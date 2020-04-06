Коронавирус существенно ударит по турсектору Италии: ожидают убытки в 120 миллиардов евро

Из-за пандемии коронавируса в мире туристический сектор Италии до конца 2020 года может потерять минимум 120 миллионов евро.

Об этом сообщил президент профильной ассоциации Confturismo Лука Патане, передает Le Repubblica.

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Как он пояснил, в период с марта по май туристическая отрасль Италии не досчитается более 30 миллионов туристов.

Из почти 200 миллиардов евро общего оборота, который генерирует туристическая отрасль – в виде прямых доходов и косвенного влияния на другие сектора экономики, – менее пессимистичные прогнозы указывают на потерю примерно 60% этой суммы начиная с текущего момента и до конца года,

– отметил Патане.

Обратите внимание! Общее число зараженных в Италии с начала эпидемии достигло почти 130 тысяч человек. Уже более 15 800 человек умерли от коронавируса. Правда, более 21 тысячи вылечились.

По данным ООН, из-за ситуации с коронавирусом в мире возник экономический кризис и в ближайшее время он будет только усиливаться. Также специалисты прогнозируют возможный масштабный голод.

Коронавирус в Италии: коротко