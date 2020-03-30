Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в Украине усилили ограничения

Рада провела целых три внеочередных заседания. Депутаты заменили главу Минздрава и освободили от арендной платы за имущество, которым невозможно пользоваться во время карантина. В России ввели режим самоизоляции. По "оптимистичному" сценарию Трампа, от коронавируса может умереть 200 000 американцев. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 30 марта

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 30 марта в Украине подтверждено 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 62 случая – за последние сутки). К сожалению, 11 случаев летальные. Шесть человек полностью выздоровели. В Украине коронавирусом чаще болеют женщины, чем мужчины – 52% к 48%.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 23;

Волынская область – 2;

Днепропетровская область – 8;

Донецкая область – 6;

Житомирская область – 5 (1 летальный);

Закарпатская область – 1;

Запорожская область – 11;

Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных);

Кировоградская область – 4;

г. Киев – 102;

Киевская область – 49 (2 летальных);

Львовская область – 6;

Луганская область – 2;

Одесская область – 8;

Полтавская область – 1;

Ровенская область – 11 (2 летальных);

Сумская область – 9 (1 летальный);

Тернопольская область – 60 (1 летальный)

Харьковская область – 1;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 2;

Черновицкая область – 75 (1 летальный);

Черкасская область – 50;

Черниговская область – 2.

В течении дня местные штабы и представители власти из регионов обновляли информацию:

В Запорожье коронавирусом заболели председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак и депутат этого совета Геннадий Фукс. В области уже зафиксировано 13 случаев COVID-19.

4 новых случая подтвердили в Донецкой области и еще 3 – в Днепропетровской области. Еще один случай подтвердили в Одесской области.

В Кропивницком коронавирусом заболел водитель маршрутки. Из-за этого 4 маршрута города приостанавливают работу.

Похожая ситуация во Львове. Экспресс-тест показал коронавирус у водительницы трамвая. Также во Львове на коронавирус заболела целая семья, они приехали из Австрии.

В Киеве выздоровели два человека. В Броварах от коронавируса выздоровела первая пациентка.

На Сумщине подтвердили еще 3 случая заражения коронавирусом. Поэтому в области уже 9 случаев.

В Винницкой области подтвердили 23 случая. Среди больных есть работницы роддома и врач онкодиспансера.

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Лечение коронавируса в Украине

На этой неделе врачи получат новые протоколы лечения больных COVID-19. Сейчас они руководствуются принципом "не навредить", но для спасения жизни иногда этого мало. Поэтому врачи будут иметь юридические основания использовать препараты вне протокола.

В Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи. Вскоре все области обеспечат всем необходимым, чтобы на месте можно было делать диагностику. Одна лаборатория в сутки может проводить около 200 тысяч тестов на коронавирус.

240 больниц в стране оборудованы для госпитализации больных коронавирусом. Перечень этих больниц есть на сайте Минздрава. При этих медучреждениях установили временные пункты приема больных коронавирусом. Там будут проводить первичный осмотр людей.

Во Львове всем врачам и медсестрам, которые работают с больными COVID-19 будут доплачивать по 10 000 гривен на весь период карантина.

Если у вас есть симптомы коронавируса, а вам отказывают в тестировании, звоните на горячую линию Минздрава: 0 800 505 201.

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Рада и коронавирус

30 марта Рада собралась на целых три внеочередных заседания. Депутаты работали в масках и перчатках. Среди прочего, рассматривался вопрос о борьбе с коронавирусом.

Уволили министра здравоохранения Илью Емца. Новым главой Минздрава стал Максим Степанов, который ранее был председателем Одесской ОГА.

Рада разрешила применять незарегистрированные лекарственные средства или лекарственные средства по показаниям, которых нет в инструкции, если доказана их эффективность. А также ввела уголовную ответственность за вывоз товаров противоэпидемического назначения.

Депутаты одобрили дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни. Отныне арендаторы, которые не могут пользоваться имуществом из-за карантина, освобождаются от арендной платы.

Выбирать меры пресечения в суде отныне можно в режиме видеоконференции.

В режиме видеоконференций заседать теперь будут и комитеты парламента. Рада не будет собираться на очередные заседания до конца карантина.

Военным обеспечили непрерывную поставку продуктов питания на период карантина.

Изменения в бюджет в связи с пандемией коронавируса депутаты отправили на доработку.

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Новые ограничения и скандалы

В Украине усилили карантинные мероприятия. Все, кто приехал из-за границы, теперь должны отправиться на 14-дневную обсервацию. Областные госадминистрации должны обеспечить обустройство помещений для обсервации и доезд туда людей.

