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      Коронавирус обнаружили в Днепропетровской ОГА: работников тестируют

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      Коронавирус обнаружили в Днепропетровской ОГА
      На коронавірус тестують працівників Дніпропетровської ОДА / UA: Дніпро

      Коронавирус обнаружили у одного из работников Днепропетровской ОГА. Протестировали на COVID-19 и главу облгосадминистрации Александра Бондаренко, результат – отрицательный.

      ПЛР-тестування провели ще у понад 50 співробітників облдержадміністрації. Про це інформує пресслужба Дніпропетровської ОДА.

      До теми Усі 35 нових випадків зараження коронавірусом в Дніпрі сталися через одну пенсіонерку

      Наразі максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведена у віддалений режим роботи. Серед них і контактні особи,
      – повідомив Олександр Бондаренко.

      Станом на 7 травня у Дніпропетровській області виявили 642 випадки коронавірусу, з них 4 – летальні. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 13 691 людина, 340 осіб – померли, 2 396 хворих одужали.

      перебіг коронавірусу
      Який перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Днепра
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