Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в Украине усилили ограничения
Рада провела целых три внеочередных заседания. Депутаты заменили главу Минздрава и освободили от арендной платы за имущество, которым невозможно пользоваться во время карантина. В России ввели режим самоизоляции. По "оптимистичному" сценарию Трампа, от коронавируса может умереть 200 000 американцев. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 30 марта
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
По состоянию на утро 30 марта в Украине подтверждено 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 62 случая – за последние сутки). К сожалению, 11 случаев летальные. Шесть человек полностью выздоровели. В Украине коронавирусом чаще болеют женщины, чем мужчины – 52% к 48%.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 23;
- Волынская область – 2;
- Днепропетровская область – 8;
- Донецкая область – 6;
- Житомирская область – 5 (1 летальный);
- Закарпатская область – 1;
- Запорожская область – 11;
- Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных);
- Кировоградская область – 4;
- г. Киев – 102;
- Киевская область – 49 (2 летальных);
- Львовская область – 6;
- Луганская область – 2;
- Одесская область – 8;
- Полтавская область – 1;
- Ровенская область – 11 (2 летальных);
- Сумская область – 9 (1 летальный);
- Тернопольская область – 60 (1 летальный)
- Харьковская область – 1;
- Херсонская область – 1;
- Хмельницкая область – 2;
- Черновицкая область – 75 (1 летальный);
- Черкасская область – 50;
- Черниговская область – 2.
В течении дня местные штабы и представители власти из регионов обновляли информацию:
- В Черновцах от коронавируса умер 84-летний пенсионер. Коронавирус унес жизни еще двух мужчин в Киевской области, им было 47 и 49 лет. На Ровенщине умерла 59-летняя жительница села Тынное, у которой подозревали коронавирус.
- В Запорожье коронавирусом заболели председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак и депутат этого совета Геннадий Фукс. В области уже зафиксировано 13 случаев COVID-19.
- 4 новых случая подтвердили в Донецкой области и еще 3 – в Днепропетровской области. Еще один случай подтвердили в Одесской области.
- В Кропивницком коронавирусом заболел водитель маршрутки. Из-за этого 4 маршрута города приостанавливают работу.
- Похожая ситуация во Львове. Экспресс-тест показал коронавирус у водительницы трамвая. Также во Львове на коронавирус заболела целая семья, они приехали из Австрии.
- В Киеве выздоровели два человека. В Броварах от коронавируса выздоровела первая пациентка.
- На Сумщине подтвердили еще 3 случая заражения коронавирусом. Поэтому в области уже 9 случаев.
- В Винницкой области подтвердили 23 случая. Среди больных есть работницы роддома и врач онкодиспансера.
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Лечение коронавируса в Украине
- На этой неделе врачи получат новые протоколы лечения больных COVID-19. Сейчас они руководствуются принципом "не навредить", но для спасения жизни иногда этого мало. Поэтому врачи будут иметь юридические основания использовать препараты вне протокола.
- В Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи. Вскоре все области обеспечат всем необходимым, чтобы на месте можно было делать диагностику. Одна лаборатория в сутки может проводить около 200 тысяч тестов на коронавирус.
- 240 больниц в стране оборудованы для госпитализации больных коронавирусом. Перечень этих больниц есть на сайте Минздрава. При этих медучреждениях установили временные пункты приема больных коронавирусом. Там будут проводить первичный осмотр людей.
- Во Львове всем врачам и медсестрам, которые работают с больными COVID-19 будут доплачивать по 10 000 гривен на весь период карантина.
- Если у вас есть симптомы коронавируса, а вам отказывают в тестировании, звоните на горячую линию Минздрава: 0 800 505 201.
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Рада и коронавирус
- 30 марта Рада собралась на целых три внеочередных заседания. Депутаты работали в масках и перчатках. Среди прочего, рассматривался вопрос о борьбе с коронавирусом.
- Уволили министра здравоохранения Илью Емца. Новым главой Минздрава стал Максим Степанов, который ранее был председателем Одесской ОГА.
- Рада разрешила применять незарегистрированные лекарственные средства или лекарственные средства по показаниям, которых нет в инструкции, если доказана их эффективность. А также ввела уголовную ответственность за вывоз товаров противоэпидемического назначения.
- Депутаты одобрили дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни. Отныне арендаторы, которые не могут пользоваться имуществом из-за карантина, освобождаются от арендной платы.
- Выбирать меры пресечения в суде отныне можно в режиме видеоконференции.
- В режиме видеоконференций заседать теперь будут и комитеты парламента. Рада не будет собираться на очередные заседания до конца карантина.
- Военным обеспечили непрерывную поставку продуктов питания на период карантина.
- Изменения в бюджет в связи с пандемией коронавируса депутаты отправили на доработку.
