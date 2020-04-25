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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Новости о коронавирусе 25 апреля: Крым хочет отгородиться от РФ, субботник в Беларуси

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      Коронавирус Украина 25 апреля 2020 – новости Украина, мир
      Новини про коронавірус в Україні та світі 25 квітня / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 апреля. Из-за коронавируса Крым хочет отгородиться от России, но не может. В разгар коронавируса в Беларуси проводят субботник. В Украине от коронавируса выздоровело рекордное количество человек за сутки. Ряд стран начинает выходить из карантина.

      Новини про коронавірус в Україні 25 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      В Україні підтвердили 8 125 випадків COVID-19 (з них 478 за останню добу). Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 601 людина одужала, повідомляє пресслужба МОЗ.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область — 377 випадків;
      • Волинська область — 212 випадки;
      • Дніпропетровська область — 240 випадків;
      • Донецька область — 27 випадків;
      • Житомирська область — 337 випадків;
      • Закарпатська область — 286 випадків;
      • Запорізька область — 171 випадок;
      • Івано-Франківська область — 700 випадків;
      • Кіровоградська область — 306 випадків;
      • м. Київ — 1159 випадків;
      • Київська область — 519 випадків;
      • Львівська область — 317 випадків;
      • Луганська область — 28 випадків;
      • Миколаївська область — 103 випадки;
      • Одеська область — 183 випадки;
      • Полтавська область — 169 випадків;
      • Рівненська область — 483 випадки;
      • Сумська область — 94 випадки;
      • Тернопільська область — 565 випадків;
      • Харківська область — 125 випадків;
      • Херсонська область — 79 випадків;
      • Хмельницька область — 66 випадків;
      • Чернівецька область — 1308 випадків;
      • Черкаська область — 249 випадків;
      • Чернігівська область — 22 випадки.

      Коронавірус підтвердили у 1 574 медиків в Україні. За добу хворобу виявили 116 медичних працівників. На амбулаторному лікуванні зараз перебуває 1 301 медпрацівник, ще 273 медиків госпіталізували. Водночас відомо, що 145 медпрацівників уже одужали.

      У Збройних силах України зафіксували 57 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 армійців вже одужали.

      За кордоном від COVID-19 лікується 163 українці. 44 наших громадян одужали, 7 померли.

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      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Станом на 25 квітня в Україні зафіксували 8 тисяч 125 випадків коронавірусу. Водночас вдалося встановити позитивний рекорд: за добу одужала 181 людина.
      • В окупованому Росією Криму за останню добу зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Це добовий рекорд за увесь час пандемії, а загальна кількість хворих на окупованому півострові збільшилася до 67.
      • Денис Шмигаль заявив, що вихід з карантину не означає зникнення загрози. Тому навіть після послаблення карантинних заходів українці будуть змушені навчитися жити за новими стандартами.
      • Інфікуватися коронавірусом під час проходження тестування на COVID-19 неможливо. В Україні не зафіксовано жодного такого випадку зараження.
      • Через коронавірус Крим хоче відгородитися від Росії, але не може. Ставленик Путіна у Криму Сергій Аксьонов вперше за 6 років окупації півострова визнав, що росіянам там не місце. Щоправда, причиною для цього стала пандемія коронавірусу, попри яку туристи з сусідньої країни продовжують їхати в український Крим.
      • Патрульні Хмельницького запобігли спробі самогубства 39-річного чоловіка. Він "діагностував" у себе коронавірус, тому вирішив вкоротити собі віку. Наразі чоловіка госпіталізували.

      Новини про коронавірус у світі за 25 квітня

      Статистика поширення коронавірусу у світі

      У світі підтверджено 2 837 463 випадки COVID-19. 197 703 людини померли від коронавірусу, 809 232 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

      • США (925 758);
      • Іспанія (219 764);
      • Італія (192 994);
      • Франція (159 828);
      • Німеччина (155 054).

      Головні новини про коронавірус у світі

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      Цікаві дослідження коронавірусу

      • Німецькі вчені заявили, що частина населення може мати імунітет до COVID-19. Дослідники з берлінської клініки Charite виявили, що люди, які раніше перехворіли на коронавірус, можуть мати імунітет до COVID-19. Тому хвороба протікає в них безсимптомно або у дуже легкій формі.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости России Коронавирус COVID-19 Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости Беларуси Новости Здоровье Самоубийство Деньги Коронавирус в Украине Новости Польши Новости США Денис Шмыгаль ВОЗ G20 Полиция Александр Лукашенко Здоровье Карантин в Украине 2020
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