Коронавирус на австрийском курорте: более 400 человек будут судиться с властями

Сразу 400 человек решили объединиться и подать иск в суд за то, что курорт в Австрии, на котором они отдыхали, не закрыли вовремя из-за коронавируса.

Речь идет об австрийском курорте Ишгль, который продолжал работать, несмотря на сообщения о первых случаях заражения коронавирусом у своих посетителей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Люди обвиняют власть австрийской федеральной земли Тироль, где расположен курорт, в медленной реакции на зафиксированные случаи заражения коронавирусом.

О готовности поддержать иск сообщили 400 человек, более 350 из них – немцы, которые отдыхали в Ишгле и Пацнаунтале. В самой Австрии, а также в Германии, Дании, Норвегии, Исландии, Швеции, Великобритании и Канаде обнаружили сотни зараженных, которые отдыхали именно в Ишгль.

Что известно о курорте Ишгль?

Ишгль – это горнолыжный курорт, расположен на границе Австрии и Швейцарии, относится к федеральной земле Тироль. По сообщениям СМИ, он считается рассадником коронавируса в Европе.



Ишгль начали упоминать в негативном контексте, поскольку в начале марта у бармена одного из местных баров обнаружили коронавирус, однако местные власти сообщили, что угрозы нет, а потому курорт оставался открытым. Карантин в Тироле ввели только 19 марта.

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