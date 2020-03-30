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      Новости о коронавирусе 30 марта: Степанов возглавил Минздрав, в Украине усилили ограничения

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 30 марта / wlrn.org

      Рада провела целых три внеочередных заседания. Депутаты заменили главу Минздрава и освободили от арендной платы за имущество, которым невозможно пользоваться во время карантина. В России ввели режим самоизоляции. По "оптимистичному" сценарию Трампа, от коронавируса может умереть 200 000 американцев. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 30 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 30 марта

      Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине

      По состоянию на утро 30 марта в Украине подтверждено 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них 62 случая – за последние сутки). К сожалению, 11 случаев летальные. Шесть человек полностью выздоровели. В Украине коронавирусом чаще болеют женщины, чем мужчины – 52% к 48%.

      Важно Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 23;
      • Волынская область – 2;
      • Днепропетровская область – 8;
      • Донецкая область – 6;
      • Житомирская область – 5 (1 летальный);
      • Закарпатская область – 1;
      • Запорожская область – 11;
      • Ивано-Франковская область – 41 (3 летальных);
      • Кировоградская область – 4;
      • г. Киев – 102;
      • Киевская область – 49 (2 летальных);
      • Львовская область – 6;
      • Луганская область – 2;
      • Одесская область – 8;
      • Полтавская область – 1;
      • Ровенская область – 11 (2 летальных);
      • Сумская область – 9 (1 летальный);
      • Тернопольская область – 60 (1 летальный)
      • Харьковская область – 1;
      • Херсонская область – 1;
      • Хмельницкая область – 2;
      • Черновицкая область – 75 (1 летальный);
      • Черкасская область – 50;
      • Черниговская область – 2.

      В течении дня местные штабы и представители власти из регионов обновляли информацию:

      • 4 новых случая подтвердили в Донецкой области и еще 3 – в Днепропетровской области. Еще один случай подтвердили в Одесской области.

      Важно Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

      Лечение коронавируса в Украине

      • На этой неделе врачи получат новые протоколы лечения больных COVID-19. Сейчас они руководствуются принципом "не навредить", но для спасения жизни иногда этого мало. Поэтому врачи будут иметь юридические основания использовать препараты вне протокола.
      • В Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи. Вскоре все области обеспечат всем необходимым, чтобы на месте можно было делать диагностику. Одна лаборатория в сутки может проводить около 200 тысяч тестов на коронавирус.

      Актуально Это только начало, – инфекционист сказал, сколько на самом деле больных COVID-19 в Украине

      Рада и коронавирус

      • 30 марта Рада собралась на целых три внеочередных заседания. Депутаты работали в масках и перчатках. Среди прочего, рассматривался вопрос о борьбе с коронавирусом.
      • Уволили министра здравоохранения Илью Емца. Новым главой Минздрава стал Максим Степанов, который ранее был председателем Одесской ОГА.
      • Депутаты одобрили дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением коронавирусной болезни. Отныне арендаторы, которые не могут пользоваться имуществом из-за карантина, освобождаются от арендной платы.

      Важно Наиболее критичными для Украины являются следующие три недели, – Кулеба

      Новые ограничения и скандалы

      • В Украине усилили карантинные мероприятия. Все, кто приехал из-за границы, теперь должны отправиться на 14-дневную обсервацию. Областные госадминистрации должны обеспечить обустройство помещений для обсервации и доезд туда людей.
      • В связи с новыми мероприятиями, пассажиров, прибывших из Катара и Бали, отправили на обсервацию в отель "Казацкий" в центре Киева. Не все сразу согласились на это, поэтому некоторые пассажиры провели в самолете более 15 часов, некоторые до сих пор не вышли из автобусов. Те, кто уехал в отель – не довольны питанием и условиями. Сейчас туристы имеют несколько вариантов: бесплатно оставаться в "Казацком" и питаться самостоятельно или платить 1200 гривен за гостиничное питание; перебраться на платную обсервацию в отель "Пуща Конгресс" за 169 евро с человека; также туристам предложили за 3 дня сделать ПЦР-тесты, все у кого не обнаружат коронавируса, смогут поехать на самоизоляцию домой. Сейчас отель "Казацкий" окружен Нацгвардийцами, оттуда никого не выпускают.
      • На выездах из Одессы и области установили блокпосты. Для движения оставили одну полосу, всем на въезде и выезде будут мерить температуру.
      • Во Львове запретили посещать детские и спортивные площадки, принимать пищу и напитки в парках и скверах, заходить в транспорт и общественные учреждения без масок. В то же время в городе позволили восстановить работу оптикам, сервисным центрам мобильных операторов и компаниям по ремонту компьютерной техники. От 30 марта во Львове начинают тестировать на коронавирус всех водителей общественного транспорта, медиков, а также социальных работников.
      • Въезды и выезды из Киева пока остаются открытыми, однако если количество больных резко увеличится, столицу придется закрыть.
      • Полиция установила блокпосты на въезде и выезде в элитный поселок Козин и село Лесники Киевской области. Туда не будут пускать людей с симптомами простуды и ОРВИ.

      Финансовые вопросы

      • Ощадбанк продолжает действие карточек, срок которых истекает во время карантина. Банк не будет блокировать их до 1 июля. Ранее о продлении действия карточек на 3 месяца сообщили "Приватбанк" и "УкрСиббанк".

      К теме Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 30 марта

      Новости о коронавирусе в мире за 30 марта

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 752 747 случаев заболевания COVID-19. 36 226 человек умерли от вируса, 158 705 выздоровели. Больше всего случаев в США – 145 542. На втором месте Италия – 101 739. Далее следуют Испания (85 195), Китай (81 470), Германия (63 929).
      • В США коронавирус распространяется бешеными темпами. Дональд Трамп заявил, что если в результате пандемии умрет меньше 200 000 американцев, то действия власти можно будет назвать успешными. В Нью-Йорке молодые люди решили устроить "коронавирусную вечеринку", в результате развлечений умерли два человека, еще 6 – в больнице.
      • В Испании количество смертей от коронавируса возросло до рекордных до 838 в сутки. Страна усиливает карантин. Отныне закрываются все предприятия, которые не касаются жизненно необходимых сфер, их работники должны оставаться дома. Они будут получать зарплату, но позже нужно будет наверстать потерянные часы.
      • В Китае за сутки только 31 новый случай. Страна заявляет о конце эпидемии и ослабляет карантин. В провинции Хубэй снимают ограничения на передвижение здоровых жителей.
      • Большое количество больных в Германии – почти 64 000. Там тестируют около 120 000 человек в неделю, поэтому ежедневный прирост подтвержденных случаев настолько высок. Власти страны призывают граждан готовиться к неделям социального дистанцирования.
      • В соседней России уже 1836 случаев и 9 смертей от коронавируса. Только за сутки в стране подтверждено 300 новых случаев. В Москве и Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции. Людям можно выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку, в больницу и для выгула собак.
      • В Венгрии каждый человек, который вернулся из-за границы и находится в самоизоляции, должен клеить на двери и окнах дома предупредительные знаки.
      • Месси и другие футболисты "Барселоны" согласились снизить зарплату на 70% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
      • Стала известна новая дата открытия летней Олимпиады-2020. Из-за коронавируса ее перенесли на 23 июля 2021 года.
      • В мире заканчиваются презервативы из-за пандемии коронавируса. Крупнейший производитель презервативов в мире компания Karex Bhd заявляет, что поставки презервативов упали почти на 50%, а запасы рассчитаны только на два месяца.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Здоровье
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