Коронавирус существенно ударит по турсектору Италии: ожидают убытки в 120 миллиардов евро
Из-за пандемии коронавируса в мире туристический сектор Италии до конца 2020 года может потерять минимум 120 миллионов евро.
Об этом сообщил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане, передает Le Repubblica.
К теме Помощи в МВФ просят одновременно 85 стран: хватит ли денег на всех
Как он пояснил, в период с марта по май туристическая отрасль Италии не досчитается более 30 миллионов туристов.
Из почти 200 миллиардов евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль – в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, – менее пессимистичные прогнозы указывают на потерю примерно 60% этой суммы начиная с текущего момента и до конца года,
– отметил Патане.
Обратите внимание! Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тысяч человек. Уже более 15 800 человек умерли от коронавируса. Правда, более 21 тысячи вылечились.
По данным ООН, из-за ситуации с коронавирусом в мире возник экономический кризис и в ближайшее время он будет только усиливаться. Также специалисты прогнозируют возможный масштабный голод.
Коронавирус в Италии: коротко
- Италию считают наиболее инфицированным регионом Европы. Эта страна является второй в мире после США по количеству больных и первой – по числу смертей.
- Больше всего от коронавируса пострадал север страны, а именно регион Ломбардия. Позже болезнь распространилась на всю территорию.
- Из-за эпидемии коронавируса жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
Читайте также
-
Масштабные пожары в Чернобыле: полиция задержала подозреваемогосегодня , 12:54
-
Украинский президент коронавируса, или Эпидемия все спишетсегодня , 12:00
-
Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видеосегодня , 15:11
-
Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогаетсегодня , 12:31
-
Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузиисегодня , 11:30
-
Анна Скороход заявила о новом положительном тесте на COVID-19сегодня , 10:39