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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова

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      В Киевской области обнаружили и подтвердили коронавирус у жены нардепа Сергея Шахова, который также заболел коронавирусом.

      Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации в фейсбуке.

      Сам Сергей Шахов в комментарии "Обозревателю" подтвердил, что говорится именно о его жене.

      О еще одном случае Больной коронавирусом украинец недавно вернулся из Египта

      Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники,
      – сказал Шахов.

      При этом нардеп подчеркнул, что они с женой чувствуют себя хорошо, "немножко кашляют".

      Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно распоряжений врачей,
      – добавил политик.

      Сейчас в Киевской области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание:

      • 2 человека госпитализированы в Белой Церкви;
      • 2 – в Киево-Святошинском районе;
      • 1 – в Броварах (не подтвердился).

      У депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова подтвердили коронавирус 18 марта. Накануне он отдыхал в Италии. После этого депутат не приходил в Верховную Раду. Сейчас Шахов находится в самоизоляции.

      Коронавирус в Украине: сколько случаев подтвердили

      По состоянию на 19 марта в Украине подтвердили 16 случаев болезни, 2 из них – летальные.

      • В Черновицкой области 10;
      • В Киевской области – 2;
      • В Киеве – 2;
      • В Житомирской области – 1;
      • В Донецкой области – 1;

      Среди заболевших трое детей в возрасте 10 лет, 1 год  10 месяцев и 6 месяцев. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.

      карантин коронавірус заборона
      Что запрещено во время карантина в Украине / Инфографика 24 канала

       
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Киева Верховная Рада Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости Здоровье Сергей Шахов Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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