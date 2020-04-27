Коронавирус победил там, где проиграли нацисты: умер один из последних узников Освенцима

От осложнений, вызванных коронавирусом, 26 апреля в Бельгии скончался один из последних бывших узников Освенцима – 94-летний Анри Кичка. "Микроскопический коронавирус преуспел там, где вся нацистская рать потерпела неудачу", – написал его сын.

В годы Второй мировой Анри Кичка был заключенным в концлагере в Освенциме. И долгое время после освобождения он пытался даже не вспоминать об этом, пишут в ВВС .

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Однако в последние годы жизни он читал лекции в школах - чтобы новые поколения не забывали об ужасах войны. Только через 60 лет после окончания войны Кичка решился опубликовать мемуары о пережитом.

Микроскопический коронавирус преуспел там, где вся нацистская армия потерпела неудачу. Мой отец пережил Марш смерти, но сегодня его Марш жизни закончился,

– написал в фейсбуке сын умершего Мишель.

Анри Кичка – один из немногих выживших в нацистском лагере смерти в оккупированной Польше и доживших до 2020 года.



Анри Кичка – один из немногих, кто выжил в Освенциме и дожил до 2020 / Фото BELGA

Он родился в Брюсселе в 1926 году в еврейской семье польского происхождения. Семья бежала в Бельгию от антисемитизма в Восточной Европе и пыталась построить новую жизнь на Западе.

Однако нацисты ворвались и туда и оккупировали страну. В 1942 году семью Кички депортировали – назад, на Восток, в Освенцим.

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В 1945 году, когда к Освенциму приближались советские войска, Анри посчастливилось быть среди тех, кого отправили в Марш смерти на Запад. Союзные войска освободили пленников.

Много лет после войны Анри Кичка не рассказывал о своем опыте. Он женился, открыл магазин, имел 4 детей, 9 внуков и 14 правнуков.

Но впоследствии он начал читать лекции в школах, чувствуя, что стоит страдать от боли памяти, чтобы убедиться, что другие не забудут.