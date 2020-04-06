16:52
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус существенно ударит по турсектору Италии: ожидают убытки в 120 миллиардов евро

      - Читати новину українською
      Турсектора Италии может потерять минимум 120 миллионов евро из-за коронавируса / Getty Images

      Из-за пандемии коронавируса в мире туристический сектор Италии до конца 2020 года может потерять минимум 120 миллионов евро.

      Об этом сообщил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане, передает Le Repubblica.

      К теме Помощи в МВФ просят одновременно 85 стран: хватит ли денег на всех

      Как он пояснил, в период с марта по май туристическая отрасль Италии не досчитается более 30 миллионов туристов.

      Из почти 200 миллиардов евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль – в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, – менее пессимистичные прогнозы указывают на потерю примерно 60% этой суммы начиная с текущего момента и до конца года,
      – отметил Патане.

      Обратите внимание! Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тысяч человек. Уже более 15 800 человек умерли от коронавируса. Правда, более 21 тысячи вылечились.

      По данным ООН, из-за ситуации с коронавирусом в мире возник экономический кризис и в ближайшее время он будет только усиливаться. Также специалисты прогнозируют возможный масштабный голод.

      Коронавирус в Италии: коротко

      • Италию считают наиболее инфицированным регионом Европы. Эта страна является второй в мире после США по количеству больных и первой – по числу смертей.
      • Больше всего от коронавируса пострадал север страны, а именно регион Ломбардия. Позже болезнь распространилась на всю территорию.
      • Из-за эпидемии коронавируса жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Отдых Туристический бизнес
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 13:52 В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
      Новини України 17662
      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 159885
      сегодня , 13:03 В Украине будут действовать только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
      Новини України 7582
      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 10967
      сегодня , 15:21 Народные депутаты, которые заболели коронавирусом: инфографика
      Новини України 7407
      сегодня , 11:27 Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
      Новини України 13100
      сегодня , 11:56 Неприкосновенных нет, пусть сажают: глава "Слуги народа" о скандале между Леросом и Ермаком
      Новини України 5038
      сегодня , 15:44 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
      Лікування 116797
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 16:40 Михаил Титов "Мультик": что известно о криминальном авторитете из Николаева
      Василь Денисюк
      Залиште відгук