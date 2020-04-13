Коронавирус в Беларуси: в Минске образовалась очередь со "скорых" – фото и видео
В Беларуси продолжается вспышка коронавируса. По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировали 2 919 случаев инфицирования и 29 смертей, вызванных осложнениями COVID-19. Ситуация, похоже, серьезная: в Минске заметили очередь со "скорых".
Фото и видео большого количества "скорых" обнародовали в соцсетях. В частности, телеграм-канал "Беларусь головного мозга" распространил кадры, на которых видно большое скопление таких автомобилей.
Ранее такую очередь видели в России: Длинные очереди со "скорых" в Москве
В частности, очередь выстроилась под 5-й городской клинической больницей, что на улице Филатова в Минске.
Очередь со "скорых" в Минске / Фото телеграм-канала "Беларусь головного мозга"
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Какова ситуация с коронавирусом в Беларуси:
- Там началась вспышка COVID-19. По состоянию на 13 апреля там фиксируют более 2 тысяч случаев заболевания, количество смертей возросло почти до трех десятков.
- В то же время эти данные могут быть занижены: президент Беларуси Александр Лукашенко долгое время серьезно не воспринимал угрозу COVID-19.
- В Беларуси также не введены строгие карантинные ограничения. Некоторые начали вводить только после 7 апреля в Минске.
- В частности, предприятиям и организациям запрещено допускать к работе людей с признаками простудных заболеваний, совещания и семинары должны проводиться с использованием аудио- и видеоконференций. Командировки отменяются.
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