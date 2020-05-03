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      Новости коронавируса 3 мая: В Киеве заболел 6-месячный ребенок, более 2000 больных медиков

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      Коронавирус Украина – статистика 3 мая 2020 Украина, мир
      Новости коронавируса в Украине и мире 3 мая / unsplash.com

      Последние новости про коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 3 мая. В Киеве COVID-19 заболел 6-месячный ребенок. В Украине коронавирусом заболели более 2 325 врачей. Пограничники 2 мая оформили въезд – выезд через украинскую границу для 15 тысяч человек. Экс-канцлер Германии призвал отменить бессмысленные санкции против России из-за коронавируса.

      Новости про коронавирус в Украине 3 мая

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтвердили 11 319 случаев COVID-19 (из них 502 за последние сутки). 288 человек умерло от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50-ти лет (86%). 1 547 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область — 435 случаев;
      • Волынская область – 324 случая;
      • Днепропетровская область — 448 случаев;
      • Донецкая область — 70 случаев;
      • Житомирская область – 423 случая;
      • Закарпатская область — 508 случаев;
      • Запорожская область — 275 случаев;
      • Ивано-Франковская область — 965 случаев;
      • Кировоградская область — 397 случаев;
      • город Киев — 1511 случаев;
      • Киевская область – 784 случая;
      • Львовская область – 473 случая;
      • Луганская область — 37 случаев;
      • Николаевская область — 149 случаев;
      • Одесская область — 409 случаев;
      • Полтавская область – 222 случая;
      • Ровненская область — 726 случаев;
      • Сумская область — 110 случаев;
      • Тернопольская область — 868 случаев;
      • Харьковская область — 348 случаев;
      • Херсонская область — 136 случаев;
      • Хмельницкая область — 115 случаев;
      • Черновицкая область — 1818 случаев;
      • Черкасская область — 308 случаев;
      • Черниговская область — 54 случая.

      Больше здесь В Украине подтвердили 11 913 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

      • Коронавирус подтвердили у 2 325 медиков в Украине. Из всех инфицированных COVID-19 в Украине каждый пятый – медицинский работник.
      • В Вооруженных силах Украины зафиксировали 49 случаев COVID-19. Двое военных, к сожалению, умерли. Однако 30 – выздоровели.
      • За рубежом от COVID-19 лечится 160 украинцев в 14 странах. 50 наших граждан выздоровели, 8 умерли.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Половина тестов на коронавирус в Житомирской области за 2 мая показали положительный результат, заболевших в регионе уже более 400. COVID-19 заболел и один из руководителей областного совета и депутат от партии Ляшко Сергей Крамаренко.
      • Министерство здравоохранения планирует увеличить количество тестирований в Украине до 20 – 25 тысяч за сутки. В Минздраве надеются осуществить это в течение мая.
      • За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 17 человек. Всего в столице Украины зафиксировано уже 1 511 случаев заражения коронавирусом. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости. Среди новых больных – девочка, которой всего 6 месяцев.
      • Пограничники 2 мая оформили въезд – выезд через украинскую границу для 15 тысяч человек. Эвакуационными рейсами в Украину вернулись 550 человек.
      • Из пораженного коронавирусом Подольска Одесской области поступили плохие новости. В городе 3 мая обнаружили 55 новых случаев заболевания COVID-19. Глава Одесской ОГА Максим Куцый раскритиковал власть Подольска.

      Новости про коронавирус в мире за 3 мая

      Главное про коронавирус в мире

      В мире подтверждено 3 498 733 случая COVID-19. 244 989 человек умерли от коронавируса, 1 127 223 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      США – 1, 160 840;

      Испания – 245 567;

      Италия – 209 328;

      Великобритания – 182 260;

      Франция – 168 396.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Санкции Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Новости России Новости Киева Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье
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