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      Коронавирус в Беларуси: в Минске образовалась очередь со "скорых" – фото и видео

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      В Минске образовалась очередь со "скорых" / Иллюстративное фото

      В Беларуси продолжается вспышка коронавируса. По состоянию на 13 апреля в стране зафиксировали 2 919 случаев инфицирования и 29 смертей, вызванных осложнениями COVID-19. Ситуация, похоже, серьезная: в Минске заметили очередь со "скорых".

      Фото и видео большого количества "скорых" обнародовали в соцсетях. В частности, телеграм-канал "Беларусь головного мозга" распространил кадры, на которых видно большое скопление таких автомобилей.

      Ранее такую очередь видели в России: Длинные очереди со "скорых" в Москве

      В частности, очередь выстроилась под 5-й городской клинической больницей, что на улице Филатова в Минске.


      ​Очередь со "скорых" в Минске / Фото телеграм-канала "Беларусь головного мозга"

      К теме Вспышка коронавируса в Беларуси: за сутки количество умерших и зараженных возросло

      Какова ситуация с коронавирусом в Беларуси:

      • Там началась вспышка COVID-19. По состоянию на 13 апреля там фиксируют более 2 тысяч случаев заболевания, количество смертей возросло почти до трех десятков.
      • В то же время эти данные могут быть занижены: президент Беларуси Александр Лукашенко долгое время серьезно не воспринимал угрозу COVID-19.
      • В Беларуси также не введены строгие карантинные ограничения. Некоторые начали вводить только после 7 апреля в Минске.
      • В частности, предприятиям и организациям запрещено допускать к работе людей с признаками простудных заболеваний, совещания и семинары должны проводиться с использованием аудио- и видеоконференций. Командировки отменяются.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Новости Беларуси
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