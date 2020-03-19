Коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова
В Киевской области обнаружили и подтвердили коронавирус у жены нардепа Сергея Шахова, который также заболел коронавирусом.
Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации в фейсбуке.
Сам Сергей Шахов в комментарии "Обозревателю" подтвердил, что говорится именно о его жене.
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Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники,
– сказал Шахов.
При этом нардеп подчеркнул, что они с женой чувствуют себя хорошо, "немножко кашляют".
Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно распоряжений врачей,
– добавил политик.
Сейчас в Киевской области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание:
- 2 человека госпитализированы в Белой Церкви;
- 2 – в Киево-Святошинском районе;
- 1 – в Броварах (не подтвердился).
У депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова подтвердили коронавирус 18 марта. Накануне он отдыхал в Италии. После этого депутат не приходил в Верховную Раду. Сейчас Шахов находится в самоизоляции.
Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили
По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев болезни, 2 из них – летальные.
- В Черновицкой области 10;
- В Киевской области – 2;
- В Киеве – 2;
- В Житомирской области – 1;
- В Донецкой области – 1;
Среди заболевших трое детей в возрасте 10 лет, 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.
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