В связи с новыми мероприятиями, пассажиров, прибывших из Катара и Бали, отправили на обсервацию в отель "Казацкий" в центре Киева. Не все сразу согласились на это, поэтому некоторые пассажиры провели в самолете более 15 часов, некоторые до сих пор не вышли из автобусов. Те, кто уехал в отель – не довольны питанием и условиями. Сейчас туристы имеют несколько вариантов: бесплатно оставаться в "Казацком" и питаться самостоятельно или платить 1200 гривен за гостиничное питание; перебраться на платную обсервацию в отель "Пуща Конгресс" за 169 евро с человека; также туристам предложили за 3 дня сделать ПЦР-тесты, все у кого не обнаружат коронавируса, смогут поехать на самоизоляцию домой. Сейчас отель "Казацкий" окружен Нацгвардийцами, оттуда никого не выпускают.

На выездах из Одессы и области установили блокпосты. Для движения оставили одну полосу, всем на въезде и выезде будут мерить температуру.

Во Львове запретили посещать детские и спортивные площадки, принимать пищу и напитки в парках и скверах, заходить в транспорт и общественные учреждения без масок. В то же время в городе позволили восстановить работу оптикам, сервисным центрам мобильных операторов и компаниям по ремонту компьютерной техники. От 30 марта во Львове начинают тестировать на коронавирус всех водителей общественного транспорта, медиков, а также социальных работников.

Въезды и выезды из Киева пока остаются открытыми, однако если количество больных резко увеличится, столицу придется закрыть.

Полиция установила блокпосты на въезде и выезде в элитный поселок Козин и село Лесники Киевской области. Туда не будут пускать людей с симптомами простуды и ОРВИ.

Финансовые вопросы

Отныне выплаты безработным будут начислять с первого дня регистрации в Центре занятости.

Ощадбанк продолжает действие карточек, срок которых истекает во время карантина. Банк не будет блокировать их до 1 июля. Ранее о продлении действия карточек на 3 месяца сообщили "Приватбанк" и "УкрСиббанк".

Еврокомиссия выделила Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

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Новости о коронавирусе в мире за 30 марта

Главное о коронавирусе в мире

В мире подтверждено 752 747 случаев заболевания COVID-19. 36 226 человек умерли от вируса, 158 705 выздоровели. Больше всего случаев в США – 145 542. На втором месте Италия – 101 739. Далее следуют Испания (85 195), Китай (81 470), Германия (63 929).

В США коронавирус распространяется бешеными темпами. Дональд Трамп заявил, что если в результате пандемии умрет меньше 200 000 американцев, то действия власти можно будет назвать успешными. В Нью-Йорке молодые люди решили устроить "коронавирусную вечеринку", в результате развлечений умерли два человека, еще 6 – в больнице.

В Испании количество смертей от коронавируса возросло до рекордных до 838 в сутки. Страна усиливает карантин. Отныне закрываются все предприятия, которые не касаются жизненно необходимых сфер, их работники должны оставаться дома. Они будут получать зарплату, но позже нужно будет наверстать потерянные часы.

В Китае за сутки только 31 новый случай. Страна заявляет о конце эпидемии и ослабляет карантин. В провинции Хубэй снимают ограничения на передвижение здоровых жителей.

Большое количество больных в Германии – почти 64 000. Там тестируют около 120 000 человек в неделю, поэтому ежедневный прирост подтвержденных случаев настолько высок. Власти страны призывают граждан готовиться к неделям социального дистанцирования.

В Великобритании от коронавируса умерла 108-летняя женщина, которая в 1918 году пережила пандемию "испанки". Коронавирус обнаружили у личного помощника Елизаветы II. В то же время принц Чарльз победил болезнь и уже вышел из самоизоляции.

В соседней России уже 1836 случаев и 9 смертей от коронавируса. Только за сутки в стране подтверждено 300 новых случаев. В Москве и Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции. Людям можно выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку, в больницу и для выгула собак.

В Венгрии каждый человек, который вернулся из-за границы и находится в самоизоляции, должен клеить на двери и окнах дома предупредительные знаки.

Беларусь – единственная страна, которая не остановила из-за коронавируса национальный чемпионат по футболу. Болельщики сами начинают бойкотировать матчи.

Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Стала известна новая дата открытия летней Олимпиады-2020. Из-за коронавируса ее перенесли на 23 июля 2021 года.