Коронавирус в Беларуси: в Минске образовалась очередь со "скорых" – фото и видео

В Беларуси продолжается вспышка коронавируса. По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировали 2 919 случаев инфицирования и 29 смертей, вызванных осложнениями COVID-19. Ситуация, похоже, серьезная: в Минске заметили очередь со "скорых".

Фото и видео большого количества "скорых" обнародовали в соцсетях. В частности, телеграм-канал "Беларусь головного мозга" распространил кадры, на которых видно большое скопление таких автомобилей.

Ранее такую очередь видели в России: Длинные очереди со "скорых" в Москве

В частности, очередь выстроилась под 5-й городской клинической больницей, что на улице Филатова в Минске.



​Очередь со "скорых" в Минске / Фото телеграм-канала "Беларусь головного мозга"

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