Новости о коронавирусе 25 апреля: Крым хочет отгородиться от РФ, субботник в Беларуси

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Новини про коронавірус в Україні 25 квітня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 8 125 випадків COVID-19 (з них 478 за останню добу). Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 601 людина одужала, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область — 377 випадків;
- Волинська область — 212 випадки;
- Дніпропетровська область — 240 випадків;
- Донецька область — 27 випадків;
- Житомирська область — 337 випадків;
- Закарпатська область — 286 випадків;
- Запорізька область — 171 випадок;
- Івано-Франківська область — 700 випадків;
- Кіровоградська область — 306 випадків;
- м. Київ — 1159 випадків;
- Київська область — 519 випадків;
- Львівська область — 317 випадків;
- Луганська область — 28 випадків;
- Миколаївська область — 103 випадки;
- Одеська область — 183 випадки;
- Полтавська область — 169 випадків;
- Рівненська область — 483 випадки;
- Сумська область — 94 випадки;
- Тернопільська область — 565 випадків;
- Харківська область — 125 випадків;
- Херсонська область — 79 випадків;
- Хмельницька область — 66 випадків;
- Чернівецька область — 1308 випадків;
- Черкаська область — 249 випадків;
- Чернігівська область — 22 випадки.
Коронавірус підтвердили у 1 574 медиків в Україні. За добу хворобу виявили 116 медичних працівників. На амбулаторному лікуванні зараз перебуває 1 301 медпрацівник, ще 273 медиків госпіталізували. Водночас відомо, що 145 медпрацівників уже одужали.
У Збройних силах України зафіксували 57 випадків COVID-19. Двоє військових, на жаль, померли. 18 армійців вже одужали.
За кордоном від COVID-19 лікується 163 українці. 44 наших громадян одужали, 7 померли.
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Головні новини про коронавірус в Україні
- Станом на 25 квітня в Україні зафіксували 8 тисяч 125 випадків коронавірусу. Водночас вдалося встановити позитивний рекорд: за добу одужала 181 людина.
- В окупованому Росією Криму за останню добу зафіксували 10 нових випадків захворювання на COVID-19. Це добовий рекорд за увесь час пандемії, а загальна кількість хворих на окупованому півострові збільшилася до 67.
- Денис Шмигаль заявив, що вихід з карантину не означає зникнення загрози. Тому навіть після послаблення карантинних заходів українці будуть змушені навчитися жити за новими стандартами.
- Інфікуватися коронавірусом під час проходження тестування на COVID-19 неможливо. В Україні не зафіксовано жодного такого випадку зараження.
- Через коронавірус Крим хоче відгородитися від Росії, але не може. Ставленик Путіна у Криму Сергій Аксьонов вперше за 6 років окупації півострова визнав, що росіянам там не місце. Щоправда, причиною для цього стала пандемія коронавірусу, попри яку туристи з сусідньої країни продовжують їхати в український Крим.
- Патрульні Хмельницького запобігли спробі самогубства 39-річного чоловіка. Він "діагностував" у себе коронавірус, тому вирішив вкоротити собі віку. Наразі чоловіка госпіталізували.
Новини про коронавірус у світі за 25 квітня
Статистика поширення коронавірусу у світі
У світі підтверджено 2 837 463 випадки COVID-19. 197 703 людини померли від коронавірусу, 809 232 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США (925 758);
- Іспанія (219 764);
- Італія (192 994);
- Франція (159 828);
- Німеччина (155 054).
Головні новини про коронавірус у світі
- На боротьбу з наслідками епідемії коронавірусу США виділять ще 484 мільярди – це до тих 2,2 трильйона, які вже виділяли раніше. Найбільша частка цих грошей піде на підтримку бізнесу під час кризи, а решта – на допомогу лікарям і тестування громадян.
- Бельгія 4 травня починає поетапно скасовувати обмежувальні заходи, раніше прийняті через пандемію COVID-19. План виходу з карантину є, він доволі чіткий, але будується на очікуваннях щодо епідеміологічної ситуації, на гіпотезах і прогнозах. Тому ті дати, які наразі запланували, не можна вважати остаточними.
- Від коронавірусу у США вже померли 51 тисяча 17 людей, але кількість летальних випадків продовжує зростати. На території усієї країни проголосили режим major disaster – найбільшого лиха або катастрофи.
- З 27 квітня у Молдові послаблять карантинні обмеження. Роботу відновлять усі заклади торгівлі, окрім торговельних центрів та ринків. Також дозволять гуляти у парках, дотримуючись соціальної дистанції.
- У Німеччині щоденна кількість нових підтверджених випадків коронавірусу зростала три дні поспіль, але станом на 25 квітня стабілізувалась. Кількість померлих також зменшилася.
- За не носіння маски каратимуть штрафом у 5 тисяч євро у Баварії. Це максимальна сума, яку можуть стягнути з власника магазина, якщо в його закладі співробітники будуть без масок.
- Другий відеосаміт за участю лідерів країн G20 перенесли в останній момент. Причиною стали розбіжності Сполучених Штатів та Китаю щодо діяльності ВООЗ.
- Instagram розробляє маркування акаунтів померлих користувачів. Нова функція дозволить зберегти профіль, але з позначкою Remembering під ім'ям користувача
- Грузія починає вводити режим пом'якшення карантину. Перший етап стартує у понеділок, 27 квітня 2020 року.
- Поки весь світ намагається подолати коронавірус та впроваджує карантин, у Білорусі влаштували загальнонаціональний "республіканський суботник". Лідер країни Олександр Лукашенко відправився в село неподалік від Чорнобиля садити дерева.
- У Польщі підтвердили вже 11 067 випадків захворювання на коронавірус. Водночас за останню добу поліція перевірила дотримання режиму карантину у майже 73 тисяч осіб і виявила 200 порушень.
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Цікаві дослідження коронавірусу
- Німецькі вчені заявили, що частина населення може мати імунітет до COVID-19. Дослідники з берлінської клініки Charite виявили, що люди, які раніше перехворіли на коронавірус, можуть мати імунітет до COVID-19. Тому хвороба протікає в них безсимптомно або у дуже легкій формі.