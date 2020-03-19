Коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова

В Киевской области обнаружили и подтвердили коронавирус у жены нардепа Сергея Шахова, который также заболел коронавирусом.

Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации в фейсбуке.

Сам Сергей Шахов в комментарии "Обозревателю" подтвердил, что говорится именно о его жене.

О еще одном случае Больной коронавирусом украинец недавно вернулся из Египта

Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники,

– сказал Шахов.

При этом нардеп подчеркнул, что они с женой чувствуют себя хорошо, "немножко кашляют".

Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно распоряжений врачей,

– добавил политик.

Сейчас в Киевской области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание:

2 человека госпитализированы в Белой Церкви;

2 – в Киево-Святошинском районе;

1 – в Броварах (не подтвердился).

У депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова подтвердили коронавирус 18 марта. Накануне он отдыхал в Италии. После этого депутат не приходил в Верховную Раду. Сейчас Шахов находится в самоизоляции.

Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили

По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев болезни, 2 из них – летальные.

В Черновицкой области 10;

В Киевской области – 2;

В Киеве – 2;

В Житомирской области – 1;

В Донецкой области – 1;

Среди заболевших трое детей в возрасте 10 лет, 1 год 10 месяцев и 6 месяцев. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.



Что запрещено во время карантина в Украине / Инфографика 24 канала