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Новые ограничения и скандалы
- В Украине усилили карантинные мероприятия. Все, кто приехал из-за границы, теперь должны отправиться на 14-дневную обсервацию. Областные госадминистрации должны обеспечить обустройство помещений для обсервации и доезд туда людей.
- В связи с новыми мероприятиями, пассажиров, прибывших из Катара и Бали, отправили на обсервацию в отель "Казацкий" в центре Киева. Не все сразу согласились на это, поэтому некоторые пассажиры провели в самолете более 15 часов, некоторые до сих пор не вышли из автобусов. Те, кто уехал в отель – не довольны питанием и условиями. Сейчас туристы имеют несколько вариантов: бесплатно оставаться в "Казацком" и питаться самостоятельно или платить 1200 гривен за гостиничное питание; перебраться на платную обсервацию в отель "Пуща Конгресс" за 169 евро с человека; также туристам предложили за 3 дня сделать ПЦР-тесты, все у кого не обнаружат коронавируса, смогут поехать на самоизоляцию домой. Сейчас отель "Казацкий" окружен Нацгвардийцами, оттуда никого не выпускают.
- На выездах из Одессы и области установили блокпосты. Для движения оставили одну полосу, всем на въезде и выезде будут мерить температуру.
- Во Львове запретили посещать детские и спортивные площадки, принимать пищу и напитки в парках и скверах, заходить в транспорт и общественные учреждения без масок. В то же время в городе позволили восстановить работу оптикам, сервисным центрам мобильных операторов и компаниям по ремонту компьютерной техники. От 30 марта во Львове начинают тестировать на коронавирус всех водителей общественного транспорта, медиков, а также социальных работников.
- Въезды и выезды из Киева пока остаются открытыми, однако если количество больных резко увеличится, столицу придется закрыть.
- Полиция установила блокпосты на въезде и выезде в элитный поселок Козин и село Лесники Киевской области. Туда не будут пускать людей с симптомами простуды и ОРВИ.
Финансовые вопросы
- Отныне выплаты безработным будут начислять с первого дня регистрации в Центре занятости.
- Ощадбанк продолжает действие карточек, срок которых истекает во время карантина. Банк не будет блокировать их до 1 июля. Ранее о продлении действия карточек на 3 месяца сообщили "Приватбанк" и "УкрСиббанк".
- Еврокомиссия выделила Украине 80 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.
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Новости о коронавирусе в мире за 30 марта
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 752 747 случаев заболевания COVID-19. 36 226 человек умерли от вируса, 158 705 выздоровели. Больше всего случаев в США – 145 542. На втором месте Италия – 101 739. Далее следуют Испания (85 195), Китай (81 470), Германия (63 929).
- В США коронавирус распространяется бешеными темпами. Дональд Трамп заявил, что если в результате пандемии умрет меньше 200 000 американцев, то действия власти можно будет назвать успешными. В Нью-Йорке молодые люди решили устроить "коронавирусную вечеринку", в результате развлечений умерли два человека, еще 6 – в больнице.
- В Испании количество смертей от коронавируса возросло до рекордных до 838 в сутки. Страна усиливает карантин. Отныне закрываются все предприятия, которые не касаются жизненно необходимых сфер, их работники должны оставаться дома. Они будут получать зарплату, но позже нужно будет наверстать потерянные часы.
- В Китае за сутки только 31 новый случай. Страна заявляет о конце эпидемии и ослабляет карантин. В провинции Хубэй снимают ограничения на передвижение здоровых жителей.
- Большое количество больных в Германии – почти 64 000. Там тестируют около 120 000 человек в неделю, поэтому ежедневный прирост подтвержденных случаев настолько высок. Власти страны призывают граждан готовиться к неделям социального дистанцирования.
- В Великобритании от коронавируса умерла 108-летняя женщина, которая в 1918 году пережила пандемию "испанки". Коронавирус обнаружили у личного помощника Елизаветы II. В то же время принц Чарльз победил болезнь и уже вышел из самоизоляции.
- В соседней России уже 1836 случаев и 9 смертей от коронавируса. Только за сутки в стране подтверждено 300 новых случаев. В Москве и Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции. Людям можно выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку, в больницу и для выгула собак.
- В Венгрии каждый человек, который вернулся из-за границы и находится в самоизоляции, должен клеить на двери и окнах дома предупредительные знаки.
- Беларусь – единственная страна, которая не остановила из-за коронавируса национальный чемпионат по футболу. Болельщики сами начинают бойкотировать матчи.
- Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
- Стала известна новая дата открытия летней Олимпиады-2020. Из-за коронавируса ее перенесли на 23 июля 2021 года.
- В мире заканчиваются презервативы из-за пандемии коронавируса. Крупнейший производитель презервативов в мире компания Karex Bhd заявляет, что поставки презервативов упали почти на 50%, а запасы рассчитаны только на два месяца.
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