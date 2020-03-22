Коронавирус в Украине: почему Одесса не может закупить защитные костюмы для врачей

Местная власть не имеет права на государственные средства покупать медицинские товары, которые не получили лицензии в Украине, что сильно тормозит области в подготовке к встрече COVID-19.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказала одесская волонтер Антонина Селина.

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По ее словам, область и город выделили значительные средства на обеспечение больниц всем необходимым для борьбы с коронавирусом и на помощь людям. Но закупить товары, имеющие международные лицензии FDA или CE, но не прошли сертификацию в Украине, за бюджетные деньги представители местной власти не могут.

"Поэтому мы вынуждены обращаться к коммерсантам, которые это закупают и просто оформляют, как подарок для больницы", – пояснила волонтер.

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"Это категорически неправильно, это не история 2014 года, когда государственная казна была пуста и все вынуждены были полагаться на волонтеров. У нас есть деньги. Но мы не можем их потратить на то, что нужно. Они просто лежат. Поэтому у нас зависло очень много разных возможностей", – сказала Селина.

Большая грузинская компания помогла мне найти защитные костюмы Honeywell – самого высокого качества костюмы, которые делают американцы. Провалился контракт, потому что через неделю переговоров, вчера вечером выяснилось, что мы не можем за бюджетные деньги купить нелицензированный в Украине товар,

– рассказала она.

Волонтер подчеркнула: очень нужно, чтобы государство временно отменило эту норму. По ее словам, это не первый договор о закупке необходимых для врачей средств защиты срывается из-за того, что в Украине очень медленно решается этот вопрос.

Еще одна проблема, по ее словам, заключается в том, что для тест-систем ПЦР (лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции, которое позволяет диагностировать заражение коронавирусом, – "24") реагенты может закупать только государство централизованно из Киева.

Грубо говоря, мы берем здесь в Одессе или области кровь у человека на анализ и отправляем ее в Киев. Это неправильно. Нужно снять монополию на вот эту историю на два месяца, чтобы могли купить это все самостоятельно на местах. В бюджетах деньги есть и они выделены. Если нужно будет – выделим еще или будем просить меценатов о помощи,

– сказала Селина.

Также, по ее словам, руководством города и области сейчас рассматривается предложение об использовании военных палаток для сортировки больных. Если приезжает человек с подозрением на заражение, он идет сразу не в больницу, а в эти палатки, стоящие рядом. Там берут анализы, меряют температуру.

"Если корановирус подтвердился, но все показатели адекватные – человека на специальном транспорте отвозят домой на самоизоляцию. Если состояние здоровья вызывает беспокойство – человека оставляют под наблюдением на базе одной из опорных больниц. Если состояние ухудшается – человека переводят в больницу на интенсивную терапию", – рассказала волонтер.

В Италии произошло то, что произошло, именно потому, что на начальном этапе не было сортировки больных – там госпитализировали всех, включая легких больных, что с увеличением количества зараженных привело к трагедии. Если сортировка – мы сможем сэкономить все ресурсы, включая главный – человеческий. У нас не так много врачей, медсестер и санитарок,

– подчеркнула она.

Что известно о недостатке тестов и медсредств для противодействия коронавирусу

20 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 миллионов тестов из Китая.

Из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью Covid-19.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с серьезной конкуренцией между странами за медицинские средства, оборудование и даже за врачей, которые будут работать в условиях карантина. По его словам, правительство контактирует со всеми странами и международными организациями по решению вопроса обеспечения украинцев всем необходимым.

Из-за ситуации с коронавирусом Кабинет Министров отменил пошлины и НДС на определенный перечень лекарств и медицинского оборудования.

Так, Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения распространения Covid-19, а также для локализации и ликвидации вспышки.

Кроме того, Правительство упростило порядок закупок товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса в Украине. Такое решение будет действовать до 19 апреля 2020 года.



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