Новости о коронавирусе 25 апреля: Крым хочет отгородиться от РФ, субботник в Беларуси

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Новини про коронавірус в Україні 25 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 8 125 випадків COVID-19 (з них 478 за останню добу). Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 601 людина одужала, повідомляє пресслужба МОЗ.

Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область — 377 випадків;

Волинська область — 212 випадки;

Дніпропетровська область — 240 випадків;

Донецька область — 27 випадків;

Житомирська область — 337 випадків;

Закарпатська область — 286 випадків;

Запорізька область — 171 випадок;

Івано-Франківська область — 700 випадків;

Кіровоградська область — 306 випадків;

м. Київ — 1159 випадків;

Київська область — 519 випадків;

Львівська область — 317 випадків;

Луганська область — 28 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 183 випадки;

Полтавська область — 169 випадків;

Рівненська область — 483 випадки;

Сумська область — 94 випадки;

Тернопільська область — 565 випадків;

Харківська область — 125 випадків;

Херсонська область — 79 випадків;

Хмельницька область — 66 випадків;

Чернівецька область — 1308 випадків;

Черкаська область — 249 випадків;

Чернігівська область — 22 випадки.

Коронавірус підтвердили у 1 574 медиків в Україні. За добу хворобу виявили 116 медичних працівників. На амбулаторному лікуванні зараз перебуває 1 301 медпрацівник, ще 273 медиків госпіталізували. Водночас відомо, що 145 медпрацівників уже одужали.

У Збройних силах України зафіксували 57 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 армійців вже одужали.

За кордоном від COVID-19 лікується 163 українці. 44 наших громадян одужали, 7 померли.

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Статистика поширення коронавірусу у світі

У світі підтверджено 2 837 463 випадки COVID-19. 197 703 людини померли від коронавірусу, 809 232 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США (925 758);

Іспанія (219 764);

Італія (192 994);

Франція (159 828);

Німеччина (155 054).

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