об австрийском курорте Ишгль, который продолжал работать, несмотря на сообщения о первых случаях заражения коронавирусом у своих посетителей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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      Люди обвиняют власть австрийской федеральной земли Тироль, где расположен курорт, в медленной реакции на зафиксированные случаи заражения коронавирусом.

      О готовности поддержать иск сообщили 400 человек, более 350 из них – немцы, которые отдыхали в Ишгле и Пацнаунтале. В самой Австрии, а также в Германии, Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Великобритании и Канаде обнаружили сотни зараженных, которые отдыхали именно в Ишгль.

      Что известно о курорте Ишгль?
      Ишгль – это горнолыжный курорт, расположен на границе Австрии и Швейцарии, относится к федеральной земле Тироль. По сообщениям СМИ, он считается рассадником коронавируса в Европе.

      Ишгль начали упоминать в негативном контексте, поскольку в начале марта у бармена одного из местных баров обнаружили коронавирус, однако местные власти сообщили, что угрозы нет, а потому курорт оставался открытым. Карантин в Тироле ввели только 19 марта.

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      Коронавирус в мире: главное

      • По состоянию на 29 марта количество больных коронавирусом в мире превысило 622 тысячи человек, более 28 тысяч умерли. Выздороветь удалось более 137 тысячам людей.
      • На первом месте по количеству больных коронавирусом – США. За Штатами следуют Италия и Китай, где количество больных перевалило за 80 тысяч в каждой стране.
      • Многие страны закрыли свои границы и ввели серьезные карантинные мероприятия.
      • 12 марта Украина также ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Украины Австрия Отдых Судьи
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