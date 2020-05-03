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      Коронавирус появился в лаборатории в Ухане: у США огромное количество доказательств

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      У США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, – Помпео
      У США есть доказательства, что коронавирус распространился из лаборатории в Ухане, – Помпео / Getty Images

      Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. По его словам, это подтверждает огромное количество доказательств.

      Как отметил Пампео, американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в Ухане. Он добавил, что утечка вирусов в результате аварий в китайским лабораториях происходили и ранее, передает телеканал ABC.

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      Мы изначально говорили, что это вирус, который появился в китайском Ухане. Китай по-прежнему заражал мир, у них и раньше были лаборатории, не соответствующие стандартам. Это не первый раз, когда мир испытал влияние вируса, появившегося из-за ошибок в китайской лаборатории,
      – отметил Помпео.

      Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас разведка собирает всю информацию о распространении коронавируса.

      "Разведывательное сообщество по-прежнему работает. Разведка должна продолжать проводить проверки, чтобы мы были уверены. Я могу заявить, что мы имеем значительный объем доказательств того, что это появилось из лаборатории в Ухане", – говорит он.

      В то же время на вопрос о том, мог ли вирус быть искусственно создан, Помпео ответил, что сейчас эксперты говорят о его природном происхождении.

      "Очевидно, лучшие эксперты пока считают, что его создал человек. У меня пока нет причин не верить этому", – отметил Помпео.

      В завершение глава Госдепа подчеркнул, Китай виноват в том, что долго скрывал информацию о вспышке и до сих пор не допускает западных специалистов расследовать происхождение вируса.

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      Накануне Китай не согласился на предложение Всемирной организации здравоохранения присоединиться к расследованию о возникновении коронавируса.

      Коротко о китайском коронавирусе

      • Коронавирус COVID-19 зафиксировали в китайском Ухане еще в декабре 2019 года.
      • По последним данным, от него в Китае погибли более 4 тысяч человек.
      • Дальше китайский коронавирус начал распространяться по миру и его уже зафиксировали в по меньшей мере 210 странах. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в США, Испании и Италии.
      • В частности, в США заболели уже более миллиона человек и более 50 тысяч умерли.
      • Ученые пришли к выводу, что COVID-19 – не так опасен, как считали ранее. Возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 – это PHK-вирус и за последние несколько месяцев он несколько мутировал. Но специалисты отмечают, что он мутировал очень медленными темпами и новые копии не слишком отличаются от оригинала.

      Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: исследования Майк Помпео Новости США Китай Коронавирус COVID-19 Новости политики
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